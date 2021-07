Diffusion en direct de l’Argentine contre le Brésil : aperçu, heure du coup d’envoi, programmes télévisés, comment regarder la finale de la Copa America en ligne

C’est l’heure de la finale de la Copa America 2021 ! Après un tournoi plein de matchs intenses et émotionnels, nous sommes arrivés au dernier match, et c’est celui que nous attendions tous.

Le Brésil et l’Argentine sont les plus grands rivaux du football international, et cette rivalité est renouvelée pour une rencontre historique au stade historique Maracanã. Il y aura un petit nombre de fans autorisés dans l’arène pour ajouter une atmosphère à l’un des plus grands matchs du sport, et c’est vraiment un gros match.

Le Brésil a traversé les phases de groupes et ressemblait à de grands favoris pour dominer le tournoi, mais deux victoires serrées et durement disputées 1-0 contre le Chili et le Pérou lors des huitièmes de finale ont montré que l’équipe de Tite peut être vulnérable face à une opposition de qualité.

Il est difficile d’obtenir plus de qualité que l’Argentine, qui a remporté une demi-finale épique contre la Colombie pour signer son billet pour le match pour le titre dans ce qui a été un tournoi très fort pour l’équipe de Lionel Scaloni. Ils sont résistants défensivement et n’ont généralement besoin que d’une ou deux chances de marquer un but, et Lionel Messi réalise l’une des plus grandes performances individuelles en tournoi de l’histoire.

L’Argentine semble prête à remporter son premier trophée en trois décennies, et Messi a faim de remporter enfin un titre majeur avec son pays. Ce ne sera pas facile contre Neymar and Co., mais cela pourrait vraiment être l’année pour l’Albiceleste.

Ce sera tellement, tellement bon.

INFO MATCH

Compétition/Journée: Finale de la Copa América 2021

Date/Heure: samedi 10 juillet 2021, 21h heure locale, 2h CET (Barcelone, dimanche), 1h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria, dimanche), 20h HE, 17h PT (USA), 5h30 IST (Inde, dimanche)

Lieu: Maracanã, Rio de Janeiro, Brésil

Arbitre: Esteban Ostojich (URU)

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA FINALE DE LA COPA AMERICA

Comment regarder à la télévision: Fox Sports 1 (USA), TSN 4 (Canada), BBC Red Button (Royaume-Uni), Canal+ Sport 3 (Nigeria), SONY TEN 4 (Inde), autres

Comment regarder en ligne: FuboTV (États-Unis), BBC iPlayer (Royaume-Uni), autres