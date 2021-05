Diffusion en direct de l’Eurovision 2021: comment regarder le concours Eurovision de la chanson en ligne depuis n’importe où

Cela fait deux ans d’attente, mais l’événement annuel très compétitif et souvent surréaliste qu’est le Concours Eurovision de la chanson revient ce soir pour sa 65e édition. Ne manquez pas un instant avec notre guide pour obtenir une diffusion en direct de l’Eurovision 2021.

Réunissant des pays européens, ainsi que l’Australie et Israël, le concours de chant voit des artistes représentant chaque nation ceinturer une succession de chiffres parfois accrocheurs mais souvent étranges, avec un système de vote compliqué et souvent controversé qui décide du vainqueur.

De l’ABBA suédois avec “Waterloo” en 1974 à Céline Dion représentant la Suisse en 1988 avec “Ne Partez Pas Sans Moi”, le concours a fourni une rampe de lancement à un certain nombre de stars mondiales.

Annulé l’année dernière en raison de la pandémie, l’événement massivement populaire est de retour, avec l’Eurovision de cette année qui se déroule à Rotterdam Ahoy aux Pays-Bas après la victoire de Duncan Laurence pour les Néerlandais dans l’édition 2019 du concours avec la chanson “Arcade”.

Le grand favori de cette année pour la finale de samedi est l’Italien Måneskin chantant Zitti E Buoni, tandis que Barbara Pravi chantant Voilà pour la France est également fortement encline à gagner.

Lisez la suite comme nous vous expliquons ci-dessous comment obtenir une diffusion en direct de l’Eurovision 2021, où que vous soyez dans le monde.

Concours Eurovision de la chanson 2021: où et quand?

L’Eurovision 2021 a lieu samedi à Rotterdam Ahoy aux Pays-Bas.

L’émission devrait commencer à 21h CEST heure locale, avec des émissions dans le monde entier à 20h BST / 15h HE / 12h PT / 5h AEST.

Regardez le Concours Eurovision de la chanson 2021 en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de l’événement de ce week-end de Rotterdam plus bas dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder l’Eurovision 2021 mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement l’emplacement de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour un autre qui se trouve dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Comment regarder l’Eurovision 2021 en ligne aux États-Unis

Pour la première fois, le public américain pourra regarder le glamour et la folie de l’Eurovision en direct avec NBC récupérant les droits de diffusion de l’émission aux États-Unis pour les deux prochaines années.

NBC montrera l’événement via sa nouvelle plate-forme de streaming Peacock, que vous pouvez essayer avec un essai GRATUIT de 7 jours de son niveau Premium. En dehors de l’essai, le service commence à un prix raisonnable de 4,99 $ par mois pour toute cette bonté NBC.

Paon Premium



Le plan Premium de Peacock vous donne accès à une diffusion en direct de l’Eurovision 2021 et il existe un essai de 7 jours si vous souhaitez l’essayer gratuitement. C’est 4,99 $ par mois après cela.

À partir de 5 $ chez Peacock

La couverture de la grande finale du samedi débutera à 15 h HE / 12 h 00.

Si vous ne parvenez pas à accéder à la couverture de Peacock parce que vous êtes à l’extérieur du pays, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser un VPN pour vous connecter à votre couverture habituelle comme vous le feriez chez vous. Parmi les nombreuses options, ExpressVPN, comme indiqué ci-dessus, reste l’un des meilleurs services actuellement disponibles.

Comment diffuser l’Eurovision 2021 en direct au Royaume-Uni

Comme toujours, il est assez simple de diffuser l’Eurovision de cette année au Royaume-Uni. Lancez simplement BBC iPlayer, où vous pouvez obtenir un flux en direct et capturer tout l’esprit spirituel de l’hôte Graham Norton à partir de 20 heures BST.

À condition que vous disposiez d’une licence de télévision britannique valide, il est totalement gratuit de regarder l’Eurovision 2021 en ligne avec la BBC. Si vous êtes actuellement en dehors du Royaume-Uni, vous devrez télécharger un VPN et suivre les instructions ci-dessus pour diffuser l’événement en direct.

BBC iPlayer



Diffusez gratuitement en ligne la couverture du concours Eurovision de la chanson 2021 par la BBC avec BBC iPlayer.

Gratuit chez BBC iPlayer

Puis-je diffuser l’Eurovision 2021 en direct au Canada?

Oui, vous pouvez! Les Canadiens peuvent regarder le concours de cette année de manière assez appropriée via le réseau multiculturel OMNI Television.

Le réseau montrera un retard de bande de l’événement à une date ultérieure, mais pour ceux qui souhaitent regarder l’achèvement de cette année en direct, vous pourrez regarder via une diffusion en direct sur le site Web d’OMNI, avec une couverture prévue pour 15 h HE. / 12h PT le samedi.

Diffusion en direct de l’Eurovision 2021 en Australie

Alors que le concurrent australien Montaigne a été éliminé lors de la première demi-finale, les fans de l’Eurovision Down Under peuvent toujours se connecter pour regarder la grande finale gratuitement via SBS et son service de streaming SBS On Demand.

Le spectacle commence à 5 heures du matin AEST aux premières heures du dimanche matin, mais les Australiens ont également la possibilité de regarder l’événement en entier à l’heure plus civilisée de 19h30 le dimanche soir.

Si vous êtes à l’extérieur du pays et que vous souhaitez regarder cette émission SBS, il vous suffit de prendre un VPN et de regarder l’Eurovision 2021 comme si vous étiez de retour chez vous sur votre ordinateur portable, mobile ou autre appareil de diffusion TV.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.