Diffusion en direct de l’US Open 2021: date, heures de début au Royaume-Uni, comment regarder et graines

L’US Open 2021 prendra vie la semaine prochaine alors que les meilleures stars du tennis se rendront sur les courts en dur de Flushing Meadows en vue d’une gloire majeure.

L’Autrichien Dominic Thiem a remporté le trophée masculin à New York l’année dernière tandis que la Japonaise Naomi Osaka a remporté le tournoi féminin.

La Japonaise Naomi Osaka a remporté la gloire de l’US Open l’année dernière

Certains noms notables seront absents de la majeure de cet été, mais cela devrait toujours être une quinzaine passionnante d’action d’élite.

Et donc, en tant que meilleure tête du monde vers la Grosse Pomme, voici tout ce que vous devez savoir sur la 141e édition de l’US Open.

US Open 2021 : date et heure de début

La majeure aura lieu au Centre national de tennis USTA Billie Jean King à Flushing Meadows, New York.

Le site dispose de 22 terrains extérieurs avec 12 terrains d’entraînement supplémentaires. Les quatre courts d’exposition comprennent le stade Arthur Ashe, le stade Louis Armstrong, la tribune et le court 17.

Il y aura un total de 128 joueurs au départ en simple messieurs et dames.

La lecture commencera le Lundi 30 août. Les matchs sur le court principal du stade Arthur Ashe commenceront à 17 heures, heure du Royaume-Uni (l’heure d’été britannique a 5 heures d’avance sur New York).

La finale masculine aura lieu le dimanche 12 septembre et la finale féminine la veille.

Djokovic se prépare pour l’US Open et une tranche d’histoire US Open 2021 : les graines

Top 10 des hommes

1. Novak Djokovic 2. Daniil Medvedev 3. Stefanos Tsitsipas 4. Alexander Zverev 5. Andrey Rublev 6. Matteo Berrettini 7. Denis Shapovalov 8. Casper Ruud9. Pablo Carreno Busta10. Hubert Hurkacz

Les stars britanniques Dan Evans (24 ans) et Cameron Norrie (26 ans) font partie des têtes de série.

Andy Murray a été ajouté au tableau principal après que l’ancien champion Stan Wawrinka se soit retiré sur blessure.

En plus de Wawrinka, Roger Federer est sorti avec une blessure au genou et Rafael Nadal est sorti avec un problème de pied. Dominic Thiem, Milos Raonic et Borna Coric sont également blessés.

Top 10 des femmes

1. Ashleigh Barty 2. Aryna Sabalenka 3. Naomi Osaka 4. Karolina Pliskova5. Elina Svitolina 6. Bianca Andreescu 7. Iga Swiatek 8. Barbora Krejcikova9. Garbine Muguruza 10. Petra Kvitova

Serena Williams n’est pas dans le tirage après avoir dû se retirer en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Sofia Kenin est également blessée.

US Open 2021 : comment suivre

Amazon Prime Video détient les droits télévisés exclusifs du tournoi au Royaume-Uni.

Le service de streaming couvrira chaque match.

Le meilleur de l’action sera également diffusé en direct sur le réseau talkSPORT tout au long de la semaine avec des mises à jour régulières sur talkSPORT et talkSPORT 2.

Andy Murray sera en action à l’US Open