Diffusion en direct de Love Island 2021: comment regarder la nouvelle série en ligne de n’importe où

Êtes-vous prêt pour un autre été d’amour? Un nouveau groupe d’espoirs est sur le point de descendre sur l’île des Baléares de Majorque pour l’émission de rencontres télévisée la plus discutée du Royaume-Uni.

Regardez chaque moment de matchmaking avec notre guide de diffusion en direct Love Island 2021 ci-dessous, et regardez l’émission où que vous soyez dans le monde.

Source : Twitter / @LoveIsland

Après une pause des écrans imposée par le coronavirus l’année dernière, la série revient avec Laura Whitmore pour accueillir l’action romantique et le comédien Iain Stirling fournissant à nouveau ses voix off sarcastiques et sarcastiques.

Il y a 50 000 £ à gagner pour le gagnant de l’émission de téléréalité, mais c’est probablement un peu plus bas dans l’ordre hiérarchique de ce que pensent les candidats de vingt ans et plus qui y participent.

Les téléspectateurs britanniques ont eu un premier aperçu des espoirs de cette saison, notamment un enseignant qui n’a jamais eu de rendez-vous auparavant et le premier candidat handicapé physique de l’émission.

La dernière série diffusée depuis Majorque a été remportée en 2019 par Amber Gill et Greg O’Shea, qui ont depuis rompu un peu sans surprise.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon de diffuser en direct Love Island 2021 en ligne de n’importe où.

Love Island 2021 : Où et quand ?

La septième saison de Love Island devrait être diffusée sur ITV au Royaume-Uni, à partir du lundi 28 juin à 21h BST.

Si la pandémie le permet, la nouvelle saison devrait durer huit semaines, avec des spectacles tous les soirs de la semaine et le dimanche en même temps.

Comment diffuser gratuitement Love Island 2021 en direct au Royaume-Uni

Love Island revient pour sa septième diffusion sur ITV, avec le coup d’envoi de toute l’action romantique estivale le lundi 28 juin à 21h BST sur ITV2.

En plus de pouvoir regarder via la télévision gratuite, vous pourrez également diffuser les derniers versements de Majorque via le service en ligne ITV Hub sur votre PC ou via ses applications mobiles pour Android et iOS.

L’émission devrait être diffusée tous les soirs de la semaine et le dimanche à 21h BST, avec des temps forts et des clips inédits diffusés le samedi soir.

Centre ITV



Le public britannique peut regarder gratuitement la dernière série de Love Island en direct sur ITV avec ITV Hub à partir du lundi 28 juin à 21h BST.

Gratuit sur ITV Hub

Comment diffuser en direct Love Island en dehors du Royaume-Uni

Si vous avez l’intention de regarder Love Island 2021, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez probablement des problèmes en essayant de regarder ITV en ligne depuis l’étranger, car il est susceptible d’être géobloqué.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options ? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

