Diffusion en direct de l’Écosse contre la République tchèque : comment puis-je regarder le match de l’Euro 2021 GRATUITEMENT à la télévision au Royaume-Uni aujourd’hui ?

Le défenseur de Liverpool a organisé le paquet sur son propre dos pour aider ses coéquipiers à s’installer dans leur camp à Rockliffe Hall, près de Darlington, qui jouxte les installations d’entraînement de Middlesbrough.

Les cadeaux comprenaient de la nourriture et des boissons écossaises ainsi que du matériel électrique et des jeux vidéo – et l’attaquant Kevin Nisbet a déclaré que le geste avait encore rapproché l’équipe.

Robertson espère que le pack de bienvenue fera l’affaire alors qu’ils cherchent à prendre un départ gagnant dans un groupe D serré qui compte également l’Angleterre et la Croatie.

Où regarder l’Ecosse contre la République tchèque

Chaîne de télévision : le match sera retransmis gratuitement sur BBC One, avec le coup d’envoi à 14h BST.

Diffusion en direct : les téléspectateurs britanniques pourront regarder le match en ligne gratuitement via le BBC iPlayer.

Couverture en direct : Standard Sport vous apportera toute l’action, l’analyse et la réaction du match.