Diffusion en direct de la Vuelta a España 2021: comment regarder toutes les étapes cyclistes en ligne de n’importe où

Il a eu une saison étrangement calme jusqu’à présent, mais vous seriez audacieux de passer devant Primoz Roglic comme le favori pour le maillot rojo de la Vuelta de cette année. Rejoignez-nous pour un tour alors que nous vous expliquons comment obtenir une diffusion en direct de la Vuelta a España 2021 et regardez le dernier grand tour cycliste de la saison en ligne de n’importe où. Nous avons également des informations sur les temps d’étape de la Vuelta a España de cette année.

Le Slovène est revenu à la vie avec une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo après un Tour 2021 décevant, et aura les yeux rivés sur le triplé ayant dominé les deux dernières éditions de La Vuelta.

Plutôt inquiétant pour les rivaux de Roglic, la course commence et se termine par un contre-la-montre individuel, où le champion en titre fait si souvent son meilleur travail.

Ineos Grenadiers est venu avec une équipe composée d’Egan Bernal – qui fait ses débuts à la Vuelta sachant que cette victoire l’immortalisera en tant que premier Colombie à remporter les trois grands tours – ainsi que Richard Carapaz, qui a également remporté l’or aux Jeux olympiques et est venu si proche de la gloire à la Vuelta de l’année dernière et au Tour de France de cette année.

L’intégralité de la route est contenue à l’intérieur des frontières de l’Espagne cette année, mais elle est toujours aussi cruelle, contenant neuf arrivées au sommet ainsi qu’un double en-tête atroce de Lagos de Covadonga et Gamoniteiro.

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir pour regarder une diffusion en direct de la Vuelta a España 2021 de n’importe où.

Comment regarder une diffusion en direct GRATUITE de la Vuelta a España en ligne

Vous pouvez regarder une diffusion en direct GRATUITE de la Vuelta a España dans quelques endroits différents. En Australie, par exemple, SBS France offre une couverture gratuite de toute la course.

Il existe également des moyens de se connecter gratuitement au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec les services de streaming Discovery+ et Eurosport Player. essais gratuits aux nouveaux utilisateurs britanniques et Peacock faisant de même aux États-Unis.

Alternativement, si vous avez envie d’une saveur européenne, RTVE offre une couverture gratuite de la course en Espagne, tandis que les fans en Belgique peuvent regarder sur Sporza sans payer un centime.

Comment regarder la Vuelta a España 2021 depuis l’extérieur de votre pays

Si vous souhaitez regarder le cyclisme mais que vous êtes loin de chez vous et que la couverture est géobloquée, vous pouvez toujours utiliser un VPN pour y accéder (en supposant que vous n’enfreignez pas les conditions générales d’un diffuseur, bien sûr). Vous serez peut-être surpris de voir à quel point c’est simple à faire.

Utilisez un VPN pour regarder une diffusion en direct de la Vuelta a España de n’importe où

Trois étapes simples pour utiliser un VPN pour contourner les restrictions géographiques :

1. Téléchargez et installez un VPN – notre recommandation est ExpressVPN

2. Connectez-vous à l’emplacement du serveur approprié – lancez l’application VPN, cliquez sur “choisir l’emplacement” et sélectionnez le bon emplacement, c’est-à-dire l’Australie pour SBS, les États-Unis pour Peacock

3. Dirigez-vous vers le flux en direct du diffuseur choisi – Ainsi, quel que soit le service que vous souhaitez utiliser, tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur leur site Web et de commencer à diffuser.

Calendrier et heures de début de la Vuelta a España 2021

Étape 1 (ITT) – samedi 14 août à 17h11 CEST, 16h11 BST, 11h11 ETSEtage 2 – dimanche 15 août à 13h32 CEST, 12h32 BST, 7h32 ETSEtage 3 – lundi 16 août à 12h10 CEST , 11h10 BST, 6h10 ETSEtage 4 – Mardi 17 août à 13h38 CEST, 12h38 BST, 7h38 ETSEtage 5 – Mercredi 18 août à 13h CEST, 12h BST, 7h ETSEtage 6 – Jeudi 19 août à 13h45 CEST, 12h45 BST, 7h45 ETSStage 7 – vendredi 20 août à 13h07 CEST, 12h07 BST, 7h07 ETSStage 8 – samedi 21 août à 13h18 CEST, 12h18 BST, 7h18 ETSStage 9 – dimanche août 22 à 11h55 CEST, 10h55 BST, 5h55 ETRest – Lundi 23 août Étape 10 – Mardi 24 août à 12h15 CEST, 11h15 BST, 6h15 ETSEtape 11 – Mercredi 25 août à 13h57 CEST, 12h57 BST , 7h57 ETStage 12 – jeudi 26 août à 12h56 CEST, 11h56 BST, 6h56 ETStage 13 – vendredi 27 août à 12h18 CEST, 11h18 BST, 6h18 ETStage 14 – samedi 28 août à 12h50 CEST , 11h50 BST, 6h50 ETSEtage 15 – dimanche, août 29 à 11h35 CEST, 10h35 BST, 5h35 ETRest – Lundi 30 août Étape 16 – Mardi 31 août à 12h49 CEST, 11h49 BST, 6h49 ETSEtape 17 – Mercredi 1er septembre à 12h10 CEST, 11h10 BST , 6h10 ETStage 18 – jeudi 2 septembre à 12h38 CEST, 23h38 BST, 6h38 ETStage 19 – vendredi 3 septembre à 14h50 CEST, 13h50 BST, 8h50 ETStage 20 – samedi 4 septembre à 14h30 CEST , 13h30 BST, 8h30 ETSStage 21 (ITT) – Dimanche 5 septembre à 17h50 CEST, 16h50 BST, 11h50 HE

Comment regarder la Vuelta a España 2021 GRATUITEMENT en Australie

Les fans de cyclisme australiens sont parmi les plus chanceux au monde, car couverture gratuite de la Vuelta a España est disponible Down Under grâce à SBS et sa chaîne Viceland.

Cela signifie que vous pouvez diffuser en direct toute l’action via le service SBS On Demand si vous n’êtes pas devant un téléviseur. En plus des applications pour Android et iOS, vous pouvez accéder à SBS On Demand sur Android TV, la clé Amazon Fire TV, l’Apple TV et la plupart des téléviseurs intelligents.

Si vous avez déjà un abonnement, vous pouvez également vous connecter via un GCN+ Race Pass, qui coûte 65 AU$ par an.

Mais attention, toute l’action se déroule tard dans la nuit, alors préparez-vous à perdre un peu de sommeil. L’horaire de la Vuelta a España est indiqué ci-dessus.

En dehors de l’Australie ? Ne vous inquiétez pas si vous êtes à l’étranger et que vous souhaitez regarder cette émission SBS – prenez simplement un VPN et vous pouvez regarder la course comme si vous étiez de retour à la maison sur votre ordinateur portable, mobile ou autre appareil de streaming TV.

Comment regarder la Vuelta a España : diffusion en direct du cyclisme au Royaume-Uni

Pour les résidents du Royaume-Uni, Discovery+ et Eurosport vous couvrent pour une couverture en direct de la Vuelta a España.

Chacun coûte 6,99 £ par mois ou une bonne affaire 29,99 £ pour une année entière. Et il y a aussi un essai gratuit de trois jours vous pouvez en profiter.

Une autre option, cependant, est le GCN + Race Pass, qui coûte également 39,99 £ pour un an – mais la mise en garde est qu’il est uniquement mobile.

Les heures de départ varient, mais la plupart de l’action se déroule en début d’après-midi. Vous pouvez trouver les horaires de la Vuelta a España ci-dessus.

Si vous êtes hors du Royaume-Uni mais que vous souhaitez toujours vous connecter, assurez-vous d’installer un VPN afin de pouvoir continuer à accéder aux services de streaming britanniques de n’importe où.

Comment regarder la Vuelta a España 2021: détails de la diffusion en direct du cyclisme aux États-Unis

Peacock TV a récemment remplacé NBC Sports Gold en tant qu’option de streaming cycliste de NBC, et c’est le service vers lequel se diriger pour regarder la Vuelta a España de cette année aux États-Unis.

Il ne coûte que 4,99 $ par mois – ou 10 $ par mois pour le service sans publicité – et le meilleur de tous, il offre un Essai GRATUIT de 7 jours.

En plus du cyclisme, Peacock Premium propose de nombreux autres contenus de qualité, notamment le football de Premier League, le rugby de Premiership, la WWE et des émissions de télévision et des films de premier ordre.

Préparez-vous cependant à quelques matins, une grande partie de l’action devant commencer vers 6 h HE / 3 h HP.

Si vous ne pouvez pas accéder à votre couverture normale parce que vous êtes à l’étranger, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser un VPN pour vous connecter comme vous le feriez à la maison.

Comment regarder la Vuelta a España 2021 : diffusion en direct du cyclisme au Canada

FloBikes est l’endroit où se connecter pour une couverture en direct de la Vuelta a España au Canada.

Un abonnement mensuel vous coûtera 30 $ tandis qu’un compte annuel vous coûtera 150 $ (12,50 $ par mois), ce qui vous donnera accès à la couverture des grands événements cyclistes tout au long de l’année.

Assurez-vous cependant de régler votre alarme, car une grande partie des étapes débutent vers 6 h HE / 3 h HP. L’horaire de la Vuelta a España est indiqué plus haut sur la page.

Pas au Canada pour attraper ce stream Flobikes ? Eh bien, vous connaissez maintenant la réponse… utilisez un VPN pour vous assurer de ne rien manquer, où que vous soyez.