Diffusion en direct de Watford v Chelsea et nouvelles de l’équipe: les Blues affrontent l’ancien patron Ranieri lors du choc de Premier League

Le leader de la Premier League, Chelsea, cherchera à retrouver le chemin de la victoire lors de son déplacement à Watford mercredi.

Chelsea a fait match nul avec Manchester United dimanche alors que la deuxième place de Man City a réduit l’écart avec le sommet.

Chelsea de Thomas Tuchel affronte Watford cette semaine

Les Bleus vont désormais prendre un visage familier en Claudio Ranieri.

L’ancien patron de Chelsea, Ranieri, a vu son équipe de Watford s’incliner 1-0 contre Southampton ce week-end.

Les Hornets doivent bientôt prendre des points et commencer à s’éloigner de la zone de relégation.

Watford contre Chelsea : date et heure

Ce choc de Premier League aura lieu le mercredi 1er décembre.

L’affrontement aura lieu à Vicarage Road avec une heure de coup d’envoi à 19h30.

Chelsea a battu Watford à domicile et à l’extérieur la saison dernière, notamment une victoire 2-1 dans ce match.

Watford v Chelsea : comment suivre

Les mises à jour seront diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de la soirée.

Le match sera diffusé en direct sur Amazon Prime et les clients pourront le diffuser en direct via l’application à l’aide de leur appareil mobile, tablette ou ordinateur.

Les non-membres peuvent commencer un essai GRATUIT de 30 jours d’Amazon Prime, ce qui leur donnera accès à toutes les actions. Vous pouvez vous inscrire ici.

Alternativement, les nouveaux clients peuvent rejoindre Amazon Prime pour seulement 7,99 £ par mois ou 79 £ pour l’année.

Watford de Ranieri accueille Chelsea en Premier League mercredi soir Watford v Chelsea: nouvelles de l’équipe

Watford sera à nouveau sans Ben Foster et Ismaila Sarr.

Emmanuel Dennis est incertain tandis que Juraj Kucka et Adam Masina portent également des coups et pourraient manquer.

Chelsea remettra des tests de condition physique tardifs à Jorginho, Reece James et Timo Werner.

Le trio s’est entraîné mardi mais nécessite une évaluation plus approfondie après le match nul de dimanche avec United.

Tuchel, qui sera à nouveau privé de Ben Chilwell, Mateo Kovacic et N’Golo Kante, a déclaré : « Nous avons des doutes sur certains joueurs, nous avons peut-être besoin d’un peu plus de temps, d’un peu plus d’examen pour réévaluer le statut.

«C’est Reece James, Jorginho et Timo Werner. Ils se sont tous entraînés aujourd’hui avec nous et il y aura des décisions de dernière minute à ce sujet.

Jorginho est incertain pour Chelsea Watford v Chelsea : qu’est-ce qui a été dit ?

Thomas Tuchel a insisté sur le fait que Chelsea doit se contenter de dominer la Premier League avant décembre malgré des matchs nuls consécutifs frustrants à domicile.

« Comment pourriez-vous ne pas être satisfait ? Je suis content de la façon dont nous avons joué, du courage et de l’intensité, de la volonté et de l’ambition », a déclaré Tuchel.

« C’est une équipe affamée et une équipe qui joue avec beaucoup d’efforts.

« C’est ce que j’aime, c’est excitant à entraîner et excitant à regarder.

« Si vous ne marquez pas sur le coup franc contre la Juventus pour le premier but, ou si Thiago Silva ne sauve pas la chance de Morata sur la ligne, il est toujours possible que ce qui s’est passé contre Manchester United se produise contre la Juventus. Cela peut toujours arriver.

« Mais je suis très heureux d’où nous en sommes et de nos performances. »

Watford v Chelsea : faits du match Watford a perdu sept de ses huit dernières rencontres de Premier League avec Chelsea, remportant l’autre 4-1 en février 2018. Les Hornets ont encaissé 21 buts lors de ces huit matchs (2,6 par match). Chelsea a remporté leur deux derniers matchs de championnat à l’extérieur contre Watford, mais n’a jamais remporté trois matchs de suite à Vicarage Road auparavant. Depuis un match nul et vierge en février 2016, il y a eu 33 buts marqués en huit matchs de Premier League entre Watford (12 buts) et Chelsea (21 ), à une moyenne de 4,1 par match.Watford a remporté son dernier match de Premier League un mercredi, battant les Wolves 2-1 en janvier 2020. Les Hornets n’avaient jamais remporté de match de Premier League ce jour-là auparavant (D4 L12). Chelsea n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches de Premier League disputés un mercredi (D2 L3). Les Blues ont connu pour la dernière fois une série sans victoire plus longue un jour de semaine spécifique entre novembre 2010 et février 2011 (6 matchs le dimanche). , et a inscrit 45 buts dans ces matchs depuis une victoire 3-0 sur Liverpool en février 2020. Chelsea a remporté ses quatre derniers matchs à l’extérieur de Premier League sur un score total de 10-0. Ils ont remporté la dernière fois consécutivement sur la route sans encaisser dans la compétition entre septembre et décembre 2008, une série de six sous Felipe Scolari. Les managers qui ont précédemment pris en charge Chelsea en Premier League n’ont remporté que six de leurs 37 matchs dans la compétition. contre les Bleus (D8 L23). Le patron de Watford, Claudio Ranieri, l’a fait avec Leicester en décembre 2015, et il pourrait devenir le premier ancien manager de Chelsea à les battre avec deux clubs différents dans la compétition. Jorginho a marqué 15 buts en Premier League pour Chelsea, dont 13 sur penalty. place – ce ratio de 87% de ses buts provenant des tirs au but est le plus élevé de l’histoire de la Premier League de tous les joueurs ayant marqué au moins 10 buts dans la compétition. Les six matchs de Premier League de Claudio Ranieri en charge de Watford ont jusqu’à présent vu 25 buts marqué (11 pour, 14 contre), le plus grand nombre lors des six premiers matchs d’un manager à la tête d’un club depuis Frank Lampard à Chelsea (25 également).