Diffusion en direct de Watford contre Tottenham et nouvelles de l’équipe: Vicarage Road est prêt pour le choc du Nouvel An

Tottenham fait le court trajet jusqu’à Watford le jour du Nouvel An.

Les Spurs se sont améliorés sous Antonio Conte ces dernières semaines, mais voudront réagir après un match nul décevant à Southampton la dernière fois.

Tottenham d’Antonio Conte affronte Watford le jour du Nouvel An

Watford, quant à lui, doit commencer à marquer des points.

Les Hornets ont perdu leurs cinq derniers matchs de haut niveau, dont une défaite 4-1 à domicile contre West Ham mardi.

Les Spurs ont battu Watford 1-0 en août grâce au vainqueur de Heung-Min Son.

Watford v Tottenham : date et comment suivre

Le choc de la Premier League aura lieu le samedi 1er janvier à Vicarage Road.

Le coup d’envoi est prévu à 15h.

Les mises à jour seront diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi.

Le match ne sera pas diffusé en direct à la télévision au Royaume-Uni.

Heung-Min Son a aidé Tottenham à battre Watford 1-0 en août Watford v Tottenham: Nouvelles de l’équipe

Le milieu de terrain de Watford Tom Cleverley est à nouveau disponible mais Kiko Femenia manquera le match des Spurs en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Danny Rose n’affrontera pas son ancien club à cause d’un problème au genou tandis que Ben Foster, Christian Kabasele, Kwadwo Baah, Peter Etebo, Nicolas Nkoulou et Ismaila Sarr restent absents

Le milieu de terrain de Tottenham Giovani Lo Celso reviendra dans son équipe après une interruption.

Steven Bergwijn a contracté un problème au mollet et ne participera pas tant que Ryan Sessegnon et Cristian Romero resteront absents.

Watford de Claudio Ranieri a perdu cinq matchs de suite Watford contre Tottenham : faits du match Watford n’a remporté qu’un seul de ses 17 derniers matches de championnat contre Tottenham (D6 L10), les battant 2-1 à Vicarage Road en septembre 2018.Tottenham n’en a remporté que deux. de leurs 10 derniers matches de championnat à l’extérieur contre Watford (D5 L3), et sont sans victoire lors de leurs trois dernières visites à Vicarage Road depuis une victoire 4-1 le jour du Nouvel An 2017.Watford a remporté son premier match de championnat dans l’un des derniers 10 années civiles (D1 L8), battant les Wolves 2-1 le jour du Nouvel An 2020. Tottenham a perdu le jour du Nouvel An en 2020 (0-1 contre Southampton), après avoir remporté chacun de ses six précédents matchs de Premier League le 1er janvier avant cela .Watford est la seule équipe à ne pas avoir fait de cage inviolée en Premier League cette saison. Ils ont concédé lors de chacun de leurs 27 derniers matchs de la compétition, la plus longue série sans cage inviolée par un club de la division depuis la série de 29 matchs de Burnley entre novembre 2009 et août 2014. Les adversaires de Tottenham ont vu un joueur expulsé. chacun de leurs trois derniers matchs de Premier League. Une seule fois, une équipe a vu son adversaire voir rouge lors de quatre matchs consécutifs dans la compétition – Arsenal en août/septembre 2001. Le patron de Tottenham, Antonio Conte, est invaincu en cinq matchs de Premier League contre d’autres managers italiens (W4 D1), dont deux 3-0. gagne contre Claudio Ranieri en 2016-17. Pendant ce temps, le manager de Watford Ranieri a perdu chacune de ses quatre dernières rencontres de Premier League avec ses compatriotes italiens. Son Heung-min de Tottenham a été impliqué dans six buts lors de ses six derniers départs en Premier League contre Watford (5 buts, 1 passe décisive), marquant le vainqueur dans le match retour en août. Dans l’histoire de la Premier League, aucun joueur n’a marqué plus de buts le jour du Nouvel An que l’attaquant de Tottenham Harry Kane (5). Il compte également trois passes décisives dans de tels matchs, seul Cesc Fabregas en fournissant plus le 1er janvier dans la compétition (4).Emmanuel Dennis a été directement impliqué dans 10 buts lors de ses huit derniers matchs de Premier League pour Watford (6 buts, 4 passes décisives) , ayant participé à 67 % des buts marqués par les Hornets lors de ces matchs (10/15).