Diffusion en direct de l’UFC 267: comment regarder Blachowicz contre Teixerira de n’importe où

Ce week-end, l’UFC fait les choses un peu différemment alors que la promotion revient dans ses installations de Fight Island aux Émirats arabes unis pour l’UFC 267 et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Blachowicz contre Teixerira en ligne ou à la télévision.

Lors du Main Event de l’UFC 267, le combattant brésilien de 42 ans Glover Teixeira défiera le combattant polonais de 38 ans Jan Balchowicz pour son championnat des poids lourds légers. Blachowicz entame le combat de ce soir avec une séquence de cinq victoires consécutives et lors de son dernier match, il a battu Israel Adesanya par décision unanime au cinquième tour. Teixeira, quant à lui, se lance également dans le combat de ce soir avec une séquence de cinq victoires consécutives et bien que sa dernière apparition ait eu lieu lors d’une UFC Fight Night en novembre de l’année dernière. Dans ce match, il a battu Thiago Santos par soumission au troisième tour.

Dans le co-événement principal de l’UFC 267, Peter « No Mercy » Yan, 28 ans, affrontera Cory Sandhagen, 29 ans, dans un combat pour le titre intérimaire des poids coq. Les deux combattants ont perdu leurs derniers matchs, Yan ayant été battu par Aljamain Sterling par disqualification lors de la quatrième ronde de l’UFC 259 tandis que Sandhagen a perdu contre TJ Dillashaw par décision partagée lors de la cinquième ronde lors d’un événement UFC Fight Night en juillet.

Ailleurs sur la carte, Islam Makhachev affrontera Dan Hooker dans un combat des poids légers, Alexander Volkov et Marcin Tybura se rencontreront dans l’octogone pour un combat des poids lourds, Li Jingliang affrontera Khamzat Chimaev dans un combat des poids mi-moyens et Magomed Ankalev montera contre Volkan Oezdemir dans un combat des poids lourds légers.

Comme l’UFC 267 se tiendra à Fight Island aux Émirats arabes unis, l’événement commencera beaucoup plus tôt que d’habitude, alors gardez cela à l’esprit. Au lieu de regarder l’UFC samedi soir, les fans de MMA devront se connecter pendant l’après-midi pour assister à toute l’action.

Que vous soyez partisan de Blachowicz, Teixerira ou que vous souhaitiez simplement voir la carte empilée de l’événement, nous vous montrerons comment regarder l’UFC 267 de n’importe où dans le monde.

UFC 267 – Quand et où ?

L’UFC 267 se tiendra à l’Etihad Arena de la promotion dans ses installations de Fight Island sur l’île de Yas, à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, le samedi 30 octobre. Les préliminaires débuteront à 10 h 30 HE / 7 h 30 HP, suivis de la Carte principale qui débutera à 14 h HE / 11 h HP.

Comment regarder l’UFC 267 aux États-Unis

ESPN+ est le seul endroit où vous pourrez regarder l’UFC 267 aux États-Unis. Si vous avez déjà un abonnement ESPN+, vous pouvez acheter l’accès au PPV pour 65 $, que vous soyez un abonné mensuel ou annuel. Cependant, si vous n’êtes pas encore inscrit à ESPN +, le réseau propose une promotion où vous pouvez accéder à l’UFC 267 PPV et un abonnement annuel au service de streaming pour seulement 89,98 $. Bien que cela puisse sembler cher au début, un abonnement annuel ESPN + coûte normalement 50 $ à lui seul, vous économisez donc environ 25 $.

En raison du décalage horaire entre les États-Unis et les Émirats arabes unis, l’UFC a décidé de sauter complètement les premiers préliminaires et de passer directement des préliminaires à la carte principale. En conséquence, les téléspectateurs avec un abonnement au câble ne pourront pas regarder les premiers préliminaires sur ESPN. Cela signifie que si vous voulez attraper les préliminaires et la carte principale de l’UFC 267, vous devrez vous inscrire à ESPN + pour le faire. Les préliminaires devraient également commencer beaucoup plus tôt que la normale et commenceront à 10h30 HE / 7h30 PT sur ESPN+.

Diffusion en direct de l’UFC 267 au Canada

Contrairement aux États-Unis, les fans canadiens de MMA ont de nombreuses options pour regarder l’UFC 267 PPV car Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Vidéotron, Telus, Eastlink et UFC Fight Pass présenteront tous la carte principale à 14 h HE / 11 h HP pour 64,99 $ . Les préliminaires commenceront deux heures plus tôt à 12 h HE / 9 h HP et vous pourrez les regarder sur TSN ou RDS.

Si vous avez un abonnement au câble actif, commander le PPV auprès de votre fournisseur de câble peut être le moyen le plus simple de le regarder. Cependant, si vous avez déjà coupé le cordon, l’UFC Fight Pass est un meilleur choix car il vous donnera également accès aux premiers préliminaires et à la carte principale pour les événements UFC à venir.

Comment regarder l’UFC 267 au Royaume-Uni

Tout comme pour les événements UFC précédents, l’UFC 267 sera disponible exclusivement via BT Sport Box Office au Royaume-Uni. Si vous êtes déjà abonné à BT Sport, vous pourrez regarder la carte principale à partir de 19h BST le samedi soir. Si c’est un peu tard pour vous, ne vous inquiétez pas car le réseau a une page de relecture sans spoiler afin que vous puissiez regarder la carte principale de l’UFC 267 à votre convenance. Vous pouvez également diffuser l’UFC 267 sur votre smartphone à l’aide de l’application BT Sport et sur votre ordinateur via le site Web du réseau. Si vous n’êtes pas intéressé par un contrat de longue durée avec BT, vous pouvez toujours acheter un abonnement mensuel BT Sport pour seulement 25 £ au cas où vous souhaiteriez également regarder d’autres sports.

Les préliminaires commenceront à 17h BST et vous pouvez les regarder sur UFC Fight Pass ou sur BT Sport 2.

Regardez l’UFC 267 en Australie

Les téléspectateurs australiens ont également plusieurs options pour regarder la carte principale de l’UFC 267, car le PPV sera disponible sur Main Event, Fetch TV, Kayo et UFC Fight Pass pour 54,95 $.

Les préliminaires débuteront à 3h AEDT / 12h AWST tôt le dimanche 31 octobre et vous pourrez les regarder sur UFC Fight Pass, ESPN ou sur ESPN sur Kayo. La carte principale commencera alors à 5h AEDT / 2h AWST, bien que vous deviez acheter un accès au PPV pour le regarder.

UFC 267 – La carte principale dans son intégralité

Championnat poids mi-lourd Jan Blachowicz vs Glover Teixeira Championnat poids coq Petr Yan vs Cory Sandhagen Combat poids léger Islam Makhachev vs Dan Hooker Combat poids lourd Alexander Volkov vs Marcin Tybura Combat poids welter Li Jingliang vs Khamzat Chimaev Combat poids mi-lourd Magomed Ankalaev vs Volkan Oezdemir

