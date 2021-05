Diffusion en direct de l’UFC 262: Comment regarder Oliveira vs Chandler maintenant

Après le succès de son dernier grand événement à la carte en Floride, Dana White de l’UFC tient sa promesse “d’aller au Texas dès que possible” en tenant l’UFC 262 à Houston et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Oliveira. vs Chandler à la télévision ou en ligne.

L’événement principal de l’UFC 262 verra la promotion couronner un nouveau champion des poids légers qui remplacera Khabib Nurmagomedov après sa retraite après sa victoire finale sur Justin Gaethje à l’UFC 254 en octobre de l’année dernière. Alors que White voulait que Nurmagomedov revienne pour un autre combat, il a finalement accepté le fait qu’il ne le ferait pas et la ceinture de championnat léger est alors devenue vacante.

Maintenant, Charles “Do Bronx” Oliveira et Michael “Iron” Chandler se rencontreront dans l’octogone à l’UFC 262 pour déterminer qui sera le nouveau champion des poids légers.

Oliveira est actuellement sur une séquence de huit victoires consécutives après avoir battu Jared Gordon par KO total en 2019, Kevin Lee par soumission en mars dernier et Tony Ferguson par décision en décembre dernier. Cependant, les choses ne semblaient pas si bonnes pour Oliveira il y a quelques années à peine, en 2017, alors qu’il était sur le point d’être libéré après avoir perdu trois de ses quatre derniers combats. Après avoir battu Ferguson l’année dernière, Oliveira a pris la décision de s’absenter jusqu’à ce qu’il obtienne une chance au titre et ce soir, il aura enfin sa chance.

Chandler, quant à lui, est un nouvel ajout à l’UFC car il vient de rejoindre la promotion plus tôt cette année. Cependant, il a commencé sa carrière de MMA avec Strikeforce avant de rejoindre Bellator en 2010. Chandler a fait ses débuts impressionnants à l’UFC à l’UFC 257 en janvier lorsqu’il a battu Daniel Hooker par KO total au premier tour avec seulement deux minutes et trente secondes au compteur. Avec une seule victoire à l’UFC à son actif, Chandler a-t-il ce qu’il faut pour devenir le prochain champion des poids légers de la promotion?

Ailleurs sur la carte, Tony Ferguson affrontera Beneil Dariush dans un combat léger, Katlyn Chookagian affrontera Viviane Araujo dans un combat poids mouche féminin, Shane Burgos et Edson Barboza se rencontreront dans l’octogone pour un combat poids plume et Matt Schnell affrontera contre Rogerio Bontorin dans un combat de poids coq.

Que vous souhaitiez Oliveira ou Chandler, nous vous montrerons exactement comment regarder l’UFC 262 depuis n’importe où dans le monde.

UFC 262: Où et quand?

L’UFC 262 aura lieu au Toyota Center de Houston, Texas le samedi 15 mai. Les premiers préliminaires débuteront à 18 h 30 HE / 15 h 30 HP, les préliminaires suivront après à 20 h HE / 17 h HP et le Main La carte débutera à 22 h HE / 19 h HP.

Comment regarder l’UFC 262 aux États-Unis

Comme l’UFC a conclu un accord exclusif avec ESPN jusqu’en 2025, le service de streaming du réseau ESPN + est le seul endroit où vous pourrez regarder la carte principale de l’UFC 262 aux États-Unis.Si vous avez déjà un abonnement ESPN +, vous pouvez acheter l’accès au PPV pour 70 $, que vous soyez un abonné mensuel ou annuel. Cependant, si vous ne vous êtes pas encore inscrit à ESPN +, le réseau propose une promotion dans laquelle vous pouvez obtenir le PPV UFC 262 et un abonnement annuel au service de streaming pour seulement 89,98 $. Bien que cela puisse sembler cher au début, un abonnement annuel ESPN + coûte normalement 60 USD à lui seul, vous économisez donc environ 40 USD.

ESPN +



Si vous avez déjà un abonnement ESPN +, vous pouvez obtenir le PPV UFC pour 69,99 $. Si vous êtes nouveau sur le service de streaming sportif, vous pouvez obtenir l’UFC 262 et un an d’ESPN + pour seulement 89,98 $, ce qui vous permet d’économiser 40 $.

70 $ chez ESPN +

Les fans de l’UFC avec un abonnement au câble pourront regarder les préliminaires de l’UFC 262 sur ESPN ou ESPN Deportes à 20 h HE / 17 h HP. Cependant, pour regarder les premières préliminaires à 18h30 HE / 15h30 PT, vous devez être un abonné ESPN + ou UFC Fight Pass. Pour regarder la carte principale à 22 h HE / 19 h HP, vous devrez acheter le PPV et avoir un abonnement ESPN + actif.

Vous n’êtes pas intéressé à vous inscrire au câble juste pour regarder les préliminaires de l’UFC 262 sur ESPN? Ne vous inquiétez pas car il existe maintenant un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès au réseau afin que vous puissiez regarder les préliminaires en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 64,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à ESPN, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. Sling TV – 35 $ par mois – Pour avoir accès à ESPN, vous devrez vous inscrire au forfait Sling Orange de Sling TV. Le service vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer 50 heures de télévision en direct avec son Cloud DVR. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à ESPN ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et à un essai gratuit de 14 jours disponible. AT&T TV Now – 55 $ par mois – Le plan plus d’AT & T TV Now vous donne accès à ESPN ainsi qu’à plus de 45 autres chaînes de télévision en direct et vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud.

Diffusion en direct de l’UFC 262 au Canada

Contrairement aux États-Unis, les téléspectateurs canadiens ont beaucoup d’options pour regarder le PPV UFC 262 de samedi comme Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Vidéotron, Telus, Eastlink et UFC Fight Pass montreront tous la carte principale à 22 h HE / 19 h HP pour 64,99 $.

Les préliminaires commenceront deux heures plus tôt à 20 h HE / 17 h HP et vous pourrez les regarder sur TSN ou RDS. Vous pouvez également regarder les premières préliminaires au Canada à 18 h HE / 12 h HP sur UFC Fight Pass.

Si vous avez un abonnement au câble, commander le PPV auprès de votre fournisseur de câble peut être le moyen le plus simple de le regarder. Cependant, si vous avez déjà coupé le cordon, l’UFC Fight Pass est un meilleur choix car il vous donnera accès à la fois aux premiers préliminaires et à la carte principale.

Comment regarder l’UFC 262 au Royaume-Uni

Comme c’était le cas pour les événements UFC passés, l’UFC 262 sera disponible exclusivement via BT Sport au Royaume-Uni. Si vous êtes déjà abonné à BT Sport, vous pourrez regarder la carte principale à partir de 3 heures du matin BST tôt dimanche matin sur BT Sport 1. Si c’est un peu tard pour vous, ne vous inquiétez pas car le réseau a un spoiler- page de relecture gratuite pour que vous puissiez regarder la carte principale de l’UFC 261 à votre convenance. Vous pouvez également diffuser l’UFC 261 sur votre smartphone à l’aide de l’application BT Sport et sur votre ordinateur via le site Web du réseau. Si vous ne souhaitez pas souscrire à un long contrat avec BT, vous pouvez toujours acheter un Pass mensuel BT Sport pour seulement 25 £ au cas où vous voudriez également regarder d’autres sports.

Les Early Prelims commenceront à 23h30 BST et vous pourrez les regarder sur UFC Fight Pass tandis que les Prelims seront diffusés sur BT Sport 1 et UFC Fight Pass à 1h BST.

BT Sport



Regardez UFC exclusivement sur BT Sport. Un pass mensuel coûte 25 £ et permet l’accès via l’application BT Sport pour le streaming.

25 £ par mois chez BT Sport

Regardez l’UFC 262 en Australie

Les fans de l’UFC en Australie ont également plusieurs options pour regarder la carte principale de l’UFC 262, car le PPV sera disponible sur Main Event, Fetch TV et UFC Fight Pass pour 54,95 $.

Les premières préliminaires commenceront à 8h30 AEST / 6h30 AWST le dimanche 25 avril, mais vous aurez besoin d’un abonnement à UFC Fight Pass pour les regarder pendant que vous pourrez regarder les préliminaires à 10h00 AEST / 8h00. AWST sur UFC Fight Pass et ESPN. La carte principale de l’UFC 261 débutera à 12 h 00 AEST / 10 h 00 AWST en Australie.

UFC 262: La carte principale dans son intégralité

Titre léger Bout Charles Oliveira contre Michael Chandler Bout léger Tony Ferguson contre Beneil Dariush Bout poids mouche féminin Katlyn Chookagian contre Viviane Araujo Bout poids plume Shane Burgos contre Edson Barboza Poids coq Bout Matt Schnell contre Rogerio Bontorin

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.