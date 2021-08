Diffusion en direct de MotoGP Grande-Bretagne: comment regarder le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 en ligne de n’importe où

in

Avec sept pilotes différents qui ont goûté à la victoire en MotoGP cette saison – et chacun des six derniers GP de Silverstone produisant des vainqueurs différents – ce week-end promet d’être tout aussi imprévisible. Continuez à lire pendant que nous expliquons comment regarder toute l’action du Grand Prix de Grande-Bretagne en ligne avec notre guide de diffusion en direct MotoGP. Découvrez comment assister à la course de n’importe où sur Terre – avec de fantastiques options gratuites disponibles pour cette course.

Brad Binder a tout risqué il y a deux semaines et cela a payé de manière passionnante, le pilote sud-africain faisant preuve d’une habileté suprême pour remporter sa deuxième victoire en MotoGP sur des pneus slicks sur un Red Bull Ring détrempé.

Cela pourrait être une course intrigante pour l’équipe de tête Monster Energy Yamaha. Fabio Quartararo n’a pas bouclé un tour à Silverstone en MotoGP, après une chute dans le premier virage en 2019, et quant à Cal Crutchlow… il est pour le Maverick Viñales fraîchement évincé – et sur sa piste à domicile, rien de moins. Pas de pression.

Il vaut également la peine de garder un œil sur Francesco Bagnaia de Ducati Lenovo, qui a terminé le GP d’Autriche sur un très bon pied, et est l’un des rares challengers réalistes à Quartararo, aux côtés de Joan Mir de Suzuki Ecstar et Johann Zirco de Pramac Racing.

Mais le coéquipier de Zirco, Jorge Martin, est revenu à l’action après la trêve estivale dans une superbe forme, remportant deux poles et podiums consécutifs, dont une victoire. Suivez notre guide ci-dessous pendant que nous expliquons comment regarder le Grand Prix de Grande-Bretagne et obtenir une diffusion en direct MotoGP de n’importe où.

Comment regarder GRATUITEMENT le Grand Prix de Grande-Bretagne : diffuser en direct MotoGP Grande-Bretagne au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, le Grand Prix de Grande-Bretagne MotoGP est diffusé sur ITV1, avec une couverture commençant à 12h30 BST avant 13h00.

Comme c’est ITV, toute personne située au Royaume-Uni peut se connecter GRATUITEMENT.

Pour plus de commodité de visualisation en déplacement, vous pouvez également diffuser en direct MotoGP Grande-Bretagne gratuitement en lançant ITV Hub, qui dispose d’une excellente application disponible sur presque tout ce qui se branche de nos jours – il suffit de lancer une recherche sur votre appareil, téléphone ou console au choix.

Si vous êtes déjà abonné, BT Sport diffuse également la course – c’est la meilleure option pour les fans inconditionnels de MotoGP, car il diffuse chaque course cette saison.

Pour ceux qui ne veulent pas l’engagement ou le coût d’un abonnement BT Sport complet, il existe désormais une option BT Sport Monthly Pass, qui vous permet de payer 25 £ et d’annuler quand vous le souhaitez.

Pas au Royaume-Uni en ce moment ? Pas de soucis – utilisez simplement un VPN pour vous ramener à la maison, puis regardez en direct comme d’habitude.

Comment regarder le MotoGP depuis l’extérieur de votre pays

Si vous vous trouvez à l’étranger pendant la saison MotoGP 2021, vous constaterez probablement que vous ne pourrez pas accéder à votre couverture MotoGP habituelle comme vous le feriez chez vous. Ce n’est pas nécessairement une cause d’alarme, mais plutôt le résultat d’un blocage géographique – mieux compris comme des frontières numériques qui restreignent certains services et contenus à certaines parties du monde.

Heureusement, il existe un moyen pratique de contourner cela sous la forme d’un VPN. Il s’agit d’un logiciel astucieux qui vous permet de contourner ces frontières numériques, vous permettant ainsi de faire le tour du monde et d’accéder toujours à votre flux en direct MotoGP préféré. C’est une solution de contournement tout à fait légale, très abordable et très facile à utiliser – permettez-nous d’en expliquer plus.

Utilisez un VPN pour regarder une diffusion en direct MotoGP 2021 de n’importe où

ExpressVPN – obtenez le meilleur VPN au monde

Nous avons mis tous les principaux VPN à l’épreuve et nous classons ExpressVPN comme notre premier choix, grâce à sa vitesse, sa facilité d’utilisation et ses solides fonctionnalités de sécurité. Il est également compatible avec à peu près tous les appareils de streaming, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi que les mobiles Android et Apple.

Inscrivez-vous dès maintenant à un plan annuel et obtenez un 3 mois supplémentaires absolument GRATUITS. Et si vous changez d’avis dans les 30 premiers jours, faites-le-leur savoir et ils vous rembourseront sans chichi.

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

Utiliser un VPN est aussi simple qu’un-deux-trois !

1. Téléchargez et installez un VPN – comme on dit, notre premier choix global est ExpressVPN

2. Connectez-vous à l’emplacement de serveur approprié – ouvrez l’application VPN, appuyez sur « choisir l’emplacement » et sélectionnez le pays où est basé votre diffuseur domestique

3. Accédez au flux en direct du diffuseur – donc si vous venez du Royaume-Uni, rendez-vous simplement sur ITV Hub et connectez-vous comme d’habitude

Diffusion en direct GRATUITE du MotoGP Grande-Bretagne : comment regarder le Grand Prix de Grande-Bretagne en Australie

Les fans australiens peuvent se connecter au MotoGP Grande-Bretagne à 22h00 AEST dimanche soir, avec une couverture commençant à 21h30.

Down Under, votre meilleur choix est la diffusion gratuite du Grand Prix de Grande-Bretagne sur 10 gras. Disponible sur Freeview et sur le site Web 10 Bold, vous pouvez regarder le MotoGP Grande-Bretagne GRATUITEMENT.

Vous pourrez trouver 10 applications Play pour Android, iOS, Apple TV et Amazon Fire Stick, vous pourrez donc capturer les actions sur à peu près n’importe quel appareil que vous avez dans la maison.

Quiconque regarde plus que le MotoGP peut envisager un service qui leur offre non seulement des courses de motos, mais un large éventail de couvertures sportives…

Kayo Sports propose un essai GRATUIT de deux semaines et est un service de streaming de grande valeur qui donne accès à toutes les courses MotoGP, ainsi qu’à la F1, l’AFL, la NRL, le Super Rugby AOT, le cricket et bien plus encore. Pratique si vous ne voulez pas tout faire sur Fox.

N’oubliez pas que vous pouvez également emporter votre couverture à l’étranger. Pour ceux qui souhaitent regarder la couverture à domicile des sports d’outre-mer, un bon VPN est la solution.

Comment regarder le MotoGP Grande-Bretagne aux États-Unis pour le Grand Prix de Grande-Bretagne

Pour les fans de MotoGP basés aux États-Unis, ce sont NBC et NBC Sports Network (NBCSN) qui diffusent les courses cette saison, mais elles sont toutes diffusées en différé.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne commence à 8 h HE / 5 h HP, mais vous pouvez écouter une diffusion différée de la course sur NBCSN à partir de 18 h 30 HE / 15 h 30 HP.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez accéder à NBCSN avec le fournisseur OTT Sling TV. Le forfait Sling Blue coûte généralement 35 $ par mois, mais vous pouvez obtenir votre premier mois pour seulement 10 $.

Une option plus complète (mais plus chère) est FuboTV qui offre un Essai GRATUIT de 7 jours et comprend tout un hôte plus de chaînes que Sling.

En attendant, si vous avez le câble, cela signifie que vous êtes prêt et que vous pourrez également regarder MotoGP Grande-Bretagne en ligne via le site Web de NBC Sports – il vous suffit de vous connecter avec les détails de votre fournisseur de télévision.

Vous êtes hors des États-Unis et souhaitez regarder votre couverture à domicile ? Pas de soucis – utilisez simplement un VPN comme décrit ci-dessus.

Comment obtenir une diffusion en direct MotoGP Grande-Bretagne en Nouvelle-Zélande

Les fans de MotoGP basés en Nouvelle-Zélande doivent se brancher sur Spark Sport pour les courses 2021, le MotoGP Grande-Bretagne devant commencer à minuit NZST dimanche soir/lundi matin.

Spark Sport coûte 19,99 $ par mois, mais si vous voulez juste assister à une course gratuitement, vous avez de la chance, car il y a un essai gratuit de 7 jours.

Une fois ce délai expiré, vous bénéficierez d’une couverture pour le prix raisonnable de 24,99 $ par mois. En plus de l’action MotoGP, vous bénéficiez également d’une multitude de matchs de cricket des Black Caps et d’Angleterre, de l’action de basket-ball NBA des États-Unis, de la F1 et du football EPL.

Si vous êtes à l’étranger et que vous souhaitez vous connecter pour regarder votre abonnement, vous pouvez le faire en utilisant l’une de nos meilleures recommandations VPN.

