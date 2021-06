Diffusion en direct de Munguia vs Szeremeta: comment regarder la confrontation des poids moyens en ce moment

L’attente est terminée et Jamie Munguia fera son retour sur le ring ce soir pour défendre son titre intercontinental WBO des poids moyens contre un défi de Kamil Szeremeta et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Munguia vs Szeremeta en ligne.

Munguia devait initialement affronter Maciej Sulecki en avril, mais il a fini par se retirer du combat et D’Mitrius Ballard est intervenu. Cependant, Ballard a subi une blessure et a également dû se retirer. Le combat de Munguia avec Sulecki a ensuite été reporté, mais une fois de plus, il s’est retiré du match et Szeremeta a été contraint d’intervenir dans un court délai.

Szeremeta aura certainement du pain sur la planche car le boxeur mexicain de 24 ans Munguia est actuellement invaincu et a une fiche de 36-0 avec un total de 29 KO. C’est lors du dernier combat de Munguia contre Tureano Johnson en octobre de l’année dernière qu’il a remporté pour la première fois le titre intercontinental des poids moyens et maintenant il devra le défendre.

Le Polonais Szeremeta, âgé de 31 ans, a une fiche de 21-1 et a fait ses débuts en boxe professionnelle pour la première fois en 2012. Il a subi la première défaite de sa carrière lors de son dernier combat en décembre lorsqu’il a affronté Gennadiy Golovkin. Après sept rounds au cours desquels Szeremeta a été renversé à quatre reprises, l’arbitre est finalement intervenu et a été contraint d’annuler le combat et Golovkin a pu conserver son titre IBF.

Munguia vs Szeremeta n’est pas le seul combat pour le titre sur la carte de ce soir, car Marlen Esparaza défiera Ibeth Zamora pour une chance au titre WBC des poids mouches féminins.

Que vous soyez enraciné pour Munguia, Szeremeta ou que vous souhaitiez simplement vous connecter pour voir le reste de la carte empilée au Don Haskins Center à El Paso, Texas, nous vous montrerons comment regarder Munguia contre Szeremeta de n’importe où dans le monde .

Munguia vs Szeremeta – Quand et où ?

Jaime Munguia et Kamil Szeremeta se rencontreront sur le ring de boxe de l’UTEP Don Haskins Center à El Paso, au Texas, le samedi 19 juin. La carte principale débutera à 15 h 30 HE / 13 h 30 HP avec l’affrontement des poids moyens entre Munguia et Szeremeta devrait commencer à 18 h HE / 15 h HP.

Comment regarder Munguia contre Szeremeta aux États-Unis

Les fans de boxe aux États-Unis pourront regarder Munguia contre Szeremeta sur le service de streaming sportif DAZN à partir de 15 h 30 HE / 13 h 30 HP. Un abonnement au service de streaming coûte 19,99 $ par mois, mais vous pouvez économiser un peu en vous inscrivant à un abonnement annuel pour 99,99 $ à la place.

Alors que les sports de combat étaient l’objectif principal de DAZN lorsque le service a été lancé pour la première fois en 2016, il a depuis étendu sa couverture pour montrer d’autres sports, notamment la Premier League, la NFL, la NBA, la MLB, la NHL, la Formule 1 et d’autres. Si vous êtes un grand fan de boxe, vous inscrire à l’abonnement annuel de DAZN est tout à fait logique, car vous pourrez également regarder Martinez contre Cordova la semaine prochaine, Garcia contre Fortuna en juillet et de nombreux autres matchs de boxe.

Diffusion en direct de Munguia contre Szeremeta au Royaume-Uni, au Canada et en Australie

Comme Munguia vs Szeremeta est une exclusivité DAZN, les fans de boxe au Royaume-Uni, au Canada et en Australie pourront également regarder le combat sur le service de streaming sportif à partir de 15h30 HE / 13h30 PT au Canada, 20h30 BST en au Royaume-Uni et à 5h30 AEST / 3h30 AWST en Australie. En fait, le seul pays où vous ne pourrez pas regarder Munguia vs Szeremeta sur DAZN est le pays d’origine de Munguia, le Mexique, mais les fans de boxe peuvent toujours prendre un VPN et suivre les étapes énumérées ci-dessous pour regarder le combat.

Bien que DAZN soit disponible au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, les prix du service sont un peu différents pour chaque pays. L’inscription à DAZN vous coûtera 19,99 $ par mois ou 150 $ pour l’année au Canada, tandis que le service de streaming sportif propose actuellement une promotion au Royaume-Uni et en Australie où il est au prix de 1,99 £ par mois ou de 2,99 $ AUD avec un prix initial réduit.

Regardez Munguia contre Szeremeta de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Munguia contre Szeremeta aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder l’épreuve de force des poids moyens lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Munguia vs Szeremeta Carte de combat complète

WBO Intercontinental Middleweight Title Bout Jaime Munguia contre Kamil Szeremeta Super Middleweight Bout Bektemir Melikuziev contre Gabriel Rosado WBC Women’s Flyweight Title Bout Ibeth Zamora contre Marlen Esparza Welterweight Bout Blair Cobbs contre Brad Soloman Welterweight Bout Raul Curielyan contre Ferdinand Welterweight Rocha contre James Bacon Junior poids plume Bout Manuel Flores contre Daniel Lozano Cruiserweight Bout Tristan Kalkreuth contre Demetrius Banks Junior poids mouche Bout

