Diffusion en direct de Man City v Club Bruges et actualités de l’équipe: l’équipe de Pep Guardiola se rapproche des huitièmes de finale de la Ligue des champions

Manchester City cherchera à faire un grand pas vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions en accueillant le Club Bruges à l’Etihad ce soir.

Les dauphins de la saison dernière sont actuellement deuxièmes du groupe A, à un point du leader Paris Saint-Germain après trois matches disputés.

.

Un certain nombre de milieux de terrain offensifs de City ont été en bonne forme pour marquer des buts

City a battu Bruges 5-1 le mois dernier à l’extérieur et la victoire leur donnera à nouveau cinq points d’avance sur l’équipe belge à deux matchs de la fin.

Man City v Club Bruges : Date et heure du coup d’envoi

Cette rencontre du Groupe A doit avoir lieu le mercredi 3 novembre.

Il se déroule à l’Etihad et le coup d’envoi est à 20h.

City affrontera ensuite un affrontement crucial contre le PSG avant de terminer son voyage en phase de groupes en Allemagne pour affronter le RB Leipzig.

Man City v Club Bruges : chaîne de télévision et diffusion en direct

Le choc de la Ligue des champions sera diffusé en direct sur BT Sport 3 avec une couverture à partir de 19h15.

Les abonnés de BT Sport peuvent diffuser ce match en direct via l’application sur leurs ordinateurs, appareils mobiles et tablettes.

Adrian Durham de talkSPORT vous apportera des mises à jour de ce match lors du coup d’envoi « Around the Grounds ».

.

City a balayé Bruges lorsque les deux parties se sont rencontrées le mois dernier Man City v Club Bruges: nouvelles de l’équipe

Ferran Torres est le seul grand absent de l’équipe locale alors qu’il continue de soigner une blessure au pied qu’il a subie en service international avec l’Espagne.

Aymeric Laporte est disponible, mais avec l’interdiction qu’il a écopée pour son carton rouge lors de la défaite contre Crystal Palace, il n’est actif que pour les matches nationaux.

City a par ailleurs un bon bilan de santé avec Ilkay Gundogan s’est reposé samedi n’ayant fait son retour contre West Ham que la semaine dernière.

Pendant ce temps, Bruges sera privé d’Eder Balanta pour cause de suspension après avoir obtenu trois réservations en Ligue des champions.

.

Kyle Walker a marqué son tout premier but en Ligue des champions contre Bruges Man City contre Club Bruges : qu’est-ce qui a été dit ?

« Nous devons le prendre au sérieux pour faire une bonne performance », a déclaré Guardiola.

« Ce match nous donne un pas en avant incroyable pour nous qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. »

« C’est plus important que United », a-t-il ajouté.

« En Premier League, il y a beaucoup de matchs, ici seulement six [in the group] et trois à gauche. Ils sont décisifs dans les troisième et quatrième matchs – les matchs les plus importants. »