Diffusion en direct de Love Island UK 2021: comment regarder le dernier épisode en ligne de n’importe où

Cela a été un autre été d’amour rempli de drames, mais il est maintenant temps pour les espoirs restants de quitter l’île des Baléares de Majorque alors que les gagnants de l’épisode de cette année de l’émission de rencontres télévisées sont annoncés.

Regardez chaque moment de mise en relation avec notre guide de diffusion en direct Love Island 2021 ci-dessous, et regardez l’émission où que vous soyez dans le monde.

Source : Twitter / @LoveIsland

Du chaos du recouplage de Casa Amour au défi tendu du film de cinéma, les candidats dans la vingtaine ont vécu de nombreux moments mémorables au cours des huit dernières semaines.

Il ne reste plus que six couples à se battre pour le prix de 50 000 £, avec Liberty et Jake, Faye et Teddy, ainsi que Mary et Aaron qui ont tous traversé l’épisode de mardi soir, rejoignant les couples Millie et Liam, Chloe et Toby, et Kaz et Tyler pour faire un pas de plus vers la victoire du prix de cette saison.

Laura Whitmore sera à nouveau sur place pour animer l’action romantique finale avec le comédien Iain Stirling fournissant ses voix off sarcastiques de marque.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon de diffuser en direct la finale de Love Island 2021 en ligne de n’importe où.

Love Island 2021 : Où et quand ?

La grande finale de la saison 7 de Love Island UK devrait être diffusée sur ITV2 au Royaume-Uni le lundi 23 août à 21h BST.

Comment diffuser gratuitement Love Island 2021 en direct au Royaume-Uni

En plus de pouvoir regarder via la télévision gratuite, vous pourrez également diffuser la finale de Majorque via le service en ligne ITV Hub sur votre PC ou via ses applications mobiles pour Android et iOS.

Centre ITV



Le public britannique peut regarder le dernier épisode de Love Island en direct sur ITV gratuitement avec ITV Hub le lundi 23 août à 21h BST.

Gratuit sur ITV Hub

Comment regarder la finale de Love Island UK 2021 en direct aux États-Unis

Si cela ne vous dérange pas d’être un peu en retard sur les ébats de la villa, alors la bonne nouvelle est que Hulu diffuse actuellement Love Island UK aux États-Unis.

Le service de streaming a commencé à diffuser des épisodes le lundi 12 juillet, ce qui signifie que vous devrez attendre quelques semaines de plus pour que la grande finale de la saison tombe.

Vous pouvez actuellement profiter d’un essai gratuit de 30 jours sur Hulu, après quoi un abonnement commence à partir de 5,99 $ par mois.

Hulu



Hulu est l’endroit idéal pour diffuser Love Island UK aux États-Unis. Commencez un essai gratuit de 30 jours dès aujourd’hui et diffusez l’émission sans payer un centime.

Voir à Hulu

Comment diffuser la finale de Love Island UK 2021 en Australie

Les choses sont encore meilleures pour les fans de l’émission de matchmaking Down Under, avec le service à la demande de Channel 9, 9Now devrait avoir la finale de Love Island UK disponible pour regarder le mardi 24 août à 18h AEST.

9Now est totalement gratuit à regarder – vous avez simplement besoin d’un compte Nine pour accéder à un flux.

Comment regarder la finale de Love Island UK 2021 au Canada

Ce n’est pas une si bonne nouvelle pour les gens au Canada, aucun diffuseur de la région n’ayant les droits de diffuser la saison sept de Love Island UK. La seule option actuellement pour ceux qui souhaitent regarder Love Island UK au Canada est avec un VPN.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.