Diffusion en direct de l’Udinese contre la Juventus, ouverture de la saison de la Serie A, chaîne de télévision, heure de début, programmation, comment regarder

La Juventus ouvrira sa campagne dimanche lorsqu’elle affrontera l’Udinese du Stadio Friuli en action de Serie A.

La Juve cherchera à reprendre le chemin de la victoire dimanche lorsqu’elle ouvrira sa saison de Serie A. Après neuf ans de domination, leur course au championnat a finalement pris fin.

Voyons quel type d’équipe de la Juventus nous aurons pour commencer la saison, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action de Serie A aujourd’hui!

Udinese contre Juventus

Lorsque: dimanche 22 août

Temps: 12 h 30 HE

Chaîne TV: CBSSN

Compositions de départ en Serie A

Udinese composition de départ possible :

Silvestri ; Becao, Nuytinck, Samir ; Stryger Larsen, Walace, Makengo, Arslan, Udogie ; Pereyra ; Okaka

Composition de départ possible de la Juventus :

Szczesny ; Danilo, De Ligt, Bonucci, Sandro ; Bentancur, Ramsey, Locatelli ; Chiesa, Dybala, Ronaldo

Serie A Cotes et lignes de paris

Les cotes de la Serie A sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour dimanche à 11 h 45 HE.

Udinese (+600) contre Juventus (-160)

