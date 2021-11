Diffusion en direct de l’Angleterre contre l’Australie: comment regarder le rugby international d’automne en ligne de n’importe où

Cet affrontement intrigant de la Cook Cup à Twickenham voit les hôtes chercher à remporter huit victoires consécutives contre les Australiens – lisez la suite pour plus de détails sur la façon de diffuser l’Angleterre contre l’Australie en ligne et regardez l’action de rugby, où que vous soyez. le monde.

La plus récente de ces victoires remonte aux quarts de finale de la Coupe du monde au Japon en 2019.

L’Australie ne semble pas bien placée pour inverser la tendance, entrant dans ce match après une défaite dramatique contre l’Écosse le week-end dernier.

La formation des Wallabies sera également affaiblie, les stars clés Allan Alaalatoa et Taniela Tupou étant toutes deux exclues.

Alors que l’entraîneur anglais sera privé de Joe Marler, les 15 de départ de l’équipe locale devraient accueillir de nouveau Owen Farrell alors qu’ils cherchent à s’appuyer sur les 11 essais du week-end dernier contre les Tonga.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct Angleterre vs Australie, peu importe où vous vous trouvez dans le monde avec notre guide ci-dessous.

Angleterre vs Australie : où et quand ?

Ce choc international d’automne aura lieu à Twickenham à Londres le samedi 13 novembre.

Le coup d’envoi est prévu à 17h30 GMT heure locale, il s’agit donc d’un départ dimanche matin à 4h30 AEDT en Australie, un coup d’envoi samedi à 12h30 HE / 9h30 PT pour ceux qui se connectent depuis les États-Unis, et un dimanche matin à 6h30 NZDT commencer pour regarder les gens en Nouvelle-Zélande.

Regardez la Coupe des nations d’automne en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, irlandais, britanniques, australiens et canadiens de cet affrontement international de rugby plus loin dans ce guide. Si vous avez l'intention de regarder l'Angleterre contre l'Australie, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l'étranger, car elle est susceptible d'être géobloquée.

Nous avons des détails sur les diffuseurs de cet affrontement international de rugby au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis et au Canada plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder l’Angleterre contre l’Australie, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée. C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Comment diffuser l’Angleterre contre l’Australie en direct au Royaume-Uni

Ce choc international de rugby sera diffusé exclusivement en direct via le service de streaming Amazon Prime au Royaume-Uni. La couverture commence à 16h30 GMT, avant le coup d’envoi de 17h30 GMT. Les membres Prime peuvent diffuser en direct toute l’action de Twickenham sans frais supplémentaires. Un abonnement au service vous coûtera 79 £ par an ou 7,99 £ par mois. Les nouveaux utilisateurs du service peuvent profiter d’un essai GRATUIT d’Amazon Prime de 30 jours qui vous donnera un accès complet à la couverture sportive en direct, à la bibliothèque d’émissions de télévision et de films d’Amazon ainsi qu’à la livraison gratuite d’un jour sur les achats effectués sur la boutique en ligne d’Amazon pendant cet instant.

Diffusion en direct de l’Angleterre contre les Wallabies en direct en Australie

Si vous prévoyez de regarder cet affrontement international de rugby à l’automne Down Under, vous devrez être abonné à Stan Sport car le réseau de streaming détient les droits exclusifs de diffusion en direct de ce match pour l’Australie.

Un abonnement coûte actuellement 10 $ par mois (en plus d’un abonnement Stan à 10 $), mais vous pouvez profiter d’un essai GRATUIT de 7 jours sur Stan Sport.

Le coup d’envoi de Down Under est prévu à 4h30 AEDT le samedi soir/dimanche matin.

Comment regarder l’Angleterre contre l’Australie en ligne aux États-Unis exclusivement sur FloRugby

Si vous êtes un fan de rugby aux États-Unis et que vous cherchez à regarder l’action de samedi depuis Twickenham, vous devrez vous diriger vers le service de streaming FloRugby.

Le réseau montre chaque ruck, maul et tacle de Dublin, avec le service disponible via son application dédiée pour Roku, Fire TV, Chromecast, Apple TV et certaines Smart TV, ainsi que sur les applications FloSports iOS et Android.

L’abonnement au service commence à 29,99 $ par mois. Vous pouvez en savoir plus sur FloRugby ici.

Le match Angleterre vs Australie débutera à 12h30 HE / 9h30 PT samedi matin.

Diffusion en direct de l’Angleterre contre l’Australie en direct en Nouvelle-Zélande

Sky Sport diffusera le match Irlande vs All Blacks en direct en Nouvelle-Zélande, les abonnés de Sky Sport peuvent diffuser le match en direct via le service Sky Go, tandis que les coupeurs de cordon peuvent essayer la plate-forme de diffusion en continu Sky Sport Now – où un laissez-passer hebdomadaire coûte seulement 19,99 $.

Le coup d’envoi est prévu à 6h30 NZDT tôt dimanche matin.

