Diffusion en direct de l’Angleterre contre la République tchèque : comment puis-je regarder le match de l’Euro 2021 GRATUITEMENT à la télévision au Royaume-Uni aujourd’hui ?

L’Angleterre cherche à terminer en tête du classement alors qu’elle affronte la République tchèque lors de son dernier match du Groupe D ce soir.

Les Three Lions de Gareth Southgate ont débuté leur tournoi avec une victoire 1-0 sur la Croatie, mais une impasse contre l’Ecosse laisse l’Angleterre deuxième derrière les Tchèques, qui ont également quatre points.

La différence de buts supérieure de la République tchèque signifie que l’Angleterre terminera deuxième si elle fait match nul à Wembley, et risque de tomber à la troisième place si elle perd et que le résultat entre l’Écosse et la Croatie leur soit défavorable.

Les joueurs de Southgate – et Harry Kane en particulier – sont sous pression pour livrer avant le début des KO, et voici comment vous pouvez suivre l’action…

Où regarder la République tchèque contre l’Angleterre

Chaîne TV : Le match sera retransmis gratuitement sur ITV et ITV 2.

Diffusion en direct : les téléspectateurs britanniques pourront regarder le match en ligne via ITV Hub.

Couverture du match : nous vous présenterons toute l’action du match sur notre blog de match EN DIRECT, avec l’analyse d’experts de Dan Kilpatrick et James Robson à Wembley.