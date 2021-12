Diffusion en direct de la Liga ARCO Draft de Renforts 21-22

Les séries éliminatoires du Ligue ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP) commence à Noël et le Brouillon à partir de Renforcement c’est de la saison 21-22 Nous sommes aujourd’hui jeudi 23 décembre 2021, quelques minutes après la fin du dernier match et nous vous laissons ensuite où voir le diffusion en direct.

Programme

El horario no es excacto, debido a que este sorteo se llevará a cabo al terminar todos los encuentros del día, siendo los duelos de Maztlán vs Los Mochis y Mexicali vs Navojoa los más tardes de la jornada, empezando a las 8:30 (tiempo de la ville de Mexico).

Sélection

Les huit équipes classées au tour des Playoffs auront la possibilité de sélectionner les joueurs de leur choix tant qu’elles seront disponibles.

Le repêchage fonctionnera comme suit, deux tours auront lieu pour sélectionner un joueur parmi les équipes de Venados de Mazatlán ou Cañeros de los Mochis qui sont éliminées.

Où voir ?

La tombola peut être appréciée sur votre compte Facebook officiel, ainsi que diffusée en direct sur les chaînes SKY et Vetv de la Ligue Arco Mexicana del Pacífico.

