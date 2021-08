Diffusion en direct de l’US Open de tennis: comment regarder toute l’action de Flushing Meadows en ligne de n’importe où

L’histoire est à gagner pour Novak Djokovic, tandis que Naomi Osaka espère défendre son titre – lisez la suite pour savoir comment obtenir une diffusion en direct de l’US Open 2021 et regarder le tennis en ligne, où que vous soyez dans le monde.

Une victoire de la star serbe Djokovic le verrait devenir le joueur le plus décoré du football masculin ainsi que le premier homme à remporter les quatre titres du Grand Chelem au cours de la même année civile depuis Rod Laver en 1969.

Le champion en titre masculin Dominic Thiem espère quant à lui reproduire sa forme du tournoi de l’année dernière après une saison décevante qui a vu des sorties précoces et les Internationaux d’Australie et de France.

Le finaliste battu de l’année dernière, Alexander Zverev, semble être un bon pari pour aller encore plus loin cette fois à Flushing Meadows, l’Allemand en grande forme ayant remporté la médaille d’or olympique de tennis et le tournoi ATP de Cincinnati lors de ses deux dernières sorties qui ont à la fois été sur des surfaces dures.

Le tournoi féminin voit Osaka chercher à remporter sa troisième victoire à l’US Open et à remporter un rare doublé de la saison sur terrain dur après son triomphe à l’Open d’Australie plus tôt cette année, mais en forme Ashleigh Barty entre dans cet événement en tant que favorite, avec le n ° 1 mondial après avoir valsé vers le titre ATP Cincinnati de cette année avec un style imposant.

Lisez la suite pour savoir comment regarder l’US Open 2021 en ligne, où que vous soyez dans le monde.

US Open 2021 : où et quand

Cet US Open 2021 se déroule au Billie Jean King National Tennis Center, à Flushing Meadows, New York entre le lundi 30 août et le dimanche 12 septembre.

La majorité du jeu pendant le tournoi devrait commencer chaque jour à 11h HE / 8h PT / 16h BST / 1h AEST / 3h NZST.

Regardez l’US Open 2021 en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons tous les détails de tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens des demi-finales de l’US Open masculin de cette année plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder l’action depuis New York, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l'avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d'utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d'exploitation et d'appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.).

Comment regarder les demi-finales masculines de l’US Open en ligne aux États-Unis

La couverture de Flushing Meadows pour les téléspectateurs aux États-Unis est à nouveau offerte par ESPN, qui détient les droits de diffusion exclusifs dans le pays hôte.

Si vous avez déjà ESPN sur le câble, vous êtes prêt et pouvez regarder le tennis de Flushing Meadows via le site Web du réseau de télévision payante – connectez-vous simplement avec les détails de votre fournisseur de câble.

Les coupe-câbles ont également la possibilité d’utiliser un service over-the-top qui transporte ESPN, tel que le forfait Orange de Sling TV.

Coûtant 35 $ par mois, un abonnement Sling Orange vous donnera également accès à des chaînes comme Comedy Central, CNN, TNT et Disney ainsi qu’à la programmation sportive d’ESPN.

Une autre option over-the-top se présente sous la forme de fuboTV qui offre des services de remplacement de câble de bout en bout encore plus complets, avec le service donnant accès à ESPN ainsi qu’à plus de 120 autres chaînes sur des plans à partir de 64,99 $ par mois. . Si vous êtes sur la clôture, Fubo propose également un essai GRATUIT de FuboTV

Le jeu devrait commencer la plupart des jours à 11 h HE / 8 h HP et se prolonger jusqu’en fin de soirée, vers 23 h HE / 20 h HP.

Comment diffuser l’US Open en direct au Royaume-Uni

Amazon a à nouveau les droits exclusifs de diffuser l’US Open de tennis au Royaume-Uni, ce qui signifie que les membres d’Amazon Prime peuvent diffuser en direct toute l’action sans frais supplémentaires.

Un abonnement Amazon Prime vous coûtera 79 £ par an ou 7,99 £ par mois, qui peut être annulé à tout moment. L’abonnement vous donnera accès à la bibliothèque d’émissions de télévision et de films d’Amazon ainsi qu’à une livraison illimitée d’une journée sur les commandes Amazon en provenance du Royaume-Uni.

Pour diffuser l’action de tennis du Grand Chelem depuis votre téléphone ou votre tablette, vous aurez besoin de l’application Amazon Prime Video qui est disponible pour Android via Google Play et les appareils Apple via l’App Store.

Le jeu devrait commencer la plupart des jours à 16 heures BST et se terminer bien après minuit.

Comment diffuser l’US Open en direct au Canada

TSN couvre les fans de tennis canadiens, le réseau (avec sa chaîne sœur de langue française RDS) ayant les droits de diffuser l’US Open dans la région.

Si vous obtenez TSN dans le cadre de votre accord de câble, vous pourrez alors vous connecter avec les détails de votre fournisseur et accéder à une diffusion en direct de l’US Open. Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez vous abonner à TSN ou RDS en streaming uniquement à partir de 4,99 $ CA par jour ou (valeur bien meilleure) de 19,99 $ par mois.

Diffusez en direct les demi-finales masculines de l’US Open en Australie

Si vous prévoyez de regarder les demi-finales masculines de l’US Open en Australie, vous devrez alors avoir accès à ESPN car ils possèdent les droits de la compétition Down Under. Le réseau est disponible dans le cadre de la plupart des forfaits Foxtel TV, vous pouvez également accéder à ESPN tout aussi facilement via Kayo Sports.

Le service over-the-top vous permettra de diffuser de nombreux sports de haut niveau, y compris les courses automobiles NBA et F1, le tout pour le prix très raisonnable de seulement 25 $ par mois pour un forfait de base, ou 35 $ par mois pour l’offre premium. Mieux encore, Kayo Sports est sans contrat et offre un ESSAI GRATUIT de 14 jours pour les nouveaux venus au service.

Les joueurs sont généralement attendus sur le terrain chaque jour à 1h00 AEST.

