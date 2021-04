Diffusion en direct de l’Athletic Bilbao vs Barcelone: ​​Comment regarder la finale de la Copa del Rey en ligne depuis n’importe où

Les finalistes battus de 2020, l’Athletic Bilbao, espèrent faire un pas de plus samedi en prenant la puissance de Lionel Messi et co. dans ce match massif à Séville. Suivez notre guide ci-dessous pour savoir comment obtenir une diffusion en direct de la finale de la Copa del Rey et regarder Athletic Bilbao vs Barcelona en ligne, où que vous soyez dans le monde.

Dans une tournure quelque peu bizarre des événements, cela ne fait qu’un mois que Bilbao a perdu contre la Real Sociedad 1-0 lors de la finale 2020 retardée par le coronavirus, dans un match qui a vu l’équipe de Marcelino battue par un penalty de Mikel Oyarzabal en seconde période.

Malgré cette déception, Bilbao reste la deuxième équipe la plus titrée du tournoi avec 27 victoires, nichée derrière ses adversaires samedi soir, Barcelone ayant remporté 30 triomphes dans la prestigieuse Coupe à élimination directe.

Barcelone est le favori sans surprise pour cette finale, l’équipe de Ronald Koeman bénéficiant d’une bonne série de résultats ces dernières semaines.

Néanmoins, la confiance des Blaugrana a peut-être été mise à mal après leur défaite 2-1 contre le Clasico face au Real Madrid le week-end dernier, qui a confié l’initiative aux grands rivaux du Barca dans la course au titre de la Liga.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct de l’Athletic Bilbao vs Barcelone, où que vous soyez dans le monde avec notre guide ci-dessous.

Athletic Bilbao vs Barcelone: ​​où et quand?

La 119e édition de la première coupe d’Espagne de football aura lieu samedi à l’Estadio La Cartuja de Séville, avec un coup d’envoi prévu à 21h30, heure locale (CEST). Cela en fait un départ à 15h30 HE / 12h30 PT aux États-Unis et un coup d’envoi à 20h30 BST au Royaume-Uni.

Comment diffuser Athletic Bilbao vs Barcelone en direct au Royaume-Uni

Premier Sports 1 détient les droits de diffusion de ce match massif au Royaume-Uni. Gérée par Premier Sports, la chaîne est disponible via Sky et Virgin Media à la télévision à partir de 10,99 £ par mois.

Premier Sports propose également une option de streaming uniquement pour toutes ses chaînes au prix de 10,99 £ et vous donne accès en ligne et en déplacement à Premier Sports 1, Premier Sports 2 et Box Nation ainsi qu’à LaLiga TV.

La couverture sur Premier Sports 1 de cet affrontement final de coupe commence à peu près au coup d’envoi à 20h30 BST.

Comment regarder Athletic Bilbao vs Barcelona en ligne aux États-Unis

ESPN détient les droits de diffusion exclusifs de la finale de la Copa del Rey 2021. Ce choc sera diffusé via le service de streaming ESPN +. Le coup d’envoi de l’Athletic Bilbao vs Barcelone aux États-Unis aura lieu à 15h30 HE / 12h30 PT.

ESPN + coûte 5,99 $ par mois et vous permet de regarder en ligne ainsi que via son application mobile et ses applications de streaming TV sur Apple TV, Amazon Fire TV, Roku, PS4 et Xbox. Il est également disponible via un forfait combiné qui comprend ESPN +, Hulu et Disney + pour le prix réduit de seulement 13,99 $ par mois.

Diffusion en direct de l’Athletic Bilbao vs Barcelone en direct en Australie

Cette dernière pièce maîtresse n’est malheureusement pas montrée Down Under par aucun réseau. La seule alternative est de trouver un excellent service VPN de streaming comme décrit ci-dessous, de définir votre emplacement sur un pays sur cette page qui diffuse et de partir de là.

Diffusion en direct de l’Athletic Bilbao vs Barcelone au Canada

Malheureusement, c’est la même histoire au Canada, sans aucun réseau confirmé pour montrer la finale de la Copa del Rey de cette année.

Toute personne au Canada d’un pays où le match est disponible pour regarder en direct peut suivre la route VPN comme décrit ci-dessous pour accéder à son service de streaming habituel et regarder le match comme si elle était à la maison.

Regardez Athletic Bilbao vs Barcelona en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs de la finale du Cop del Rey ci-dessus dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder Athletic Bilbao vs Barcelona mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement l’emplacement de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour un autre qui se trouve dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

