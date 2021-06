Diffusion en direct de l’Euro 2020 : comment regarder chaque match gratuitement en ligne de n’importe où

À peine 365 jours après son début, les meilleures équipes et joueurs d’Europe sont enfin prêts à s’affronter dans le tournoi phare du football européen.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct de chaque match de l’Euro 2020, où que vous soyez dans le monde, avec notre guide ci-dessous.

Prévus pour se dérouler dans onze villes différentes à travers le continent, 24 équipes devraient s’affronter sur 51 matchs au cours du tournoi d’un mois.

Un Portugal dirigé par Ronaldo a remporté la dernière édition de la compétition il y a cinq ans, mais la jeune équipe anglaise de Gareth Southgate est la favorite des bookmakers cette fois-ci.

Avec Kylian Mbappé et N’Golo Kanté, la France de Didier Deschamps est une sélection de nombreux experts pour soulever le trophée le 11 juillet, tandis que la génération dorée de stars belges, dont Kevin De Buyne, espère enfin être à la hauteur des attentes entourant leur équipe talentueuse.

Lisez la suite pour votre guide complet pour regarder l’Euro 2020 en ligne et diffusez en direct chaque match gratuitement.

Euro 2020 : où et quand ?

Se déroulant du vendredi 11 juin au dimanche 11 juillet, le tournoi de cette année se déroulera pour la première fois dans plusieurs pays, avec des matchs qui se joueront dans des stades à Londres, Rome, Munich, Bakou, Saint-Pétersbourg, Budapest, Bucarest, Amsterdam , Séville, Glasgow et Copenhague.

Le programme complet des matchs est disponible en bas de page.

Regardez l’Euro 2020 en ligne depuis l’étranger

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de l’Euro 2020 plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder un match, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement l’emplacement de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour celui qui est de retour dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options ? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Comment regarder l’Euro 2020 en ligne aux États-Unis

ESPN et ABC partagent les droits exclusifs de diffusion en anglais des matchs de l’Euro 2020 aux États-Unis.

Si vous n’êtes pas un client de télévision par câble, consultez le service de diffusion en continu FuboTV qui propose une multitude de chaînes de télévision premium, notamment ESPN et ABC. Mieux encore, si vous êtes nouveau sur le service, vous pouvez profiter d’un essai gratuit de 7 jours. Une fois l’essai terminé, le service coûte 65 $ par mois pour 120 chaînes.

Télé Fubo



Étant donné que FuboTV propose à la fois ESPN et ABC, vous pouvez l’utiliser pour vous connecter et regarder l’action en direct de n’importe où, que ce soit votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre téléviseur.

À partir de 64,99 $ par mois chez Fubo

Comment diffuser l’Euro 2020 en direct au Royaume-Uni GRATUITEMENT

Les téléspectateurs britanniques peuvent regarder toute l’action de l’Euro 2020 gratuitement en direct sur la BBC et ITV, ou en utilisant les applications de streaming BBC iPlayer et ITV Hub. ITV a les droits sur 27 matchs, dont le match alléchant entre l’Angleterre et l’Écosse à Wembley, tandis que la BBC a les droits sur 25 matchs. Les deux réseaux sont gratuits, mais vous aurez besoin d’une licence de télévision britannique valide.

La station en gallois S4C diffusera également certains matchs en direct, y compris tous les matchs de la phase de groupes du pays de Galles, la couverture de la chaîne étant également disponible en streaming en ligne via BBC iPlayer.

Si vous n’êtes pas dans le pays pendant l’Euro 2020, l’utilisation d’un VPN vous permettra de regarder chaque match comme vous le feriez si vous étiez à la maison.

BBC iPlayer



Diffusez gratuitement en ligne la couverture de l’Euro 2020 par la BBC avec BBC iPlayer.

Gratuit sur BBC iPlayer

Centre ITV



Les jeux Euro 2020 en direct d’ITV sont disponibles gratuitement pour les téléspectateurs au Royaume-Uni avec une licence TV valide.

Gratuit sur ITV Hub

Diffusion en direct de l’Euro 2020 en direct en Australie

Footy mad Aussies peut regarder les 51 matchs de l’Euro 2020 en direct via Optus Sport. La couverture d’Optus est disponible pour diffuser via mobile et tablette avec l’application du réseau, tandis que les coupe-câbles peuvent également accéder au service sur Fetch TV, Chromecast ou Apple TV.

Optus Sport



Optus Sport est votre référence pour la couverture Euro 2020 en Australie. Vous pouvez vous abonner mensuellement pour 15 $ ou payer pour un an à l’avance à 139 $ pour économiser un peu d’argent.

15 $ par mois chez Optus Sport

Diffusion en direct de l’Euro 2020 au Canada

Les téléspectateurs canadiens pourront regarder tous les matchs de l’Euro 2020 via TSN et la chaîne francophone TVA Sports. Les deux options vous permettront également de regarder des matchs en ligne – soit en vous inscrivant avec les détails de votre fournisseur de télévision payante, soit en vous inscrivant aux services de streaming autonomes TSN Direct ou TVA Sports Direct de l’un ou l’autre réseau.

Euro 2020 : liste complète des rencontres

Toutes les heures affichées en CET :

Phase de groupes

vendredi 11 juin

Groupe A : Turquie vs Italie (21h, Rome)

samedi 12 juin

Groupe A : Pays de Galles contre Suisse (15h, Bakou) Groupe B : Danemark contre Finlande (18h, Copenhague) Groupe B : Belgique contre Russie (21h, Saint-Pétersbourg)

dimanche 13 juin

Groupe D : Angleterre vs Croatie (15h, Londres) Groupe C : Autriche vs Macédoine du Nord (18h, Bucarest) Groupe C : Pays-Bas vs Ukraine (21h, Amsterdam)

Lundi 14 juin

Groupe D : Écosse vs République tchèque (15h Glasgow) Groupe E : Pologne vs Slovaquie (18h, Saint-Pétersbourg) Groupe E : Espagne vs Suède (21h, Séville)

mardi 15 juin

Groupe F : Hongrie vs Portugal (18h, Budapest) Groupe F : France vs Allemagne (21h, Munich)

mercredi 16 juin

Groupe B : Finlande vs Russie (15h, Saint-Pétersbourg) Groupe A : Turquie vs Pays de Galles (18h, Bakou) Groupe A : Italie vs Suisse (21h, Rome)

jeudi 17 juin

Groupe C : Ukraine vs Macédoine du Nord (15h, Bucarest) Groupe B : Danemark vs Belgique (18h, Copenhague) Groupe C : Pays-Bas vs Autriche (21h, Amsterdam)

vendredi 18 juin

Groupe E : Suède vs Slovaquie (15h, Saint-Pétersbourg) Groupe D : Croatie vs République tchèque (18h, Glasgow) Groupe D : Angleterre vs Ecosse (21h, Londres)

samedi 19 juin

Groupe F : Hongrie vs France (15h, Budapest) Groupe F : Portugal vs Allemagne (18h, Munich) Groupe E : Espagne vs Pologne (21h, Séville)

dimanche 20 juin

Groupe A : Italie vs Pays de Galles (18h, Rome) Groupe A : Suisse vs Turquie (18h, Bakou)

Lundi 21 juin

Groupe C : Macédoine du Nord contre Pays-Bas (18h, Amsterdam) Groupe C : Ukraine contre Autriche (18h, Bucarest) Groupe B : Russie contre Danemark (21h, Copenhague) Groupe B : Finlande contre Belgique (21h, Saint-Pétersbourg)

mardi 22 juin

Groupe D : République tchèque vs Angleterre (21h, Londres) Groupe D : Croatie vs Ecosse (21h, Glasgow)

mercredi 23 juin

Groupe E : Slovaquie contre Espagne (18h, Séville) Groupe E : Suède contre Pologne (18h, Saint-Pétersbourg) Groupe F : Allemagne contre Hongrie (21h, Munich) Groupe F : Portugal contre France (21h, Budapest)

Phase à élimination directe

huitièmes de finale

samedi 26 juin

1 : 2A contre 2B (18h, Amsterdam) 2 : 1A contre 2C (21h, Londres)

dimanche 27 juin

3: 1C vs 3D/E/F 18h, Budapest) 4: 1B vs 3A/D/E/F (21h, Séville)

Lundi 28 juin

5 : 2D vs 2E (18h, Copenhague) 6 : 1F vs 3A/B/C (21h, Bucarest)

mardi 29 juin

7 : 1D contre 2F (18h, Londres) 8 : 1E contre 3A/B/C/D (21h, Glasgow)

Quarts de finale

vendredi 2 juillet

QF1 : Vainqueur 6 contre Vainqueur 5 (18h, Saint-Pétersbourg) QF2 : Vainqueur 4 contre Vainqueur 2 (21h, Munich)

samedi 3 juillet

QF3 : Vainqueur 3 contre Vainqueur 1 (18h, Bakou) QF4 : Vainqueur 8 contre Vainqueur 7 (21h, Rome)

Demi finales

mardi 6 juillet

8 SF1 : Vainqueur QF2 vs Vainqueur QF1 (21h, Londres)

mercredi 7 juillet

SF2 : Vainqueur QF4 vs Vainqueur QF3 (21h, Londres)

Finale Euro 2020

dimanche 11 juillet

Vainqueur SF1 vs Vainqueur SF2 (21h, Londres)

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.