Diffusion en direct de l’UFC 260: Comment regarder Stipe Miocic vs Francis Ngannou CE SOIR

Les rivaux des poids lourds Stipe Miocic et Francis Ngannou s’affronteront à l’UFC 260 ce soir.

Le champion de l’UFC Miocic a battu Ngannou en janvier 2018, revendiquant une victoire par décision unanime à l’UFC 220.

Miocic est un double champion poids lourd de l’UFC

Les deux combattants ont traversé beaucoup de choses depuis et sont maintenant prêts à s’affronter à nouveau.

Miocic a affronté Daniel Cormier dans un triplé passionnant au cours des dernières années, perdant son titre avant de le récupérer puis de le défendre.

Ngannou, quant à lui, a été sur une belle série de quatre victoires consécutives KO et a battu Jairzinho Rozenstruik à l’UFC 249 en mai dernier.

Maintenant, les fans de MMA du monde entier attendent avec impatience le match revanche Miocic vs Ngannou et voici comment vous pouvez l’attraper …

Miocic v Ngannou: Comment regarder Fight sera en tête d’affiche de l’UFC 260 le samedi 26 mars et aura lieu au UFC APEX Center de Las Vegas Pour les fans de combat britanniques, l’événement principal débutera vers 6 heures du matin dimanche matin Ce ne sera pas un salaire -événement per-view au Royaume-Uni et sera diffusé sur BT Sport 2 avec leur couverture commençant à minuit.Il sera diffusé en direct sur le site Web et l’application de BT Sport pour les abonnés.Les clients mobiles d’EE pourront bénéficier d’un essai GRATUIT de trois mois de BT Sport en envoyant un SMS à SPORT au 150. Vous pouvez ensuite annuler l’essai à tout moment. Les préliminaires préliminaires seront diffusés sur le Fight Pass de l’UFC et aux États-Unis, tous les combats préliminaires seront diffusés simultanément sur ESPN, ESPN Deportes et ESPN + en anglais et espagnol Miocic v Ngannou: sur talkSPORT

talkSPORT.com propose un blog en direct pour toutes les dernières nouvelles, les mises à jour détaillées et les réactions à l’UFC 260.

Nous vous apporterons également toute la préparation de Las Vegas tout au long de la semaine pour la meilleure couverture avant et après le combat.

talkSPORT et talkSPORT 2 seront également mis à jour tout au long du week-end.

Stripe Miocic a battu Francis Ngannou « The Predator » lors de leur rencontre en janvier 2018 Miocic v Ngannou: Fight card

Sous réserve de modifications

Carte principale

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Stipe Miocic (c) contre Francis Ngannou, poids lourd

Tyron Woodley contre Vicente Luque, poids welter Sean O’Malley contre Thomas Almeida, poids coq Khama Worthy contre Jamie Mullarkey, poids léger

Carte préliminaire

Alonzo Menifield contre William Knight, poids léger léger Jessica Penne contre Hannah Goldy, poids paille féminin Abubakar Nurmagomedov contre Jared Gooden, poids welter Modestas Bukauskas contre Michal Oleksiejczuk, poids léger léger Gillian Robertson contre Miranda Maverick, poids mouche féminin Marc-Andre Barriault contre. Abu Azaitar, Miocic des poids moyens contre Ngannou: Qu’est-ce qui a été dit?

Stipe Miocic: «Ce ne sera rien comme le premier combat parce qu’il s’est définitivement amélioré et moi aussi. Beaucoup de choses vont changer.

«J’essaie d’en faire un combat plus unilatéral, et bien sûr d’essayer d’y mettre fin tôt, mais il s’est amélioré. L’homme frappe fort et c’est la division des poids lourds donc tout peut arriver.

«Il a un excellent entraîneur et une excellente équipe et ils travaillent définitivement avec lui, le rendant meilleur. Il s’est définitivement amélioré, mais moi aussi.

«Je pense que celui qui met en œuvre son plan de match le mieux va gagner.

«Il s’est définitivement amélioré, mais il a aussi ce facteur que tout le monde pense qu’il frappe fort et qu’il frappe fort. Vous devez juste y faire attention.

« Je pense que je suis un mauvais match pour n’importe qui. »

Francis Ngannou: «Pour le [first] Stipe lutte, je pense que je me précipite pour le premier tour. Maintenant, je me dis: « Merde, j’ai eu cinq tours. Pourquoi devrais-je me précipiter et manquer d’essence?

«En regardant ce combat, je regarde ce combat, je vois que le gars me ressemble, mais je ne me reconnais pas parce que ce n’est pas comme ça que je me bats.

«Je repense à d’autres combats et cela ressemble à deux personnes différentes. La façon dont je me battais était plutôt calme, je poussais le combat et je me laissais me battre et s’il y a une opportunité – la plupart du temps, mon adversaire sera le premier à attaquer.

«Mais celui-là, je me suis précipité là-dedans. Alors je suis comme, j’aurais dû me calmer.