Diffusion en direct de l’Athletic Bilbao vs Real Madrid 2021: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Liga en ligne

Le Real Madrid se rend à l’Athletic Bilbao dans l’espoir de rebondir après le match nul 0-0 contre Cadix afin de terminer 2021 sur une bonne note. Los Blancos ont une solide avance au classement de la Liga, avec Séville comme principal rival pour le titre pour le moment.

Madrid sera privé de joueurs clés comme David Alaba, Luka Modric, Rodrygo, Asensio (Covid-19), Carvajal (blessé) et Casemiro (suspendu), donc l’entraîneur Carlo Ancelotti devra sortir des sentiers battus et faire confiance à certaines de ses réserves comme Nacho, Camavinga et Valverde ce soir.

De plus, le Real Madrid n’a pas un seul ailier droit disponible, donc Ancelotti devra soit déployer Hazard à cet endroit, soit changer son système en 4-4-2 où Vinicius ne serait pas aussi à l’aise.

Dans l’ensemble, ce match a tous les ingrédients pour être un match à l’extérieur très difficile pour le Real Madrid, donc les Blancos devront jouer avec intensité et sang-froid afin d’augmenter leurs chances de gagner les trois points.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 22/12/2021

Temps: 21h30 CEST, 15h30 HNE.

Lieu: San Mames, Bilbao, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.