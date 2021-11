Diffusion en direct de Newcastle v Norwich et nouvelles de l’équipe: Eddie Howe recherche la première victoire de Magpies en Premier League dans la ferraille de bas de tableau

Newcastle fait face à un énorme affrontement en Premier League alors qu’il accueille ses rivaux de relégation Norwich à St James ‘Park mardi soir.

Les Magpies ont connu un début de campagne désastreux et sont actuellement en bas du tableau sans victoire à leur nom.

Newcastle affronte Norwich dans une bataille clé pour la relégation de la Premier League

Mettre fin à cette mauvaise course est de la plus haute importance en raison de l’écart qui se creuse entre eux et la sécurité.

Les Canaries occupent actuellement la 19e place, ce qui signifie que cet affrontement a l’étoffe d’un classique à six points de relégation, les deux équipes cherchant désespérément à marquer des points au tableau.

Newcastle contre Norwich : date et heure du coup d’envoi

Le choc de la Premier League aura lieu le mardi 30 novembre à St James ‘Park, Newcastle.

Le coup d’envoi est prévu à 19h30.

Newcastle contre Norwich : comment suivre

Les mises à jour seront en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi tandis que talkSPORT.com animera un blog en direct pour toute l’action.

Le concours à St James ‘Park devrait être diffusé en direct sur Amazon Prime dans le cadre de leur accord avec la Premier League.

getty – contributeur

Eddie Howe est à la recherche de la première victoire de Newcastle de la saison Newcastle v Norwich: nouvelles de l’équipe

Eddie Howe sera sans Jamaal Lascelles et Matt Ritchie pour le choc avec Norwich City.

Les deux joueurs purgeront une suspension à St James’ Park, ce qui signifie qu’ils manqueront tous les deux.

Dwight Gayle, qui a raté le déplacement à Arsenal en raison d’un problème aux ischio-jambiers, pourrait revenir, ne laissant que le défenseur Paul Dummett sur la touche.

Norwich sera probablement sans Mathias Normann pour le choc.

Le milieu de terrain a clopiné le terrain contre les Wolves avec une récurrence présumée d’un problème pelvien.

Ozan Kabak s’est à nouveau entraîné en équipe première à la suite d’une maladie, tandis que Christoph Zimmermann poursuit son rétablissement et que Sam Byram devrait figurer pour les moins de 23 ans lundi soir.

Mathias Normann est incertain pour le choc Tyneside Newcastle contre Norwich : qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron de Newcastle, Eddie Howe : « Je ne peux faire aucune promesse [about backing in the winter transfer window], mais je peux promettre que les personnes au-dessus de moi, les propriétaires, soutiendront l’équipe et m’aideront à essayer d’atteindre ce dont nous avons besoin. C’est tout ce que je peux dire pour le moment.

« Il serait insensé de ma part de faire des promesses ou des déclarations irréfléchies. Ma priorité en ce moment est de tirer le meilleur des joueurs que nous avons.

« Je ne pense pas qu’il y ait de limites à ce que nous pouvons accomplir avec le groupe de joueurs que nous avons ici. Nous devons améliorer les performances, améliorer les résultats et une fois que la confiance reviendra dans l’équipe, je pense que vous verrez une équipe différente.

« Mais attaquer et défendre est toujours un équilibre délicat pour n’importe quelle équipe et nous devons juste bien faire les choses. »

L’entraîneur-chef de Norwich, Dean Smith : « Il y a beaucoup plus de conviction au sein du groupe maintenant qu’il appartient à la Premier League.

«Mais nous connaissons également les menaces qui pèsent sur Newcastle, ils chercheront donc également à trouver cet équilibre.

«Il est toujours difficile de penser que vous pouvez acheter votre sortie de n’importe quelle position ou dans n’importe quelle position.

« Vous amenez des joueurs dans une équipe et tout d’abord, ils doivent aller s’installer, il y a une intégration dans laquelle ils doivent aller s’installer.

« Certes, s’ils ne sont pas des joueurs basés en Grande-Bretagne ou n’ont pas déjà goûté à la Premier League, il y a une nouveauté dans tout.

« La Premier League, comme nous le savons tous, est une ligue très talentueuse et chaque club vous lance un défi, il est donc très difficile d’acheter une place dans le top six ou parmi les trois derniers. »