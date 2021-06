Diffusion en direct de l’Inde contre la Nouvelle-Zélande: comment regarder le cricket final du WTC en ligne de n’importe où

Le championnat Test inaugural de deux ans se termine ce week-end avec la grande finale au Rose Bowl – ne manquez pas une seule balle de la finale du WTC avec notre guide de diffusion en direct Inde vs Nouvelle-Zélande ci-dessous.

Séparées par seulement deux points de classement, la Nouvelle-Zélande et l’Inde entrent dans cette finale classées numéro un et deux équipes de test dans le monde.

Les deux équipes semblent très bien assorties, la Nouvelle-Zélande de Kane Williamson ayant remporté chacun des six derniers matchs tests qu’ils ont disputés, tandis que la forme récente de l’Inde est tout aussi forte, les hommes de Virat Kohli ayant remporté quatre des cinq derniers matchs tests qu’ils ont a concouru.

Les Kiwis sont entrés dans cet affrontement à la suite d’une impressionnante victoire de la série Test contre l’Angleterre, infligeant une superbe défaite de huit guichets à leurs hôtes à Edgbaston ce week-end.

L’Inde n’a pas participé aux tests depuis mars, préférant se préparer pour cette finale avec un match intra-équipe, néanmoins, leur dernière action de balle rouge leur a permis de battre l’Angleterre 3-1 à domicile. Wriddhiman Saha, Ravindra Jadeja et Hanuma Vihari ont tous raté cette série, mais le trio clé est maintenant en forme et de retour dans le giron de cet affrontement crucial.

Le capitaine des Black Caps, Williamson, a quant à lui apaisé les craintes de rater le match, après avoir confirmé qu’il s’était blessé au coude qui l’avait forcé à manquer le deuxième test de son équipe contre l’Angleterre la semaine dernière.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon de diffuser en direct le cricket de la série Test Inde vs Nouvelle-Zélande en ligne de n’importe où.

Inde vs Nouvelle-Zélande – World Test Championship Final cricket : Où et quand ?

La toute première finale du WTC se déroulera au Rose Bowl de Southampton, au Royaume-Uni, du 18 au 22 juin.

Le jeu commence à 10h30 heure locale / 15h00 IST / 5h30 HE / 2h30 PT / 19h30 AEST / 21h30 NZST les cinq jours.

Le site Web de l’ICC Cricket propose une diffusion en direct de la finale sur son site Web, qui peut être visionnée dans de nombreux pays du monde entier. Certains pays ont cependant des diffuseurs exclusifs pour le jeu, et pour ces pays, vous voudrez continuer à lire.

Comment regarder l’Inde contre la Nouvelle-Zélande – World Test Championship Final cricket en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de la finale du WTC plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder l’Inde contre la Nouvelle-Zélande mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez probablement des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l'avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web.

Comment diffuser gratuitement l’Inde contre la Nouvelle-Zélande en direct au Royaume-Uni

Sky Sports détient les droits exclusifs de diffusion en direct de la finale du WTC au Royaume-Uni et en Irlande.

La couverture devrait commencer à 9h BST sur Sky Sports Cricket chaque jour d’action. Si vous n’êtes pas abonné à Sky, vous pouvez toujours regarder facilement cette série Test en ligne ou à la télévision. C’est à cause de l’excellente filiale de diffusion en continu de Sky, Now TV. Un Now TV Sports Pass vous donnera également accès à toutes les chaînes Sky Sports et coûte 9,99 £ par jour – bien que le Monthly Pass soit bien meilleur. Il vous permettra de regarder tous les matchs de Premier League diffusés par Sky pour la nouvelle saison 2021/20 – ainsi que tous les golfs du PGA Tour, Test cricket et Formule 1.

Adhésion MAINTENANT Sports



Regardez la couverture par Sky Sports de la finale du WTC Inde vs Nouvelle-Zélande en ligne avec un abonnement NOW Sports. Regardez la couverture d’aujourd’hui pour 10 £ ou obtenez un laissez-passer mensuel pour 34 £.

À partir de 10 £ dès MAINTENANT

Comment regarder l’Inde contre la Nouvelle-Zélande en direct en Inde

Disney + Hotstar détient les droits de diffusion exclusifs de la finale du championnat du monde de test en Inde.

Le service vous coûtera Rs. 299 par mois ou Rs. 1 499 par an, tandis que Disney + Hotstar VIP est fourni à Rs. 399 par an. Les clients avec une carte de crédit peuvent économiser un peu avec l’abonnement VIP Disney + Hotstar à un prix réduit de Rs. 395.

La première balle de chaque jour doit être livrée après 15h IST.

Comment regarder la finale du WTC en direct en Nouvelle-Zélande

Les fans qui cherchent à encourager les Black Caps à la maison peuvent regarder toute l’action en direct via le service de streaming premium Sky Sport.

Si vous êtes loin de votre téléviseur, vous pouvez télécharger et regarder sur l’application Sky Go. Et si vous êtes à l’étranger, la méthode VPN mentionnée ci-dessus est la meilleure solution. La couverture doit commencer sur Sky Sport 2 chaque jour à 21h20 NZDT.

Comment regarder la finale du WTC en direct en Australie

Le service de streaming Kayo Sports sera disponible avec une couverture en direct de l’Inde contre la Nouvelle-Zélande pour les fans de cricket qui souhaitent se connecter à Down Under. Un forfait de base Kayo Sports coûte 25 $ par mois et permet aux utilisateurs de diffuser simultanément sur deux appareils. Si cela ne suffit pas, il existe également Kayo Sports Premium Package, qui propose trois flux simultanés pour 35 $ par mois. Si vous ne l’avez jamais utilisé auparavant, le réseau propose un ESSAI GRATUIT dont les nouveaux venus au service peuvent profiter.

Kayo Sports



Kayo Sports devrait être votre référence pour la finale du WTC Inde vs Nouvelle-Zélande si vous êtes en Australie. Vous pouvez même profiter d’un essai gratuit si vous ne vous êtes jamais inscrit auparavant.

À partir de 25 $ chez Kayo Sports

Où puis-je regarder l’Inde contre la Nouvelle-Zélande en direct aux États-Unis ?

Hotstar US a décroché les droits de diffusion pour montrer la finale du WTC aux téléspectateurs aux États-Unis.

Un abonnement Hotstar US coûte 50 $ par an, vous donnant accès à une multitude de crickets internationaux se déroulant en Inde, ainsi qu’à des superproductions de Bollywood. L’application Hotstar US est disponible sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store.

Le jeu doit commencer chaque jour à 5h30 HE / 2h30 PT chaque jour pour les téléspectateurs américains.

