Diffusion en direct de l’UFC 265: comment regarder Lewis vs Gane et la carte complète en ligne maintenant

Les goûts de McGregor et Khabib ont peut-être dominé la facturation de l’UFC au cours des deux dernières années, mais il y a toujours quelque chose de spécial dans un combat pour le titre entre deux poids lourds imposants. C’est l’émission que Derrick Lewis et Ciryl Gane présenteront ce soir, et vous êtes arrivé sur la bonne page pour découvrir comment regarder une diffusion en direct UFC 265 en ligne et voir la carte complète en ligne dans le monde entier – avec ESPN+ ayant une couverture exclusive aux États-Unis.

Regardez l’UFC 265: diffusion en direct Lewis contre Gane

Date: samedi 8 août

Heure de la carte principale : 22h HE / 19h PT / 3h BST / 12h AEST

Lewis contre Gane (environ) : minuit PT / 21h PT / 5h BST / 14h AEST

Lieu: Le Toyota Center, Houston, Texas, États-Unis

Direct: ESPN Plus (NOUS) / BT Sport (ROYAUME-UNI) / DAZN (DE/IT/ES)

Le héros local Lewis est réputé pour ses coups de poing dévastateurs et est sur une lancée avec quatre victoires consécutives. Mais il fait maintenant face à une star française classée juste derrière lui, Gane étant en pleine ascension ayant tracé une voie rapide à travers les rangs de l’UFC vers le choc pour le titre intérimaire de ce soir – bien qu’il ne s’agisse que de son 10e combat professionnel en MMA.

Et c’est loin de tout – l’ancien champion brésilien vétéran des poids plumes Jose Aldo revient à l’action contre Pedro Munhoz, tandis que Michael Chiesa affronte Vicente Luque dans un affrontement très attendu des poids mi-moyens.

Suivez notre guide ci-dessous pendant que nous expliquons comment obtenir une diffusion en direct Lewis vs Gane et regarder l’UFC 265 en ligne – ainsi que des détails clés tels que l’heure Lewis vs Gane et le moyen le moins cher d’obtenir une diffusion en direct UFC le samedi.

Diffusion en direct de l’UFC 265: comment regarder Lewis contre Gane aux États-Unis

Voir l’UFC 265 exclusivement sur ESPN + PPV

Les droits exclusifs pour la couverture américaine sont avec UFC sur ESPN Plus, ce qui signifie que c’est le seul endroit pour le regarder. Les prémices sont déjà en cours, la carte principale commençant à 22 h HE / 19 h HP. Attendez-vous à ce que Lewis et Gane entrent dans l’Octogone à partir de 12h HE / 21h HP – en fonction du rythme des autres combats.

Il existe trois options de coût, qui dépendent de votre abonnement ou non au service.

1. Abonnés ESPN Plus existants

Si vous appréciez déjà les fruits d’ESPN Plus, alors c’est très simple. C’est un scénario classique de pay-per-view, et vous devrez dépenser 69,99 $ pour regarder l’UFC 265.

2. UFC 265+ ESPN Plus

Si vous n’êtes pas encore abonné à ESPN Plus, vous pouvez profiter de cette offre avantageuse. Vous devrez opter pour le pack UFC, qui vous coûtera 89,98 $. Cela vous donne à la fois le PPV UFC 265 et un abonnement d’un an à ESPN + qui coûterait normalement 60 $ à lui seul!

3. Offre groupée UFC 265 + Disney Plus/ESPN Plus/Hulu

Votre dernière option consiste à acheter l’accès à l’UFC 265 pour 83,98 $ et, avec cela, à obtenir un mois d’accès au Disney Plus Bundle. C’est donc 30 jours bien remplis de tout sur Disney Plus – pensez à tous Marvel, Pixar, Les Simpsons, Star Wars et bien plus – le catalogue complet de sports en direct et de documentaires sur ESPN +, ET les centaines de coffrets et de films sur Hulu.

Comment diffuser en direct l’UFC 265 sans PPV en Europe

Comme on dit, vous êtes un peu coincé si vous êtes aux États-Unis. C’est PPV ou buste.

Ce n’est pas le cas en Europe – probablement parce que c’est au milieu de la nuit ! Au lieu de cela, c’est le spécialiste du streaming sportif DAZN qui a les droits.

Donc, si vous êtes un fan de l’UFC dans l’un des L’Autriche, Italie, Allemagne ou alors Espagne, puis rendez-vous sur le site Web de DAZN.

Encore meilleure nouvelle… vous pouvez en fait regarder absolument GRATUITEMENT dans certaines régions (nous pouvons confirmer que c'est le cas en Allemagne, en Autriche et en Espagne, par exemple). C'est grâce à un Essai gratuit de 30 jours, dont vous pouvez profiter si vous n'avez jamais eu d'abonnement auparavant.

Comment regarder Lewis vs Gane: diffuser en direct l’UFC 265 au Royaume-Uni

BT Sport détient actuellement les droits de diffusion exclusifs des événements UFC au Royaume-Uni, et la bonne nouvelle est que malgré sa savoureuse gamme de combats, l’action UFC 265 de ce week-end ne sera pas un événement PPV au Royaume-Uni !

Vous devrez vous connecter à BT Sport 1 pour toute l’action de Vegas, avec une couverture du spectacle principal à 3 heures du matin aux premières heures du dimanche matin. Lewis et Gane devraient entrer dans l’Octogone après 5 heures du matin.

La couverture de l’UFC par le diffuseur est également disponible via l’application BT Sport et sur son site Web, vous pouvez donc diffuser en direct l’UFC sur la plupart des appareils de nos jours – et n’oubliez pas que vous pouvez désormais obtenir BT Sport sans engagement massif grâce à un BT Pass mensuel sportif.

Vous pouvez également accéder à votre abonnement BT Sport ou à votre pass mensuel depuis l’étranger si vous êtes loin de chez vous. Pour ce faire, vous aurez besoin d’un VPN pour relocaliser votre IP au Royaume-Uni conformément à notre guide ci-dessus.

Lewis vs Gane: diffusion en direct de l’UFC 265 au Canada

Il existe une multitude de fournisseurs de services à la carte proposant une diffusion en direct Lewis vs Gane au Canada samedi.

Vous pouvez vous diriger vers Shaw, Bell, Rogers, SaskTel, Vidéotron, Telus ou Eastlink avec des prix de 64,99 $ CA. Il est également disponible sur le PPV UFC Fight Pass.

Branchez-vous sur la carte principale à partir de 22 h HE / 19 h HP le samedi 7 août.

Diffusion en direct de l’UFC 265: comment regarder Lewis vs Gane en ligne en Australie

Vous trouverez UFC 265 et Lewis vs Gane disponibles sur PPV en Australie, le principal fournisseur étant Foxtel Main Event et vous coûtera 54,95 AUD.

La carte principale devrait avoir lieu à 12 h 00 AEST le dimanche 8 août, ce qui signifie que vous n’aurez pas à vous lever tôt pour assister à l’événement principal.

Lewis et Gane devraient se diriger vers l’Octogone vers 13h30 AEST.

Vous pouvez également attraper tous les préliminaires et la carte principale en utilisant UFC Fight Pass.

Lewis vs Gane en direct : comment regarder l’UFC 265 en Nouvelle-Zélande

Sky Arena propose aux téléspectateurs néo-zélandais une diffusion en direct Lewis vs Gane – avec le PPV au prix de 39,95 $ NZ pour toute l’action de la carte principale.

Vous voudrez vous assurer que vous regardez au moins à partir de 14 heures, heure de début de la carte principale NZST le dimanche 8 août pour obtenir toute l’action.

Le combat principal Lewis contre Gane est attendu à tout moment à partir de 15h30 NZDT, selon la façon dont le reste de la carte se déroule.

(Crédit image : Josh Hedges/Zuffa LLC)

Lewis vs Gane a lieu à l’UFC 265, qui est prévu pour le samedi 7 août. La carte préliminaire de l’UFC 265 devrait commencer à 18h30 HE / 15h30 PT / 23h30 BST / 8h30 AEST (dimanche), avec le les préliminaires débutent à 20 h HE / 17 h HP / 1 h BST (dim) / 10 h AEST (dim).

Cette carte principale Lewis vs Gane devrait commencer à 22 h HE / 19 h HP / 3 h BST (dim) / 12 h AEST (dim) – avec les deux stars du MMA qui devraient entrer dans l’Octogone d’environ 23h30 HE / 20h30 PT / 4h30 BST / 13h30 AEST.

Aperçu et prédictions de Lewis vs Gane

Réunissant un puissant spécialiste du KO sous la forme de Lewis contre la fluidité féline de Gane qui vient se battre avec la confiance que seul un record sans tache donne, ce match de tête a tous les éléments d’un classique.

La perspective alléchante d’un défi pour le titre incontesté des poids lourds contre Francis Ngannou attend le vainqueur de ce combat.

Alors que Lewis possède la plus grande expérience et, surtout, le pouvoir de mettre fin à n’importe quel combat avec un seul uppercut, l’argent intelligent semblerait néanmoins être avec le Gane plus athlétique et son mélange diversifié de compétences de frappe de Muai Thai et de kickboxing, avec le plus énergique La star française l’emportera probablement plus le combat durera.

Qui est Derrick Lewis ?

Devenu pro en 2010, né en Louisiane, le résident de Houston Derrick Lewis a lutté contre un certain nombre de revers de carrière pour être à nouveau en lice pour le titre des poids lourds.

Le record de combat de Lewis est plein de victoires massives, y compris une victoire unanime en 2018 sur le champion incontesté actuel des poids lourds Francis Ngannou.

Cependant, c’est aussi celui qui est parsemé de bas décevants qui l’ont empêché d’atteindre le sommet, dont le plus gros est venu avec son premier tir au titre contre Daniel Cormier à l’UFC 230 qui s’est terminé par son étouffement au deuxième tour.

Son style de boule de démolition, de gros coups de poing n’a jamais moins porté ses fruits depuis cette défaite, le joueur de 36 ans étant désormais sur une série de quatre victoires consécutives qui l’ont ramené au sommet de la table de l’UFC.

(Crédit image : ESPN)

Qui est Ciryl Gane ?

Après avoir remporté ses neuf combats professionnels précédents, dont six dans l’octogone, l’ascension de Ciryl Gane dans les rangs a été aussi rapide que sans faille.

L’ancien footballeur et chauffeur de bus parisien n’a fait ses débuts en MMA qu’en 2019, mais a déjà remporté de grosses victoires contre de solides noms de poids lourds tels que Junior Dos Santos, Jairzinho Rozenstruik et Alexander Volkov.

Avec une formation en Muay Thai qui lui a inculqué un style de frappe varié, Gane est souvent un combattant patient qui se rabat sur son pur athlétisme pour écraser son adversaire.

Dernières cotes Lewis vs Gane : qui est le favori pour gagner ?

Malgré son manque relatif d’expérience, Gane est le choix clair avec les bookmakers, les chances du Français de gagner à Houston oscillant autour de 1/4, Lewis arrivant à 11/4.

Lewis vs Gane : résultats récents

L’apparition la plus récente de Lewis dans l’octogone l’a vu enregistrer un KO dévastateur de Curtis Blaydes à l’UFC Fight Night 185 en février – une dépêche qui l’a vu égaler le record de Vitor Belfort de 12 pour le plus grand nombre de KO de l’histoire de l’UFC.

Gane était quant à lui pour la dernière fois en action en juin à Fight Night 190, la star française remportant une victoire convaincante à l’unanimité contre le Russe à l’UFC Apex.

Carte complète UFC 265 et faits saillants

Le retour tant attendu d’Amanda Nunes pour défendre son titre des poids coq contre Julianna Pena devait servir de co-principal pour cet événement, seulement pour que Nunes soit exclu après avoir été testé positif pour Covid-19.

Malgré cette annulation, il y a beaucoup de combats solides à travers le projet de loi pour compenser cette déception :

Carte UFC 265 complète pour le samedi 7 août

CARTE PRINCIPALE

Derrick Lewis vs Ciryl Gane – Championnat intérimaire des poids lourds

Jose Aldo contre Pedro Munhoz – Poids coq

Michael Chiesa contre Vicente Luque – Poids welters

Tecia Torres vs Angela Hill – Poids paille femme

Song Yadong contre Casey Kenney – Poids coq

PRÉLIMS

Bobby Green contre Rafael Fiziev – Léger

Vince Morales contre Drako Rodriguez – Poids coq

Ed Herman contre Alonzo Menifield – Poids mi-lourd

Karolina Kowalkiewicz vs Jessica Penne – Poids paille femme

PREMIÈRES PRÉLIMINAIRES

Manel Kape contre Ode Osbourne – Poids mouche

Miles Johns contre Anderson Dos Santos – Poids coq

Victoria Leonardo contre Melissa Gato – Poids mouche

Johnny Munoz contre Jamey Simmons – Poids coq

