Diffusion en direct de Man United v Wolves et actualités de l’équipe: Cristiano Ronaldo a fait son premier départ en Premier League contre les Wanderers en 2003

Manchester United visera à lancer 2022 avec des victoires consécutives en Premier League lorsqu’il accueillera les Wolves lundi soir.

Les Red Devils ont repris le chemin de la victoire lors de leur dernier match en 2021 avec un 3-1 contre Burnley.

Ronaldo était de retour dans les buts alors que United battait Burnley lors de son dernier match de 2021

United est impatient de poursuivre sa quête du football en Ligue des champions.

Ils ont deux matchs en main contre West Ham, cinquième.

Les loups, quant à eux, n’ont pas joué depuis leur match nul et vierge avec Chelsea le 19 décembre en raison des reports de Covid.

Man United contre Wolves : date et heure

Le choc de la Premier League aura lieu le lundi 3 janvier.

Le match à Old Trafford débutera à 17h30.

Un vainqueur tardif des arrêts de jeu de Marcus Rashford a suffi à séparer les deux équipes lors de ce match la saison dernière.

Man United v Wolves : chaîne de télévision et diffusion en direct

Ce match sera diffusé en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League avec une couverture en direct à partir de 17h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Des mises à jour seront également diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de la soirée tandis que talkSPORT.com animera un blog en direct.

Sancho semble enfin avoir trouvé ses marques à Old Trafford Man United v Wolves: Nouvelles de l’équipe

Les hôtes peuvent accueillir Bruno Fernandes de suspension, mais ont encore un certain nombre de problèmes de blessures à affronter.

Paul Pogba reste absent de longue date de United en raison d’un problème persistant à la cuisse tandis que Victor Lindelof est toujours aux prises avec Covid.

Anthony Martial est aux prises avec un problème de genou tandis qu’Eric Bailly devrait rejoindre la Côte d’Ivoire pour la participation de son pays à la Coupe d’Afrique des Nations.

Pendant ce temps, les loups attendent quels joueurs seront absents avec un coronavirus après le report du match du club à Arsenal en raison d’une épidémie.

Bruno Lage est également privé d’un certain nombre d’autres stars clés en raison d’une blessure avec Jonny et Pedro Neto (genou) tous deux définitivement absents.

Hwang Hee-Chan et Yerson Mosquera (ischio-jambiers) sont portés disparus, tout comme Willy Boly (mollet) tandis que Rayan Ait-Nouri est aux prises avec un problème à l’aine.

Les vagabonds de Wolverhampton

Les Wolves n’ont pas été en action depuis un match nul 0-0 avec Chelsea avant Noël Man United v Wolves: Faits du match Manchester United a remporté ses trois derniers matchs de Premier League contre les Wolves, le dernier ayant une plus longue série de victoires contre eux en championnat entre 1964 et 1968 (5 matchs). Les loups n’ont remporté aucune victoire lors de leurs 10 derniers matchs de championnat à l’extérieur contre Man Utd (D3 L7) depuis une victoire 1-0 en février 1980. Les loups n’ont pas réussi à marquer à sept reprises au cours de cette série, n’inscrivant que trois buts. au total. Les loups n’ont marqué le premier but dans aucun de leurs 13 derniers matchs de Premier League contre Man Utd, depuis leur victoire 1-0 à Molineux en janvier 2004. Manchester United a un taux de victoires plus élevé dans les matchs de Premier League en janvier que tout autre équipe dans l’histoire de la compétition (65,5% – a remporté 74 des 113 matchs). Pendant ce temps, le taux de victoires le plus bas des Wolves au cours d’un mois spécifique de la compétition est en janvier (17,2 % – a remporté cinq des 29 matchs). Manchester United a le taux de victoires le plus élevé (64,7 %) de toutes les équipes lors des matchs de Premier League joués le lundi ( a remporté 44 des 68 matchs). Les Red Devils n’ont perdu qu’un seul de leurs 17 derniers matchs de ce type (8 V, N8), s’inclinant 3-0 à domicile contre les Spurs en août 2018. Les loups n’ont remporté que quatre de leurs 16 matchs de Premier League disputés le lundi (D4 N8) – c’est leur taux de victoire le plus bas n’importe quel jour de la semaine où ils ont joué plus d’une fois dans la compétition (25%). Manchester United a remporté son premier match de championnat au cours de cinq des six dernières années civiles, à l’exception d’un Défaite 2-0 à Arsenal en 2020. Les loups n’ont remporté leur premier match de l’année civile dans aucune de leurs sept campagnes précédentes de Premier League (D2 L5), avec leur dernière victoire de ce type en tant qu’équipe de haut niveau en 1981 contre Middlesbrough. Aucun des sept derniers matchs des Wolves en Premier League n’a vu plus d’un but (3x 0-0, 2x 1-0 victoires, 2x 1-0 défaites). Seules deux équipes ont connu de tels parcours plus longs dans l’histoire de la compétition : Crystal Palace (8 entre novembre 1994 et janvier 1995) et Burnley (9 entre avril 2015 et août 2016). match contre les Wolves, les Red Devils l’emportant 1-0 le 27 août 2003 grâce à une frappe de John O’Shea.