Diffusion en direct de l’UFC 263: Comment regarder Adesanya vs Vettori 2 en ce moment

L’UFC se rendra en Arizona ce week-end où non pas une mais deux revanches de championnat auront lieu à la Gila River Arena et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Adesanya vs Vettori 2 et Figueriedo vs Moreno 2 à l’UFC 263 à la télévision ou en ligne .

Marvin “The Italian Dream” Vettori espère entrer dans l’histoire ce soir en devenant le premier champion UFC d’Italie. Cependant, pour ce faire, il devra vaincre Israël “The Last Stylebender” Adesanya dans un match revanche de championnat des poids moyens.

La dernière fois que ces deux combattants se sont rencontrés sur le ring, c’était en avril 2018 lors d’une UFC Fight Night où Adesanya a gagné par décision partagée au troisième tour. Lors de son dernier combat à l’UFC 259 en mars, Adesanya a été battu par Jan Blachowicz au cinquième tour par décision unanime. Vettori, quant à lui, a remporté ses deux derniers matches par décision contre Jack Hermansson en décembre de l’année dernière et plus récemment contre Kevin Holland en avril. Vettori sera-t-il en mesure de détrôner Adesanya et de monter encore dans les rangs de l’UFC en tant que premier champion italien de la promotion ?

Lors du deuxième match revanche de championnat de l’UFC de la nuit, Deiveson “Deus Da Guerra” Figueiredo devra défendre son titre contre Brand “The Assassin Baby” Moreno dans un combat poids mouche. Étonnamment, les deux combattants n’ont pas mis les pieds dans l’Octogone depuis l’UFC 256 en décembre de l’année dernière. Après cinq tours de gurling, les juges ont qualifié le combat de tirage à la majorité avec un seul juge du côté de Figueiredo. Moreno pourra-t-il lui ravir le titre des poids mouches de Figueiredo ou le combat de ce soir se terminera-t-il de la même manière que lors de leur dernière rencontre?

Ailleurs sur la carte principale de l’UFC 263, Leon Edwards affrontera Nate Diaz dans un combat de poids welter, Demian Maia et Belal Muhammad s’affronteront dans un autre combat de Welterweght et Paul Graig et Jamahal Hill se rencontreront sur le ring pour un combat de poids léger.

Que vous soyez enraciné pour Adesanya, Vettori, Figueriedo ou Moreno, nous vous montrerons exactement comment regarder l’UFC 263 de n’importe où dans le monde.

UFC 263 : Où et quand ?

L’UFC 263 se tiendra à la Gila River Arena de Glendale, en Arizona, le samedi 12 juin. Les premiers préliminaires débuteront à 18 h HE / 15 h HP, les préliminaires suivront à 20 h HE / 17 h HP et la carte principale commencera à 22 h HE / 19 h HP.

Comment regarder l’UFC 263 aux États-Unis

Comme l’UFC a conclu un accord exclusif avec ESPN jusqu’en 2025, le service de streaming du réseau ESPN + est le seul endroit où vous pourrez regarder la carte principale de l’UFC 263 aux États-Unis. Si vous avez déjà un abonnement ESPN +, vous pouvez acheter accès au PPV pour 65 $ que vous soyez un abonné mensuel ou annuel. Cependant, si vous n’êtes pas encore inscrit à ESPN +, le réseau propose une promotion où vous pouvez obtenir le PPV UFC 263 et un abonnement annuel au service de streaming pour seulement 89,98 $. Bien que cela puisse sembler cher au début, un abonnement annuel ESPN + coûte normalement 60 $ à lui seul, vous économisez donc environ 40 $.

ESPN+



Si vous avez déjà un abonnement ESPN +, vous pouvez accrocher le PPV UFC pour 69,99 $. Si vous êtes nouveau sur le service de streaming sportif, vous pouvez obtenir l’UFC 262 et un an d’ESPN+ pour seulement 89,98 $, vous faisant économiser 40 $.

70 $ sur ESPN+

Les fans de l’UFC avec un abonnement au câble pourront regarder les préliminaires de l’UFC 263 sur ESPN ou ESPN Deportes à 20 h HE / 17 h HP. Cependant, pour regarder les premiers préliminaires à 18 h HE / 15 h HP, vous devez être abonné à ESPN + ou à UFC Fight Pass. Pour regarder la carte principale à 22 h HE / 19 h HP, vous devrez acheter le PPV et avoir un abonnement ESPN + actif.

Pas intéressé à vous inscrire au câble juste pour regarder les préliminaires de l’UFC 263 sur ESPN ? Ne vous inquiétez pas, car il existe désormais un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès au réseau afin que vous puissiez regarder les préliminaires en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 64,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à ESPN, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. Sling TV – 35 $ par mois – Pour avoir accès à ESPN, vous devrez vous inscrire au forfait Sling Orange de Sling TV. Le service vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer 50 heures de télévision en direct avec son Cloud DVR. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à ESPN ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et à un essai gratuit de 14 jours disponible. AT&T TV Now – 55 $ par mois – Le forfait plus d’AT&T TV Now vous donne accès à ESPN ainsi qu’à plus de 45 autres chaînes de télévision en direct et vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud.

Diffusion en direct de l’UFC 263 au Canada

Contrairement aux États-Unis, les téléspectateurs canadiens ont de nombreuses options pour regarder l’UFC 263 PPV car Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Vidéotron, Telus, Eastlink et UFC Fight Pass présenteront tous la carte principale à 22 h HE / 19 h HP pour 64,99 $.

Les préliminaires commenceront deux heures plus tôt à 20 h HE / 17 h HP et vous pourrez les regarder sur TSN ou RDS. Vous pouvez également regarder les premiers préliminaires au Canada à 18 h HE / 15 h HP sur UFC Fight Pass.

Si vous avez un abonnement au câble, alors commander le PPV auprès de votre câblodistributeur peut être le moyen le plus simple de le regarder. Cependant, si vous avez déjà coupé le cordon, l’UFC Fight Pass est un meilleur choix car il vous donnera accès à la fois aux premiers préliminaires et à la carte principale.

Comment regarder l’UFC 263 au Royaume-Uni

Tout comme pour les événements UFC passés, l’UFC 263 sera disponible exclusivement via BT Sport au Royaume-Uni. Si vous êtes déjà abonné à BT Sport, vous pourrez regarder la carte principale à partir de 3 heures du matin BST tôt dimanche matin sur BT Sport 1. Si c’est un peu tard pour vous, ne vous inquiétez pas car le réseau a un spoiler- page de relecture gratuite pour que vous puissiez regarder la carte principale de l’UFC 263 à votre convenance. Vous pouvez également diffuser l’UFC 263 sur votre smartphone à l’aide de l’application BT Sport et sur votre ordinateur via le site Web du réseau. Si vous n’êtes pas intéressé par un contrat de longue durée avec BT, vous pouvez toujours acheter un abonnement mensuel BT Sport pour seulement 25 £ au cas où vous souhaiteriez également regarder d’autres sports.

Les premiers préliminaires commenceront à 23h BST et vous pouvez les regarder sur UFC Fight Pass tandis que les préliminaires seront affichés à la fois sur BT Sport 1 et UFC Fight Pass à 1h BST.

BT Sport



Regardez UFC exclusivement sur BT Sport. Un pass mensuel coûte 25 £ et permet l’accès via l’application BT Sport pour le streaming.

25 £ par mois chez BT Sport

Regardez l’UFC 263 en Australie

Comme c’est le cas au Canada, les fans australiens de l’UFC ont également plusieurs options pour regarder la carte principale de l’UFC 263, car le PPV sera disponible sur Main Event, Fetch TV, Kayo et UFC Fight Pass pour 54,95 $.

Les premiers préliminaires débuteront à 9h AEST / 6h AWST, mais vous aurez besoin d’un abonnement à UFC Fight Pass pour les regarder tandis que vous pourrez regarder les préliminaires à 11h AEST / 8h AWST sur UFC Fight Pass et ESPN. La carte principale de l’UFC 263 débutera à 13h AEST / 10h AWST en Australie le dimanche 13 juin.

UFC 263 : la carte principale dans son intégralité

Titre des poids moyens Bout Israel Adesanya contre Marvin Vettori Titre des poids mouches Bout Deiveson Figueiredo contre Brandon Moreno Poids welters Bout Leon Edwards contre Nate Diaz Poids welters Bout Demian Maia contre Belal Muhammad Light Heavyweight Bout Paul Graig contre Jamahal Hill

