Diffusion en direct de Premier League 2021/22: comment regarder Arsenal vs Chelsea en ce moment

La saison 2021/22 de Premier League a débuté la semaine dernière et aujourd’hui, Arsenal et Chelsea, rivaux de longue date, devraient prendre le terrain à l’Emirates Stadium de Londres et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder le match à la télévision ou en ligne.

Alors que Chelsea a terminé à la quatrième place avec 19 victoires, 10 nuls et neuf défaites en Premier League la saison dernière et a pu se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions, Arsenal n’a pas fait aussi bien que l’équipe est arrivée huitième avec 18 victoires , sept nuls et 13 défaites. Chelsea sort également d’un gros

Lors du premier match de Cheslea de cette saison samedi dernier, les Blues ont réussi à vaincre facilement Crystal Place trois à zéro au stade de Stamford Bridge. Chelsea vient également de remporter une grosse victoire après avoir battu Villarreal 6-5 aux tirs au but lors de la Super Coupe de l’UEFA plus tôt dans la semaine. Les Gunners d’Arsenal ont quant à eux perdu leur match d’ouverture de la Premier League 2021/22 contre Brentford 2-0 au Brentford Community Stadium vendredi dernier.

Arsenal pourra-t-il renverser la vapeur lors du match d’aujourd’hui ou Chelsea poursuivra-t-il sa séquence de victoires ?

Que vous soyez enraciné pour Arsenal, Chelsea ou que vous soyez juste un grand fan de Premier League qui ne veut manquer aucun match cette saison, nous vous montrerons comment regarder le match Arsenal vs Chelsea d’aujourd’hui à Londres de n’importe où dans le monde .

Arsenal vs Chelsea – Quand et où ?

Arsenal et Chelsea se rencontreront sur le terrain de l’Emirates Stadium de Londres, en Angleterre, le samedi 21 août. Le match devrait débuter à 11h30 HE / 8h30 PT / 16h30 BST et les fans de football américains pourront pour le regarder sur NBCSN tandis que les fans britanniques peuvent suivre toute l’action sur Sky Sports.

Comment regarder Arsenal vs Chelsea en direct aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et avez un abonnement au câble, vous pourrez regarder Arsenal vs Chelsea à partir de 11h30 HE / 8h30 PT sur NBCSN. Vous pouvez également diffuser l’intégralité du jeu en ligne sur le site Web de NBCSN, mais vous devrez vous connecter avec les informations d’identification de votre fournisseur de câble pour le faire.

Pas intéressé à vous inscrire au câble juste pour regarder la Premier League sur NBCSN ? Ne vous inquiétez pas, car il existe désormais un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès à NBCSN afin que vous puissiez regarder le match Arsenal vs Chelsea d’aujourd’hui en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 64,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à NBCSN, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. fuboTV – 65 $ par mois – le plan standard de fuboTV comprend NBCSN ainsi que plus de 90 autres chaînes de télévision en direct. Vous avez également la possibilité de regarder deux flux simultanément et d’enregistrer jusqu’à 30 heures de contenu à l’aide de la fonction DVR cloud du service. Sling – 35 $ par mois – Sling Blue comprend l’accès à NBCSN avec le plan Sling Orange + Blue. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à NBCSN ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et un essai gratuit de 14 jours est disponible. AT&T TV Now – 69,99 $ par mois – Le forfait Divertissement d’AT&T TV Now vous donnera accès à NBCSN et le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct. Vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud.

Diffusion en direct d’Arsenal contre Chelsea au Canada

Les fans de soccer canadiens pourront regarder le match d’aujourd’hui ainsi que tous les matchs de la saison 2021/22 de Premier League sur le service de streaming sportif DAZN. Un abonnement aux services de streaming coûte 19,99 $ par mois, mais vous pouvez économiser un peu en vous inscrivant à un abonnement annuel de 99,99 $. DAZN diffusera le match Arsenal vs Chelsea d’aujourd’hui à partir de 11h30 HE / 8h30 PT.

Comment regarder Arsenal vs Chelsea en ligne au Royaume-Uni

Alors que les droits de diffusion de la saison 2021/22 de Premier League sont répartis entre Sky Sports et BT Sport, Sky Sports diffusera le match Arsenal vs Chelsea d’aujourd’hui à partir de 16h BST sur la chaîne dédiée Sky Sports Premier League du réseau. Vous pouvez également regarder le match en ligne sur le site Web de Sky Sports ou en utilisant l’application Sky Go si vous êtes déjà abonné.

Vous ne voulez pas signer un long contrat Sky Sports juste pour regarder le football de Premier League, ne vous inquiétez pas car vous pouvez regarder le match Arsenal vs Chelsea d’aujourd’hui en direct sur NOW TV avec un Sky Sports Day Pass pour 9,98 £ ou un Sky Sports Pass de deux mois pour 25,99 £. NOW TV vous permettra également de diffuser le match sur votre ordinateur, smartphone, smart TV ou autres appareils de streaming.

Obtenez une diffusion en direct Arsenal vs Chelsea en Australie

Comme Optus Sport a un contrat de trois ans pour montrer la Premier League en Australie, les fans de football du pays pourront regarder Arsenal vs Chelsea sur le réseau à partir de 10h20 AEST / 8h20 AWST le dimanche 22 août. Si vous n’êtes pas encore abonné à Optus, vous pouvez regarder le match d’aujourd’hui en vous inscrivant à un abonnement mensuel à Optus Sport qui coûte 15 AUD par mois et est disponible sur le Google Play Store et l’App Store d’Apple.

Comment regarder Arsenal vs Chelsea en direct de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Arsenal vs Chelsea aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder le match d’aujourd’hui lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

