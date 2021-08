Diffusion en direct de l’Angleterre contre l’Inde: comment regarder le cricket du premier test 2021 en ligne de n’importe où

Joe Root et Virat Kohli mènent leurs équipes dans le premier d’une série exceptionnelle de cinq matches de test au cours des six prochaines semaines. Suivez notre guide pendant que nous vous expliquons comment regarder une diffusion en direct Angleterre vs Inde et regarder le premier match de cricket d’essai en ligne, où que vous soyez dans le monde.

Les Men in Blue ont perdu une passionnante finale inaugurale du WTC aux mains de la Nouvelle-Zélande en juin et seront impatients de lancer la deuxième édition du tournoi avec style.

Avec The Hundred à plein régime, de nombreux joueurs anglais devront s’adapter rapidement à l’état d’esprit du Test. Ils seront sans le talismanique Ben Stokes pour toute la série, le polyvalent faisant une pause dans le cricket pour reposer son esprit et son corps.

Jonny Bairstow, Jos Buttler et Sam Curran sont de retour dans le giron après s’être absentés de la série néo-zélandaise plutôt oubliable de l’Angleterre plus tôt cette année, bien que Jofra Archer et Chris Woakes soient également mis à l’écart.

L’Inde manque également de personnel clé à Washington Sundar, Avesh Khan et le batteur d’ouverture Shubman Gill, mais l’équipe de test classée n ° 2 au monde a une puissance de feu abondante et sera soutenue par le souvenir d’une victoire éclatante lors de son dernier match d’essai à Trent Bridge.

C’est le début d’une série épique, alors suivez notre guide pour tous les détails dont vous avez besoin pour trouver une diffusion en direct fiable de 2021 Angleterre vs Inde et regardez toute l’action du 1er match de cricket d’essai en ligne de n’importe où.

Comment regarder l’Angleterre contre l’Inde Test de cricket depuis l’extérieur de votre pays

Au Royaume-Uni, en Inde, en Nouvelle-Zélande, en Australie ou aux États-Unis ? Nous vous avons couvert ci-dessous avec vos options de diffusion officielles.

Mais si vous êtes à l’étranger et que vous cherchez toujours désespérément à vous connecter à certains matchs, vous constaterez rapidement que l’accès en ligne est géobloqué. Pour contourner ce problème (et en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales du diffuseur en question), vous pouvez télécharger et utiliser un VPN.

Utilisez un VPN pour diffuser du cricket en direct de n’importe où

ExpressVPN est actuellement le meilleur VPN au monde

Nous avons pris le temps d’essayer tous les plus grands fournisseurs de VPN et nous avons trouvé qu’ExpressVPN était le choix du groupe. Il fonctionne avec de nombreux appareils et offre des connexions ultra rapides sur ses nombreux serveurs.

Ajoutez à cela son ensemble robuste de fonctionnalités de sécurité et ExpressVPN est le meilleur VPN complet pour le streaming – et peut-être le meilleur de tous, il a une garantie de remboursement de 30 jours plus 3 mois GRATUITS lorsque vous vous abonnez pour un an.

Accédez à ExpressVPN via votre ordinateur portable, iPhone, tablette, téléphone Android, PlayStation, Xbox et bien plus encore. Express est un service à tout faire qui bénéficie également d’un support client 24h/24 et 7j/7.

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

Comment regarder l’Angleterre contre l’Inde Test de cricket en ligne au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, Sky Sports offre une couverture exclusive en direct de la série de tests Angleterre vs Inde. Le jeu commence à 11h BST chaque jour du test, et la couverture de Sky commence bien à l’avance, à 10h le jour de l’ouverture et à 10h15 par la suite.

Si vous ne pouvez pas regarder à la télévision, l’application Sky Go vous couvre pour que vous puissiez regarder sur votre ordinateur portable, mobile, tablette, Xbox ou PS4.

Si vous cherchez à regarder la série mais que vous n’avez pas envie d’être enfermé dans un contrat long et coûteux, envisagez l’option de streaming plus flexible, Now TV.

Et si vous êtes en dehors du Royaume-Uni et que vous souhaitez regarder votre couverture de cricket à la maison, ne vous inquiétez pas des bloqueurs géographiques – choisissez simplement un bon VPN et suivez les instructions ci-dessus pour diffuser l’action en toute sécurité.

Diffusion en direct de l’Angleterre contre l’Inde 2021: comment regarder le cricket d’essai en ligne en Inde

En Inde, Sony Six diffuse toute l’action du test Angleterre vs Nouvelle-Zélande, le jeu devant commencer à 15h30 IST tous les cinq jours.

Et les abonnés qui souhaitent diffuser en direct le cricket en déplacement peuvent télécharger l’application mobile complète SONY LIV.

Toute personne en dehors de l’Inde qui souhaite regarder sa couverture de cricket à domicile peut simplement choisir un bon VPN et suivre les instructions ci-dessus pour diffuser l’action en toute sécurité.

Comment diffuser en direct l’Angleterre contre l’Inde Test de cricket et regarder en ligne en Australie

Les fans australiens voudront peut-être faire le plein de caféine, le cricket commençant à 20 heures AEST chaque jour du test.

Le diffuseur de télévision australien exclusif pour ce test Angleterre vs Inde est Fox Sports, mais si vous ne l’avez pas dans le cadre d’un forfait de télévision payante Foxtel, votre meilleure option est de vous inscrire au service de streaming Kayo en plein essor.

Il ne comporte aucun contrat de verrouillage et vous donne accès à plus de 50 autres sports, dont la F1, la LNR, le basket-ball NBA… la liste est longue !

Un forfait de base Kayo Sports coûte 25 $ par mois et permet aux utilisateurs de diffuser simultanément sur deux appareils. Alternativement, le service propose également un forfait Kayo Sports Premium, qui fournit trois flux simultanés pour 35 $ par mois et représente sans doute une meilleure valeur.

Le meilleur de tous, les deux offrent un essai GRATUIT afin que vous puissiez voir à quoi ils ressemblent par vous-même.

Et si vous êtes loin d’Oz en ce moment, utilisez simplement un VPN pour vous connecter normalement.

Diffusion en direct de l’Angleterre contre l’Inde: où regarder le cricket d’essai aux États-Unis (et au Canada)

Le service de streaming dédié au cricket Willow TV est l’endroit où vous pouvez regarder ce test Angleterre vs Inde en direct aux États-Unis, avec un jeu commençant à 6 h HE / 3 h HP chaque jour.

Willow TV (également disponible au Canada) est disponible auprès d’un certain nombre de câblodistributeurs, notamment Dish, Spectrum, Xfinity, Verizon Fios et plus encore.

Peut-être qu’une meilleure option pour ceux qui recherchent une alternative au câble serait d’opter pour un service de streaming coupe-fil comme Sling TV. Si vous avez déjà Sling, vous pouvez ajouter Willow TV pour 5 $ supplémentaires pendant un mois. Et si vous ne le faites pas, vous pouvez actuellement faire une bonne affaire en vous procurant Sling TV – avec plus de 30 chaînes – pour seulement 10 $ pour votre premier mois.

Comment regarder l’Angleterre contre l’Inde: diffuser en direct Test cricket en ligne en Nouvelle-Zélande

Le service de streaming premium Spark Sport a les droits exclusifs de diffuser ce test Angleterre vs Inde en Nouvelle-Zélande. Vous devrez cependant vous préparer pour cinq nuits tardives, le jeu devant commencer à 22 heures NZST.

La meilleure nouvelle est que Spark Sport propose un essai gratuit d’un mois afin que vous puissiez essayer avant d’acheter.

Une fois celui-ci expiré, un abonnement coûte 24,99 $ par mois et comprend de nombreuses actions Black Caps, The Hundred, ainsi que les courses de F1, le MotoGP et le basket-ball NBA.

Spark Sport est disponible via les navigateurs Web sur votre PC ou Mac, ainsi que sur les appareils mobiles Apple et Android, Chromecast, Apple TV, certains téléviseurs Samsung, Sony, Panasonic et LG et certains streamers Freeview.

