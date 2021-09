Diffusion en direct de Lara vs Warrington 2: comment regarder le match revanche des poids plume en ce moment

Le boxeur anglais Josh Warrington tentera de réécrire le scénario ce soir au stade Emerald Headingley dans sa ville natale de Leeds lorsqu’il affrontera le boxeur mexicain Mauricio Lara pour la deuxième fois cette année et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Lara vs Warrington 2 en ligne.

De retour en février à la SSE Arena de Londres, Josh “The Leeds Warrior” Warrington, 30 ans, et Mauricio “Bronco” Lara, 23 ans, se sont rencontrés sur le ring pour une confrontation poids plume. Alors que Warrington voulait “mettre Leeds sur la carte” lors de leur précédente rencontre en devenant le premier champion du monde de boxe masculin de la ville, Lara s’est avérée être une adversaire assez redoutable.

Lara a réussi à dominer Warrington de bout en bout et il a même réussi à le mettre sur la toile lors du quatrième tour avec un crochet du gauche. Cependant, c’est au neuvième round que Lara l’a de nouveau renversé d’un crochet du gauche avant que le combat ne soit immédiatement annulé par l’arbitre. Non seulement Warrington a perdu contre Lara qu’il s’attendait à vaincre facilement, mais il a également subi la toute première défaite de sa carrière lors de leur match.

Avant le combat de ce soir, Warrington a un record de combat de 30 victoires, sept victoires par KO et une seule défaite. Lara a quant à elle un record de combat de 23 victoires, 16 victoires par KO et deux défaites. Alors que Warrington a passé le temps depuis leur premier combat à récupérer et à s’entraîner à Leeds, Lara vise à montrer au monde qu’il est la vraie affaire ce soir. Warrington prendra-t-il sa revanche ou Lara consolidera-t-il son statut de l’un des meilleurs de la boxe avec des victoires consécutives contre The Leeds Warrior?

Que vous soyez à Leeds pour Warrington, au Mexique pour Lara ou que vous vouliez simplement voir la conclusion étonnante de la confrontation poids plume de février, nous vous montrerons exactement comment regarder Lara vs Warrington 2 de n’importe où dans le monde.

Lara contre Warrington 2 – Quand et où ?

Mauricio Lara et Josh Warrington se rencontreront sur le ring de boxe du stade Emerald Headingley à Leeds, en Angleterre, le samedi 4 septembre. Étant donné que le combat se déroule au Royaume-Uni, la carte principale débutera un peu plus tôt que d’habitude à 14 h HE / 11h PT / 19h BST. Le match revanche poids plume entre Lara et Warrington devrait commencer quelques heures plus tard à 17h HE / 14h PT / 22h BST.

Comment regarder Lara contre Warrington 2 aux États-Unis

Les fans de boxe aux États-Unis pourront regarder Lara contre Warrington 2 sur le service de streaming sportif DAZN à partir de 14h HE / 11h PT. Un abonnement au service de streaming coûte 19,99 $ par mois, mais vous pouvez économiser un peu en vous inscrivant à un abonnement annuel pour 99,99 $ à la place.

Alors que les sports de combat étaient l’objectif principal de DAZN lorsque le service a été lancé pour la première fois en 2016, il a depuis étendu sa couverture pour montrer d’autres sports, notamment la Premier League, la NFL, la NBA, la MLB, la NHL, la Formule 1 et d’autres. Si vous êtes un grand fan de boxe, vous inscrire à l’abonnement annuel de DAZN est tout à fait logique, car vous pourrez également regarder Anthony Fowler contre Liam Smith le 9 octobre et de nombreux autres matchs de boxe de haut niveau dans le cadre de votre abonnement.

Diffusion en direct de Lara contre Warrington 2 au Canada, au Royaume-Uni et en Australie

Comme Lara vs Warrington 2 est une exclusivité DAZN, les fans de boxe au Canada, au Royaume-Uni et en Australie pourront regarder le combat sur le service de streaming sportif à partir de 14h HE / 11h PT au Canada, 19h BST au Royaume-Uni et à 23h AEST / 21h AWST en Australie.

Bien que DAZN soit disponible au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, les prix du service sont un peu différents pour chaque pays. L’inscription à DAZN vous coûtera 19,99 $ par mois ou 150 $ pour l’année au Canada, 7,99 £ par mois au Royaume-Uni et 2,99 $ AUD en Australie.

Regardez Lara contre Warrington 2 de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Lara vs Warrington 2 aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder l’épreuve de force des poids plumes lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Lara vs Warrington 2 Carte de combat complète

Poids plume combat Mauricio Lara contre Josh Warrington WBC/WBO/IBF/WBA titre poids léger féminin Combat Katie Taylor contre Jennifer Han poids welter Bout Conor Benn contre Adrian Granados poids léger Bout Jovanni Straffon contre Maxi Hughes poids coq femmes Bout Ebanie Bridges contre Mailys Gangloff Poids plume Bout Hopey Price contre Zahid Hussain Junior poids plume Bout Jack Bateson contre Felix Garcia Junior poids moyen Bout Brandon Stansfield contre MJ Hall Light Heavyweight Bout Mali Wright contre Anthony Woolery

