Diffusion en direct de la Nouvelle-Zélande contre l’Australie: comment regarder la finale de la Coupe du monde 2021 T20 en ligne de n’importe où

L’histoire du cricket sera écrite dimanche alors qu’un nouveau nom sera gravé sur le trophée de la Coupe du monde T20 – mais seront-ce les Australiens ou les Kiwis qui briseront leur canard ?

Regardez chaque ballon de la finale de la Coupe du monde T20 2021 avec notre guide de diffusion en direct Nouvelle-Zélande vs Australie ci-dessous.

Les deux équipes sont entrées dans leurs matchs de demi-finale plus tôt cette semaine en tant qu’outsiders, mais ont remporté des victoires inattendues pour réserver leur place dans l’épreuve de force d’aujourd’hui au stade international de cricket de Dubaï.

Les Kiwis ont scellé leur place dans cette grande finale après que les performances de Daryl Mitchell et James Neesham les aient vus remporter une victoire de cinq guichets contre l’Angleterre jeudi.

Pendant ce temps, les Australiens ont eu Mathew Wade à remercier après que son affichage de six frappeurs les ait aidés à dépasser le Pakistan jeudi lors d’un affrontement à quatre reprises rempli de drames.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon de diffuser en direct le cricket de la finale de la Coupe du monde T20 entre la Nouvelle-Zélande et l’Australie en ligne de n’importe où.

Nouvelle-Zélande vs Australie – la finale de la Coupe du monde T20 2021 : où et quand ?

La Nouvelle-Zélande contre l’Australie se jouera au stade international de cricket de Dubaï le dimanche 14 novembre, le premier ballon étant attendu à 18h, heure locale. Cela en fait un départ de 13h GMT, 1h AEDT, 3h NZDT, 9h HE, 6h Pt ailleurs dans le monde.

Regardez la Nouvelle-Zélande contre l’Australie – Finale de la Coupe du monde de cricket 2021 T20 en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de la finale de la Coupe du monde 2021 T20 plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder la Nouvelle-Zélande contre l’Australie, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez probablement des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

