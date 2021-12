Diffusion en direct de Manchester United contre Young Boys et nouvelles de l’équipe: Ralf Rangnick annoncera des changements avant le choc de la Ligue des champions à Old Trafford

Ralf Rangnick dirigera son premier affrontement en Ligue des champions en tant qu’entraîneur-chef de Manchester United lorsqu’ils accueilleront les Young Boys à Old Trafford ce soir.

Les Diables rouges ont déjà obtenu une place dans les 16 derniers de la compétition et assureront la première place s’ils peuvent éviter la défaite contre l’équipe suisse.

Rangnick dirigera son premier affrontement en Ligue des champions en tant que patron de Man United

Ralf Rangnick a déclaré que son équipe United avait fait « mieux que prévu » alors qu’il commençait son règne en tant que manager par intérim avec une victoire serrée sur Crystal Palace samedi.

Maintenant, l’Allemand voudra voir plus d’améliorations alors qu’il prend en charge son premier affrontement européen.

Bien sûr, ils se méfieront de leur défaite choc face à leurs adversaires de ce soir lorsqu’ils se sont affrontés en septembre.

Villarreal est deuxième du groupe et affrontera l’Atalanta ce soir, mais un seul point contre l’équipe suisse garantira que United sera tête de série pour le tirage au sort des huitièmes de finale lundi.

Manchester United contre Young Boys : date et heure

Le choc de la Ligue des champions aura lieu le mercredi 8 décembre à Old Trafford, Manchester.

Le coup d’envoi est fixé à 20 heures, heure du Royaume-Uni.

United a fait expulser Aaron Wan-Bissaka et a concédé un but à la 90e minute alors que les Young Boys les battaient 2-1 plus tôt cette saison.

Man United n’a besoin que d’un point pour s’assurer la première place Manchester United contre Young Boys: comment regarder

Le concours sera diffusé en direct au Royaume-Uni sur BT Sport 2.

La couverture commencera à 19h avec un coup d’envoi prévu à 20h.

talkSPORT aura également des mises à jour en direct d’Old Trafford sur le coup d’envoi « Around the Grounds » avec Adrian Duham qui commence également à 19 heures.

Manchester United v Young Boys : l’actualité de l’équipe

Rangnick apportera des modifications à son équipe United pour la visite des Young Boys.

Dean Henderson et Mason Greenwood devraient commencer, tandis que Luke Shaw et Aaron Wan-Bissaka devraient également arriver aux côtés de Nemanja Matic, Jesse Lingard et Juan Mata.

Il pourrait également donner une opportunité à Anthony Elanga et Amad Diallo alors qu’il cherche à diriger son équipe.

Pour les Young Boys, David von Ballmoos, Cedric Zesiger, Christian Fassnacht, Jean-Pierre Nsame, Ulisses Garcia et Felix Mambimbi manqueront tous le match à Old Trafford pour cause de blessure.

Dean Henderson aura droit à un départ rare Manchester United contre Young Boys : qu’est-ce qui a été dit ?

Rangnick : « Il est tout à fait logique que nous mettions quelques joueurs au repos en raison de la liste des matches surchargée au cours des prochaines semaines et des prochains mois », a déclaré le manager par intérim de United.

«Nous devons nous assurer que nous avons autant de joueurs récupérés que possible, également pour la Premier League. D’un autre côté, bien sûr, nous devons garder l’élan positif et notre philosophie est de gagner des matchs.

« Même si nous jouons avec quelques nouveaux joueurs ou de nouveaux joueurs, il est toujours important que nous gagnions le match.

« Et, au fait, le premier match de ce groupe que nous avons perdu contre les Young Boys et nous devons donc encore rattraper cela et c’est clair, quel que soit le type de joueurs que nous commencerons demain, nous voulons vraiment gagner le match . «