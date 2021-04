Diffusion en direct de Liverpool vs Real Madrid 2021: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Ligue des champions en ligne

Le Real Madrid se rend à Liverpool lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, avec une avance de 3-1 au total après sa solide victoire à l’Estadio Alfredo Di Stefano il y a une semaine.

Les Blancos devront survivre à une autre blessure sur leur ligne défensive après que Lucas Vazquez ait subi un PCL déchiré lors du El Clasico de samedi. Cela signifie que l’entraîneur Zinedine Zidane sera probablement obligé de démarrer Alvaro Odriozola à l’arrière droit, bien qu’il puisse également y jouer Mendy et déployer Marcelo en tant qu’arrière gauche. En fait, Zidane pourrait même jouer une formation 3-5-2 avec Nacho, Militao et Mendy au centre, Marcelo à gauche et Odriozola, Valverde ou même Marvin Park sur le côté droit.

La décision de Zidane pourrait très bien être décisive dans le résultat du match, compte tenu de la dangerosité offensive de Liverpool. Le Real Madrid ne peut pas s’asseoir et essayer de défendre l’avance 3-1 et pourrait avoir besoin de marquer s’il veut affronter Chelsea en demi-finale.

Ne manquez pas ce jeu, il devrait être génial!

COMMENT REGARDER, STREAM CHAMPIONS LEAGUE

Date: 14/04/2021

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 EST.

Lieu: Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid, Espagne.

TV disponible: TUDN (États-Unis), Movistar Liga de Campeones (Espagne)

Streaming disponible: TUDN.com (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

