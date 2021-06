Diffusion en direct de l’Angleterre contre la Croatie: heure, programme télévisé et comment regarder l’Euro 2021 en ligne

La troisième journée des Championnats d’Europe débute en force dimanche alors que l’Angleterre affronte la Croatie lors d’un match revanche de la demi-finale de la Coupe du monde 2018 au stade de Wembley.

L’Angleterre entre dans celui-ci avec le battage médiatique habituel avant chaque tournoi auquel elle joue, mais cette fois, elle pourrait en fait être à la hauteur. Les Three Lions n’ont jamais eu une collection de jeunes talents comme celle-ci en termes de capacités techniques, et Mason Mount, Jack Grealish, Phil Foden et Jude Bellingham donnent de l’espoir non seulement pour l’Euro 2020, mais aussi pour l’avenir.

Si l’Angleterre a les jeunes stars, la Croatie a l’expérience. Le seul joueur clé de la course à la finale de la Coupe du monde qui ne joue pas dans celle-ci est la légende de Barcelone Ivan Rakitic, qui a annoncé sa retraite de l’équipe nationale l’année dernière. Mais Luka Modric est toujours là, et le reste d’un milieu de terrain et d’une attaque très talentueux est également là.

Cela promet d’être un fantastique premier match du Groupe D, et l’Angleterre espère que jouer à domicile lui donnera l’avantage de battre une très bonne équipe croate et de faire une déclaration d’intention dans ce tournoi.

INFO MATCH

Compétition/Journée: UEFA EURO 2020, Groupe D, 1re journée

Date/Heure: dimanche 13 juin 2021, 15h CET (Barcelone), 14h BST/WAT (UK), 9h HE, 6h PT (USA), 18h30 IST (Inde)

Lieu: Stade de Wembley, Londres, Angleterre

Arbitre: Daniele Orsato (ITA)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

COMMENT REGARDER, DIFFUSER L’EURO 2020

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), TSN (Canada), ITV 1 (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), SONY TEN (Inde), TeleCinco (Espagne), autres

Comment diffuser: FuboTV (États-Unis), TSN App (Canada), ITV Hub (Royaume-Uni), autres