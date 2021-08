Diffusion en direct de LAFC contre Sporting KC, chaîne de télévision, heure de début, cotes, comment regarder la MLS

in

Le Los Angeles FC accueillera le Sporting KC en MLS depuis le Banc of California Stadium mercredi soir.

LAFC vient de sortir un match nul 2-2 avec le Minnesota la dernière fois et cherchera à prolonger sa séquence d’invincibilité à domicile à six matchs lorsqu’il entrera sur le terrain ce soir. Quant au Sporting KC, il cherchera à rebondir après une défaite 2-1 contre Dallas le week-end dernier.

Cela devrait être une soirée amusante d’action MLS, voici tout ce que vous devez savoir pour assister au match de ce soir.

LAFC contre Sporting KC

Lorsque: Mercredi 4 août

Temps: 22 h 30 HE

Compositions de la Major League Soccer

Composition de départ possible du Los Angeles FC :

Romero ; Kim, Blackmon, Murillo, Farfan, Edwards ; Bénédiction, Atuesta, Cifuentes; Vela, Rossi

Composition de départ possible du Sporting Kansas City :

Mélia ; Lindsey, Rad, Fontas, Martins ; Espinoza, Walter, un peu; Russell, Pulido, Salloi

