Diffusion en direct de Royal Ascot 2021: comment regarder le festival des courses de chevaux en ligne de n’importe où

Les fans de courses de chevaux du monde entier auront un total de 35 courses différentes à regarder cette semaine lors du festival annuel des courses de chevaux de Royal Ascot et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder toute l’action à la télévision ou en ligne.

Le Royal Ascot est l’une des courses hippiques les plus populaires au monde et l’événement de cinq jours a lieu chaque année à l’hippodrome d’Ascot dans le Berkshire, en Angleterre. Cependant, contrairement aux pistes aux États-Unis, l’hippodrome d’Ascot a la forme d’un triangle arrondi et comprend des tronçons en montée et en descente. Des chevaux du monde entier seront présents, tout comme les fans de courses qui n’ont pas vu l’événement en direct l’année dernière en raison de la pandémie.

Contrairement au Kentucky Derby, aux Preakness Stakes et aux Belmont Stakes, le Royal Ascot est un événement social et les 4 000 participants aux courses de cette année devront respecter un code vestimentaire strict. Alors que les hommes sont généralement tenus de porter un haut-de-forme et un gilet avec une cravate, les femmes doivent également s’habiller formellement tout en portant toujours un chapeau, une coiffe ou un fascinateur.

Vous pouvez consulter le programme complet du Royal Ascot 2021 plus bas dans ce guide, mais l’événement le plus prestigieux du festival est la Gold Cup. La Gold Cup de cette année aura lieu jeudi à partir de 11h15 HE / 8h15 PT aux États-Unis et à 16h15 BST au Royaume-Uni. La Gold Cup est une course de chevaux de plat du groupe 1 qui se déroule sur une distance de deux milles, 3 stades et 210 mètres. Bien que la reine d’Angleterre n’ait pas assisté au Royal Ascot de l’année dernière, elle remet généralement les trophées au jockey et au propriétaire qui remportent la Gold Cup chaque année. Étonnamment, le Ladies Day, connu pour son célèbre spectacle de chapeaux, devrait également avoir lieu jeudi.

Que vous soyez un fan inconditionnel des courses de chevaux désireux d’assister aux 35 courses du festival des courses de chevaux de cette année ou que vous souhaitiez simplement vous connecter pour voir les festivités et peut-être même la reine, nous vous montrerons exactement comment regarder les courses de cette année. Royal Ascot de n’importe où dans le monde.

Royal Ascot 2021 : où et quand ?

Cette année, le Royal Ascot aura lieu du mardi 15 juin au samedi 19 juin à l’hippodrome d’Ascot dans le Berkshire, en Angleterre. Il y aura un total de 35 courses tout au long de la semaine et la couverture des courses de chaque jour commencera à 9 h 30 HE / 6 h 30 HP et se poursuivra jusqu’à 13 h 30 HE / 10 h 30 HP.

Comment regarder Royal Ascot 2021 aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous avez un abonnement au câble, vous pourrez regarder le festival des courses de chevaux Royal Ascot de cette année sur NBC. Le réseau affichera les courses organisées du mardi au vendredi sur NBCSN à partir de 8 h 30 HE / 5 h 30 HP, bien que les courses de samedi soient diffusées sur NBC à partir de 9 h HE / 6 h HP.

Pas intéressé à vous inscrire au câble juste pour regarder Royal Ascot de cette année sur NBC ? Ne vous inquiétez pas car il existe un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès au réseau afin que vous puissiez regarder la course en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 64,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à NBC, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. Sling TV – 35 $ par mois – Pour avoir accès à NBC, vous devrez vous inscrire au forfait Sling Blue de Sling TV. Le service vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer la télévision en direct avec son Cloud DVR. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à NBC ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et à un essai gratuit de 14 jours disponible. AT&T TV Now – 69,99 $ par mois – Le forfait Divertissement d’AT&T TV Now vous donnera accès à NBC et le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct. Vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud. FuboTV – à partir de 64,99 $ par mois. FuboTV vous donne accès à NBC ainsi qu’à plus de 80 autres chaînes. Le service comprend également un essai gratuit de 7 jours afin que vous puissiez le tester par vous-même.

Obtenez une diffusion en direct Royal Ascot 2021 gratuitement au Royaume-Uni

Les fans de courses de chevaux au Royaume-Uni pourront regarder gratuitement les 35 courses du Royal Ascot de cette année sur ITV. Le réseau en clair commencera sa couverture des courses de chaque jour à 13h30 BST sur ITV, bien que les courses organisées en soirée soient diffusées sur ITV4.

Si vous avez un abonnement à Sky Sports, vous pouvez également regarder le Royal Ascot sur Sky Sports Racing car ITV et ITV diffuseront chaque course en direct cette année.

Centre ITV



La couverture en direct de Royal Ascot par ITV est disponible gratuitement pour les téléspectateurs au Royaume-Uni avec une licence de télévision valide.

Gratuit sur ITV Hub

Sports aériens



Sky Sports montrera l’action d’Ascot ainsi qu’une tonne d’autres couvertures sportives exclusives tout au long de l’année.

À partir de 43 £ par mois chez Sky

Regardez le Royal Ascot 2021 de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder le Royal Ascot 2021 aux États-Unis et au Royaume-Uni ci-dessus dans ce guide. Cependant, si vous voyagez ou vivez actuellement dans un pays sans option de diffusion officielle, vous ne pourrez pas regarder le festival des courses de chevaux d’une semaine cette année.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Calendrier complet du Royal Ascot 2021

Mardi The Queen Anne Stakes (G1) – 9 h 30 HE / 6 h 30 HP The Coventry Stakes (G2) – 10 h 05 HE / 7 h 05 HP The King’s Stand Stakes (G1) – 10 h 40 HE / 7 h 40 PT The St James’s Palace Stakes (G1) – 11 h 20 HE / 8 h 20 PT The Ascot Stakes (Handicap) – 12 h HE / 9 h HP The Wolferton Stakes (Listed) – 12 h 35 HE / 9 h 35 PT The Copper Horse Stakes (Handicap) – 13 h 10 HE / 10 h 10 HP Mercredi The Queen Mary Stakes (G2) – 9 h 30 HE / 6 h 30 HP The Queen’s Vase (G2) – 10 h 05 HE / 7 h 05 HP The Duke of Cambridge Stakes (G2) – 10 h 40 HE / 7 h 40 HP The Prince of Wales’s Stakes (G1) – 11 h 20 HE / 8 h 20 HP The Royal Hunt Cup (Heritage Handicap) – 12 h HE / 9 h HP The Windsor Castle Stakes (listé) – 12 h 35 HE / 9 h 35 HP The Kensington Palace Stakes (handicap) – 13 h 10 HE / 10 h 10 HP Jeudi The Norfolk Stakes (G2) – 9 h 30 HE / 6 h 30 HP The Hampton Court Stakes (G3) – 10 h 05 HE / 7 h 05 HP The Ribblesdale Stakes (G2) – 10 h 40 HE / 7 h 40 HP The Gold Cup (G1) – 11 h 20 HE / 8 h 20 HP The Britannia Stakes (Heritage Handicap) – 12 h HE / 9 h HP Les King George V Stakes (Handicap) – 12 h 35 HE / 9 h 35 HP The Buckingham Palace Stakes (Handicap) – 13 h 10 HE / 10 h 10 HP Vendredi Le Albany Stakes (G3) – 9 h 30 HE / 6 h 30 HP The King Edward VII Stakes (G2) – 10 h 05 HE / 7 h 05 HP The Commonwealth Cup (G1) – 10 h 40 HE / 7 h 40 HP The Coronation Stakes (G1) – 11 h 20 HE / 8 h 20 HP The Sandringham Stakes (Handicap) – 12 h HE / 9 h HP The Duke of Edinburgh Stakes (Handicap) – 12 h 35 HE / 9 h 35 HP The Palace Of Holyroodhouse Stakes (Handicap) – 13 h 10 HE / 10 h 10 HP Samedi The Chesham Stakes (Listed) – 9 h 30 HE / 6 h 30 HP The Jersey Stakes (G3) – 10 h 05 HE / 7 h 05 HP The Hardwicke Stakes ( G2) – 10 h 40 HE / 7 h 40 HP The Diamond Jubilee Stakes (G1) – 11 h 20 HE / 8 h 20 HP The Wokingham Stakes (Heritage Handicap) – 12 h HE / 9 h HP The Golden Gates Stakes (Handicap) – 12 h 35 HE / 9 h 35 HP Les enjeux de la Reine Alexandra (Conditions) – 13 h 10 HE / 10 h 10 HP

