Diffusion en direct de l’Athletic Bilbao contre Barcelone: ​​programmation, heure du coup d’envoi, programmes télévisés, comment regarder la Liga en ligne

C’est l’heure de la première aventure à l’extérieur de Barcelone de la saison ! Les Blaugrana chercheront à s’appuyer sur une excitante victoire d’ouverture contre la Real Sociedad avec un voyage difficile dans la belle San Mamés pour affronter l’Athletic Bilbao.

Malgré les deux buts encaissés la semaine dernière, le Barça a été impressionnant lors de son premier match et doit apporter le même niveau de performance et d’intensité à chaque match qu’il joue. Et c’est encore plus crucial contre l’Athletic, qui sera physique et coriace pendant 90 minutes.

C’est devenu une rivalité passionnée et il y aura des fans à San Mamés, ce qui rend ce match encore plus attrayant. Vamos !

INFO MATCH

Compétition/Journée: 2021-22 Liga, 2e journée

Date/Heure: samedi 21 août 2021, 22h CET (Barcelone), 21h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 16h HE, 13h PT (USA), 1h30 IST (Inde, dimanche)

Lieu: San Mamés, Bilbao, Pays Basque, Espagne

Arbitre: Juan Martínez Munuera

VAR: Ignacio Iglesias Villanueva

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis), TSN 3 (Canada), LaLigaTV (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), MTV (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), LaLigaTV (Royaume-Uni), autres

