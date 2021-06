Diffusion en direct de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande: comment regarder le cricket de la première série de tests en ligne de n’importe où

L’équipe de Joe Root commence sa première série de ce qui s’annonce comme un programme estival très chargé, alors qu’elle accueille les Black Caps à Lords – regardez chaque balle de cette série de tests avec notre guide de diffusion en direct Angleterre vs Nouvelle-Zélande ci-dessous.

Avant une série de tests intrigante contre l’Inde en août et l’événement principal des Ashes en Australie à la fin de l’année, vient ce match difficile contre l’équipe de test actuellement classée numéro un dans le monde.

La Nouvelle-Zélande se dirige vers le Home of Cricket dans le but de se venger de sa dernière apparition aux Lords en 2019, qui les a vus perdre la finale de la Coupe du monde.

Les visiteurs tireront leur force du fait que deux des stars clés de l’Angleterre de ce jour ne seront pas impliquées dans ce 1er Test, avec Ben Stokes exclu grâce à une fracture du doigt, tandis que Jofra Archer est à nouveau mis à l’écart après une opération du coude.

Les stars de l’IPL Jos Buttler, Moeen Ali, Jonny Bairstow, Sam Curran et Chris Woakes devraient également manquer pour les hôtes, aux côtés de Ben Foakes, blessé.

Bien que ces stars établies soient des absents notables, la série devrait offrir l’occasion à des personnalités comme Haseeb Hameed et Sam Billings de faire leur marque.

Une victoire ici fournirait également le filip parfait pour les Kiwis avant leur finale du Championnat du monde de test contre l’Inde à Southampton plus tard ce mois-ci, mais ils ont eux-mêmes un absent majeur avec le lanceur rapide Trent Boult qui se retire de ce premier test en raison de sa famille les raisons.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon de diffuser en direct le cricket de la série Test Angleterre vs Nouvelle-Zélande en ligne de n’importe où.

Angleterre vs Nouvelle-Zélande – Série de tests de cricket : Où et quand ?

Ce 1er test a lieu au Lord’s Cricket Ground à Londres du 2 au 6 juin.

Le jeu commence à 11h BST / 6h HE / 3h PT / 20h AEST / 22h NZST les cinq jours

Regardez l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande – Testez le cricket en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de la série Test plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez probablement des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement l’emplacement de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour celui qui est de retour dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l'avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d'utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d'exploitation et d'appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.).

ExpressVPN

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder la série de tests Angleterre vs Nouvelle-Zélande. Profitez de cette offre maintenant !

Comment diffuser gratuitement l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande en direct au Royaume-Uni

Sky Sports détient les droits exclusifs de diffusion en direct de cette série de tests au Royaume-Uni et en Irlande.

La couverture devrait commencer à 10h BST sur Sky Sports Cricket chaque jour d’action.

La couverture devrait commencer à 10h BST sur Sky Sports Cricket chaque jour d'action.

Si vous n'êtes pas abonné à Sky, vous pouvez toujours regarder facilement cette série Test en ligne ou à la télévision. C'est à cause de l'excellente filiale de diffusion en continu de Sky, Now TV. Un abonnement NOW Sports vous donnera également accès à toutes les chaînes Sky Sports et coûte 9,99 £ par jour – bien que le pass mensuel soit bien meilleur.

Sports aériens



Sky Sports Cricket montrera l’action de Lord’s ainsi qu’une tonne d’autres couvertures sportives exclusives tout au long de l’année.

À partir de 43 £ par mois chez Sky

Adhésion MAINTENANT Sports



Regardez la couverture par Sky Sports de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande en ligne avec un abonnement NOW Sports. Regardez la couverture d’une journée pour 10 £ ou obtenez un laissez-passer mensuel pour 34 £.

À partir de 10 £ dès MAINTENANT

Diffusez en direct la série de tests Angleterre vs Nouvelle-Zélande en direct en Nouvelle-Zélande

Les fans qui cherchent à encourager les Black Caps à la maison peuvent regarder toute l’action en direct via le service de streaming premium Spark Sport.

Un abonnement à SPark coûte actuellement 24,99 $ par mois et comprend beaucoup plus d'action Black Caps, ainsi que du basket-ball NBA, des courses de F1 et du MotoGP, mais si vous êtes nouveau sur le service, vous pouvez profiter d'un essai gratuit d'un mois avant d'acheter. Spark Sport est disponible via les navigateurs Web sur votre PC ou Mac, ainsi que sur les appareils mobiles Apple et Android, Chromecast, Apple TV, certains téléviseurs Samsung, Sony, Panasonic et LG et certains streamers Freeview.

Les observateurs de cricket dévoués devront probablement renoncer à dormir pour celui-ci, car le jeu chaque jour doit commencer à 22 heures NZST.

Diffusez en direct la série de tests Angleterre vs Nouvelle-Zélande en direct en Australie

Le service de streaming Kayo Sports sera disponible avec une couverture en direct de l'Angleterre contre la Nouvelle-Zélande pour les fans de cricket qui souhaitent se connecter à Down Under. Un forfait de base Kayo Sports coûte 25 $ par mois et permet aux utilisateurs de diffuser simultanément sur deux appareils. Si cela ne suffit pas, il existe également Kayo Sports Premium Package, qui propose trois flux simultanés pour 35 $ par mois.

Kayo Sports



Kayo Sports est un moyen facile d’accéder en streaming à la couverture Fox Sports du Grand Prix de Monaco. Vous pouvez même profiter d’un essai gratuit si vous ne vous êtes jamais inscrit auparavant.

À partir de 25 $ chez Kayo Sports

Diffusez en direct la série de tests Angleterre vs Nouvelle-Zélande en direct en Inde

Sony Six détient les droits de diffusion exclusifs de cette série de tests en Inde, avec un début de jeu prévu à 15h30 IST chaque jour.

Les abonnés qui souhaitent diffuser en direct l’action en déplacement peuvent télécharger l’application mobile complète SONY LIV.

Puis-je regarder l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande en ligne aux États-Unis ?

Willow TV est généralement une aubaine pour les fans de cricket aux États-Unis, et c'est le cas, encore une fois, avec le service de streaming dédié, le diffuseur exclusif de cette série aux États-Unis. Le service est disponible auprès d'un certain nombre de câblodistributeurs, notamment Dish, Spectrum, Xfinity, Verizon Fios et bien d'autres, les abonnés pouvant utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe de leur câblodistributeur sur willow.tv pour diffuser le cricket de test Angleterre vs Nouvelle-Zélande directement depuis leur ordinateur.

Willow coûte 9,99 $ par mois et est également accessible via des services de diffusion en continu tels que Sling et Fubo, tandis que le service propose également des applications pour Android et iOS si vous préférez regarder des matchs en déplacement.

Le jeu doit commencer chaque jour à 6 h HE / 3 h HP chaque jour pour les téléspectateurs américains.

Télé Fubo



Étant donné que la série de tests Angleterre vs Nouvelle-Zélande est diffusée sur Willow, vous pouvez utiliser FuboTV pour vous connecter et regarder l’action en direct de n’importe où, que ce soit votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre téléviseur.

À partir de 64,99 $ par mois chez Fubo

Sling TV



Sling peut également être utilisé pour accéder à Willow pour une diffusion facile sur divers appareils.

À partir de 35 $ chez Sling

