Diffusion en direct de Marseille v Paris Saint-Germain et heure du coup d’envoi au Royaume-Uni: Lionel Messi et Kylian Mbappe sur le point de commencer, Neymar un doute

Lionel Messi fera l’expérience de son premier aperçu du Classique lorsque le Paris Saint-Germain affrontera Marseille ce week-end.

L’Argentin n’est pas étranger à être impliqué dans les plus grands matches nationaux ayant figuré dans un record conjoint de 45 El Clasico à Barcelone.

.

Lionel Messi participera à son tout premier Le Classique ce week-end

Les Parisiens ont usurpé Bordeaux en tant que principal rival national de Marseille à la fin des années 80 et au début des années 90 et le jeu est depuis devenu le derby le plus féroce de France.

La saison dernière seulement, Neymar a été l’un des CINQ joueurs expulsés lors d’une bagarre d’après-match au cours de laquelle il a frappé son rival Alvaro Gonzalez.

Marseille v Paris Saint Germain : Date et heure

L’équipe de Jorge Sampaoli accueillera le PSG au Stade Vélodrome le dimanche 24 octobre.

Le choc de Ligue 1 débutera à 19h45.

Les fans du PSG ont été interdits d’assister au derby de dimanche par crainte de problèmes de foule.

Marseille v Paris Saint Germain : chaîne TV et diffusion en direct

La bataille du haut de la table sera diffusée en direct sur BT Sport 2 avec une couverture en direct à partir de 19h15.

Les clients de BT Sport peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Les mises à jour seront également en direct sur talkSPORT tout au long de la soirée.

Icône Sport – .

Neymar a été expulsé à la suite de la bagarre tardive lors de la défaite du PSG contre Marseille la saison dernière Marseille-Paris Saint Germain: Actualités de l’équipe

Les hôtes ont un bon bilan de santé à choisir avec Amine Harit suffisamment en forme pour faire le banc contre la Lazio jeudi.

Quant au PSG, Neymar reste incertain pour le choc de dimanche après avoir raté la victoire 3-2 en Ligue des champions contre le RB Leipzig mardi.

Le Brésilien était absent en raison d’une blessure à l’aine mais le problème n’est pas à craindre et il aura toutes les chances d’affronter Marseille.

L’équipe à l’extérieur continue également d’être sans Leandro Paredes jusqu’à la prochaine pause internationale tandis que Sergio Ramos attend toujours ses débuts au PSG.

Les problèmes hors du terrain de Mauro Icardi – qui l’ont également exclu en milieu de semaine – semblent s’être réglés, ce qui signifie que l’attaquant devrait revenir dans l’équipe.

.

Mbappe pourrait égaler le record de sept buts de Zlatan Ibrahimovic dans Le Classique Marseille contre Paris Saint Germain : qu’est-ce qui a été dit ?

Mauricio Pochettino sur la façon dont Messi s’est adapté à la vie en France.

Il a dit : « Leo brille de sa propre lumière. C’est un joueur qui a brillé à Barcelone, qui brille en Argentine et au Paris Saint-Germain à lui tout seul.

« Il est complètement intégré ; c’est un joueur avec le plus haut niveau d’intelligence et d’adaptabilité.

« Il est beaucoup plus calme avec le temps et l’expérience accumulée ces derniers mois qu’il ne l’a été dans ce club et dans cette ville.

« Nous sommes satisfaits, heureux. Et il est très heureux d’être ici à Paris.

« Nous espérons que tout se passera le plus naturellement possible, qu’il performera comme il l’espère et comme nous l’espérons. Je n’ai aucun doute que cela se passera ainsi. »