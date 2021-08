Diffusion en direct de la Nouvelle-Zélande contre l’Australie: comment regarder le rugby de la Bledisloe Cup en ligne de n’importe où

Les Wallabies peuvent-ils mettre fin à une attente de près de deux décennies pour enfin arracher la Bledisloe Cup à leurs voisins des antipodes ?

Lisez la suite pour obtenir votre guide complet pour obtenir une diffusion en direct et regardez le rugby de la Nouvelle-Zélande contre l’Australie en ligne de n’importe où.

Les présages ne sont pas bons pour les Australiens, avec deux des trois matches de cette série devant être joués à Eden Park, un lieu où les Wallabies n’ont pas goûté à la victoire depuis 35 ans.

Les Wallabies ont néanmoins battu la Nouvelle-Zélande lors d’une dernière rencontre passionnante entre les deux équipes du Rugby Championship en novembre et aborderont ce match avec une certaine confiance.

Les deux équipes entrent dans cette série en bonne forme, l’Australie ayant battu la France dans une série captivante de trois matchs en juillet.

Pendant ce temps, les All Blacks semblent être à leur meilleur, ayant accumulé un ridicule 219 points lors de leurs matchs d’échauffement contre les Tonga et les Fidji.

Ce sera un affrontement à ne pas manquer pour tout fan de rugby averti – lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct Nouvelle-Zélande contre Australie, peu importe où vous vous trouvez dans le monde avec notre guide ci-dessous.

Nouvelle-Zélande vs Australie Bledisloe Cup : où et quand ?

Ce premier match de la série aura lieu à Eden Park à Auckland, en Nouvelle-Zélande, le samedi 7 août.

Le coup d’envoi est prévu à 19h05, heure locale NZST, il s’agit donc d’un départ à 8h05 BST BST pour les personnes qui se connectent depuis le Royaume-Uni et à 3h05 HE pour ceux aux États-Unis. Pour les fans de rugby Down Under, le coup d’envoi est donné samedi après-midi à 17h05 AEST.

Comment regarder la Bledisloe Cup en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, irlandais, britanniques, australiens et canadiens de cet affrontement plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder l’Afrique du Sud et les Lions britanniques et irlandais, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée. C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options ? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

ExpressVPN

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder la Nouvelle-Zélande contre l’Australie. Profitez de cette offre maintenant !

Comment regarder la Bledisloe Cup en direct en Australie

Si vous prévoyez de regarder cet affrontement de la Bledisloe Cup Down Under, vous devrez alors être abonné au service de streaming Stan Sports, car le réseau détient les droits exclusifs de diffusion en direct de la série pour l’Australie.

Un abonnement à Stan vous coûtera 10 $ AUS par mois, le module complémentaire Stan Sports coûtant 10 $ AUS supplémentaires par mois. La bonne nouvelle est que le service propose actuellement un essai GRATUIT de 7 jours de l’add-on, qui, si vous le chronométrez bien, devrait vous permettre de regarder quelques matchs du Tour pour rien. Aujourd’hui, vous devrez être prêt à vous connecter à 17h05 AEST le samedi après-midi pour le coup d’envoi, avec une couverture commençant à 16h30 AEST.

Comment diffuser la Bledisloe Cup en direct en Nouvelle-Zélande

La chaîne de télévision payante Sky Sport a le droit de diffuser les All Blacks contre l’Australie en Nouvelle-Zélande, le coup d’envoi devant avoir lieu à 19h05 NZST samedi soir. La couverture commence à 18h30. Si vous êtes abonné à Sky Sport, vous pouvez diffuser en direct le match 1 de la Bledisloe Cup via le service Sky Go, tandis que les coupe-câbles ont la possibilité de profiter de la plate-forme de diffusion en continu Sky Sport Now, où un laissez-passer hebdomadaire ne coûte que 19,99 $.

Comment regarder la Nouvelle-Zélande contre l’Australie en ligne aux États-Unis

Le service de streaming FloRugby détient les droits exclusifs de diffusion des matchs de la Bledisloe Cup aux États-Unis.

Un abonnement mensuel FloRugby vous coûtera actuellement 29,99 $, tandis qu’un abonnement annuel coûte 150 $. Les deux options vous donnent accès au reste du réseau FloSports, qui comprend une couverture du cyclisme, du sport automobile et du football américain, qui peuvent tous être regardés sur une gamme d’appareils, y compris iOS, Android, Roku, Fire TV, Chromecast et Apple TV .

Le coup d’envoi de la Nouvelle-Zélande contre l’Australie aura lieu à 3 h 05 HE / 00 h 05 HP le vendredi soir / samedi matin.

Puis-je diffuser la Nouvelle-Zélande contre l’Australie en direct au Royaume-Uni et en Irlande ?

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les fans de rugby au Royaume-Uni et en Irlande qui cherchent à regarder cet affrontement entre ces deux rivaux, sans diffuseur confirmé pour le match dans la région au moment de la rédaction.

La seule véritable alternative est d’utiliser un service VPN comme indiqué ci-dessus, de définir votre emplacement dans un pays sur cette page qui diffuse et de partir de là.

Puis-je diffuser la Nouvelle-Zélande contre l’Australie en direct au Canada ?

C’est une histoire similaire pour les fans de chasse aux œufs au Canada, sans diffuseur confirmé pour cette série.

