Diffusion en direct de Lomachenko contre Nakatani: comment regarder la bataille des poids légers en ce moment

L’ancien champion des poids légers Vasiliy “The Matrix” Lomachenko fait son retour sur le ring pour affronter Masayoshi Nakatani dans un combat léger de douze rounds qui sera l’événement principal d’une carte de boxe de premier rang et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regardez Lomachenko contre Nakatani à la télévision ou en ligne.

Le futur membre du Temple de la renommée et double médaillé d’or olympique Lomachenko a subi une défaite massive face à Teofimo Lopez en octobre dernier. En plus de perdre ses titres WBA, WBO et The Ring des poids légers par décision unanime, il a également dû subir une opération à l’épaule après le combat. Lomachenko s’est complètement rétabli et maintenant, le joueur de 33 ans prévoit d’essayer de regagner ses trois titres perdus.

Lomachenko aura certainement du pain sur la planche ce soir lorsqu’il affrontera Nakatani, 32 ans, qui a à la fois une grande taille et un avantage sur lui. Lors de son dernier combat en décembre, Nakatani a battu Felix Verdejo par KO total au neuvième tour pour remporter le titre vacant WBO Inter-Continental des poids légers. Avant cela, il a affronté Lopez pendant 12 rounds complets en 2019, bien qu’il ait fini par perdre le match par décision unanime.

Dans le co-événement principal, l’ancien détenteur du titre des poids moyens Rob Brant affrontera Janibek Alimkhanuly dans un combat des poids moyens en dix rounds. Brant a remporté son titre en 2018 en battant Ryota Murata par décision unanime et il l’a défendu une fois avant de le perdre contre Murata lors d’un match revanche en 2019. Alimkhanuly a quant à lui remporté ses trois derniers combats par KO.

Que vous souhaitiez que Lomachenko fasse un retour ou que Nakatani poursuive son ascension, nous vous montrerons comment regarder Lomachenko contre Nakatani de n’importe où dans le monde afin que vous ne manquiez pas une seconde de l’action lors du match de ce soir.

Lomachenko vs Nakatani – Quand et où ?

Vasiliy Lomachenko et Masayoshi Nakatani se rencontreront sur le ring de boxe des Virgin Hotels à Las Vegas, Nevada le samedi 26 juin. La carte principale débutera à 22 h HE / 19 h HP sur ESPN + aux États-Unis, Sky Sports au Royaume-Uni, TSN au Canada et FITE TV en Australie.

Comment regarder Lomachenko contre Nakatani aux États-Unis

Les fans de boxe aux États-Unis qui veulent regarder Lomachenko contre Nakatani ce soir auront besoin d’un abonnement ESPN + car le réseau a un contrat exclusif pour montrer Top Rank Boxing dans le pays jusqu’en 2025. Ceux qui se sont déjà inscrits au service de streaming du réseau pourront pour regarder la carte principale à partir de 22 h HE / 19 h HP. Sinon, un abonnement ESPN + coûte désormais 5,99 $ par mois ou 59,99 $ pour l’année.

ESPN+



ESPN + a les droits exclusifs de diffuser le match Lomachenko vs Nakatani aux États-Unis, vous devrez donc vous inscrire pour un abonnement mensuel ou annuel si vous ne voulez pas manquer l’événement. ESPN + commence à 5,99 $ par mois ou vous pouvez économiser avec un abonnement annuel pour seulement 59,99 $.

À partir de 6 $ sur ESPN+

Regardez Lomachenko contre Nakatani au Canada

Les téléspectateurs canadiens pourront regarder Lomachenko contre Nakatani sur TSN et le réseau diffusera le combat sur TSN2 à partir de 22 h HE / 19 h HP.

Si vous n’êtes pas encore abonné à TSN, vous pouvez accéder au contenu du réseau pour aussi peu que 4,99 $ pour un pass journalier TSN Direct ou 19,99 $ pour un abonnement mensuel en streaming s’il y a d’autres sports ou événements que vous souhaitez regarder.

Obtenez une diffusion en direct Lomachenko vs Nakatani au Royaume-Uni

Comme Sky Sports a récemment signé un nouvel accord de licence avec Top Rank Boxing pour les quatre prochaines années, vous devrez être abonné à Sky pour regarder la carte principale de ce soir et d’autres événements de boxe à venir au Royaume-Uni. Cependant, si vous ne souhaitez pas vous engager dans un contrat de longue durée, vous pouvez toujours regarder Lomachenko contre Nakatani sur NOW TV avec un Sky Sports Day Pass pour 9,99 £ ou un Sky Sports Month Pass pour 33,99 £.

Les fans de boxe britanniques peuvent également acheter l’accès au PPV Lomachenko vs Nakatani de FITE TV pour seulement 9,99 £.

La carte principale devrait commencer tôt dimanche matin à 3 heures du matin au Royaume-Uni, alors préparez-vous en conséquence.

Adhésion MAINTENANT Sports



Regardez la couverture par Sky Sports du match Lomachenko vs Nakatani en ligne avec un abonnement NOW Sports. Regardez la couverture d’aujourd’hui pour 10 £ ou obtenez un laissez-passer mensuel pour 34 £.

À partir de 10 £ dès MAINTENANT

Comment diffuser en direct Lomachenko contre Nakatani en Australie

Tout comme au Royaume-Uni, les fans de boxe en Australie pourront regarder Lomachenko contre Nakatani sur FITE TV pour 9,99 AUD. Le coup d’envoi de la carte principale est prévu dimanche à 12 h 00 AEST / 10 h 00 AWST.

Lomachenko vs Nakatani – Carte de combat complète

Combat léger (12 tours) Vasiliy Lomachenko contre Masayoshi Nakatani Combat poids moyen (10 tours) Rob Brant contre Janibek Alimkhanuly Combat poids welter (8-10 tours) Giovani Santillan contre Cecil McCalla Combat poids coq (6 tours) Robert Rodriguez contre Luis Fernando Saavedra Bantamweight Bout (4 rounds) Floyd Diaz contre Jaime Jasso Heavyweight Bout (4 rounds) Guido Vianello contre Marlon Williams Junior Featherweight Bout (4 rounds) Subaru Murata contre Keven Monroy Lightweight Bout (4 rounds) DeMichael Harris contre Jonatan Hernan Godoy

