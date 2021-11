Diffusion en direct de Man United contre Arsenal et nouvelles de l’équipe: Ralf Rangnick fait face à une course contre la montre pour prendre en charge le match de Premier League

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, fait face à une course contre la montre pour prendre en charge le match de Premier League du club avec Arsenal cette semaine.

Les Diables rouges ont confirmé la nomination de l’Allemand comme nouveau manager par intérim jusqu’à la fin de la saison lundi.

Cristiano Ronaldo devrait être rétabli dans le onze de départ pour affronter Arsenal

Pourtant, Rangnick attend l’approbation formelle d’un visa qui pourrait voir Michael Carrick prendre en charge son troisième et dernier match à titre temporaire.

L’ancien milieu de terrain anglais Carrick a supervisé une reprise de forme depuis la sortie d’Ole Gunnar Solskjaer avec un match nul 1-1 contre Chelsea dimanche.

Man United contre Arsenal : date et heure

Ce choc de Premier League aura lieu le jeudi 2 décembre.

Il se tiendra à Old Trafford avec une heure de coup d’envoi au Royaume-Uni à 20h15.

Arsenal cherche à remporter des matches de championnat consécutifs à l’extérieur contre United pour la première fois depuis 1979 après une victoire 1-0 la saison dernière.

Rangnick a été annoncé en tant que manager par intérim de Man United lundi Man United v Arsenal: chaîne de télévision et diffusion en direct

Les mises à jour seront également en direct sur talkSPORT tout au long de la soirée tandis que talkSPORT.com animera un blog en direct pour toute l’action.

Ce match sera diffusé en direct sur Amazon Prime et les clients pourront le diffuser en direct via l’application à l’aide de leur appareil mobile, tablette ou ordinateur.

Les non-membres peuvent commencer un essai GRATUIT de 30 jours d’Amazon Prime, ce qui leur donnera accès à toutes les actions. Vous pouvez vous inscrire ici.

Alternativement, les nouveaux clients peuvent rejoindre Amazon Prime pour seulement 7,99 £ par mois ou 79 £ pour l’année.

Saka était l’homme du match alors qu’il menait une autre victoire d’Arsenal contre Newcastle Man United contre Arsenal: Nouvelles de l’équipe

L’équipe locale peut accueillir à nouveau Harry Maguire après une suspension, mais son compatriote Raphael Varane reste absent.

Paul Pogba est également blessé tandis que le club devra vérifier Luke Shaw et Edinson Cavani après que ce dernier duo a raté le choc de Chelsea.

Mais Mason Greenwood était suffisamment en forme pour faire le banc à Stamford Bridge et est à nouveau en lice pour commencer.

Arteta, quant à lui, a le choix entre une équipe presque complète avant le choc décisif avec les Red Devils.

Arsenal reste privé du milieu de terrain Granit Xhaka et du défenseur Sead Kolasinac, tous deux absents de longue date.

Sancho commence à aimer la vie à Man United maintenant Man United contre Arsenal : qu’est-ce qui a été dit ?

Mikel Arteta a été interrogé sur la course aux quatre premiers après la victoire sur Newcastle.

Il a déclaré: «Nous allons match par match.

« Après la défaite à Anfield, évidemment, vous voyez les choses sous un autre angle peut-être, mais nous avons fait une bonne course et nous devons continuer et voyons où cela nous mène, mais maintenant analysons ce match et commençons à préparez le match contre Man United aussi vite que possible car nous n’avons pas beaucoup de jours.

Man United contre Arsenal: Statistiques du match Manchester United n’a remporté aucune victoire lors de ses six dernières rencontres de Premier League avec Arsenal – ils n’ont jamais disputé sept matches de championnat sans victoire contre les Gunners auparavant. cherchent à remporter des matches de championnat consécutifs à l’extérieur contre Manchester United pour la première fois depuis février 1979. Arsenal a gardé sa cage inviolée lors de chacune de ses trois dernières rencontres avec Manchester United dans toutes les compétitions, autant qu’ils en avaient eu lors de leurs 13 précédentes contre eux . Ils n’ont jamais gardé une cage inviolée lors de quatre matchs consécutifs contre les Red Devils auparavant. Manchester United n’a perdu que deux de ses 14 matchs de Premier League un jeudi (8 v D4), ces défaites ayant eu lieu à Middlesbrough en décembre 2002 (1- 3) et à domicile contre Liverpool en mai la saison dernière (2-4). Chacun des huit derniers buts en Premier League à Old Trafford a été marqué contre Manchester United – les Red Devils n’ont jamais concédé neuf buts consécutifs au sol dans le concurrence sans se répondre. La dernière fois qu’ils ont encaissé une série de huit buts à domicile sans marquer entre les deux, c’était de février à mars 2014. À l’approche de cette série de matches, seul Norwich City (2) a marqué moins de buts à l’extérieur qu’Arsenal (3) en Premier League. cette saison, les Gunners n’ayant pas marqué dans quatre de leurs six matchs sur la route. C’est le plus petit nombre que les Gunners aient jamais marqué après six matchs à l’extérieur au cours d’une saison de championnat. Manchester United n’a récolté que cinq points lors de ses huit derniers matches de Premier League (W1 D2 L5), leur moins en huit matchs en Premier League. Histoire de la Ligue. Ils n’ont récolté que peu de points au cours d’une période de huit matchs au cours de la même saison entre décembre 1989 et février 1990 (quatre – D4 L4). 47% des 15 buts en Premier League marqués par les joueurs d’Arsenal cette saison ont été marqués par des joueurs âgés 21 ans ou moins (Emile Smith Rowe 4, Bukayo Saka 2, Gabriel Martinelli 1). Le plus haut niveau des Gunners en une seule campagne terminée dans la compétition est de 39% en 2008-09 (25/64, hors buts contre son camp). Pierre-Emerick Aubameyang a marqué lors de ses deux derniers matches de championnat à l’extérieur contre Manchester United, et pourrait devenir le premier joueur d’Arsenal à marquer lors de trois matchs consécutifs à l’extérieur contre les Red Devils.Cristiano Ronaldo a marqué six buts lors de ses 15 apparitions contre Arsenal dans toutes les compétitions pour Manchester United, bien qu’un seul de ces buts soit survenu à Old Trafford (avril 2008) .