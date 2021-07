Diffusion en direct de WWE Money in the Bank 2021: comment regarder sans frais supplémentaires de PPV maintenant

Le ThunderDome a été démantelé et un public en direct sera à nouveau présent à Money in the Bank 2021 et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder le dernier grand événement de la WWE en ligne.

Money in the Bank est un événement annuel organisé par la WWE chaque mois de juillet où l’attraction principale est les matchs de classement. Pendant ces matchs, des échelles sont placées tout autour du ring que les lutteurs peuvent utiliser pour se battre, bien que l’objectif final soit d’utiliser l’une des échelles pour saisir une mallette accrochée au plafond.

À l’intérieur de la mallette se trouve un contrat pour un match de championnat du monde que le vainqueur peut encaisser à l’heure et au lieu de son choix à tout moment au cours de l’année suivante. Cependant, si le contrat n’est pas utilisé dans ce délai, il devient nul, mais heureusement, cela ne s’est jamais produit depuis que le match de classement Money in the Bank a été introduit pour la première fois en 2005.

Outre les échelles, Money in the Bank est également le seul événement à la carte de la WWE avec une chanson thème régulière. Dans tous les événements, à l’exception du premier, “Money in the Bank” écrit par l’ancien compositeur de la WWE Jim Johnston a été joué.

À Money in the Bank 2021, les fans de catch pourront assister à deux matchs de classement. Le match du classement masculin mettra en vedette Ricochet, John Morrisson, Riddle, Drew McIntyre, Big E, Kevin Owens, King Nakamura et Seth Rollins qui se battront tous pour un contrat de match de championnat du monde. Pendant ce temps, le match du classement féminin mettra en vedette Asuka, Naomi, Alexa Bliss, Nikki ASH, Liv Morgan, Zelina Vega, Natalya et Tamina qui se disputeront un contrat de match de championnat féminin.

Ailleurs sur la carte, Rhea Ripley affrontera Charlotte Flair pour le WWE Raw Women’s Championship, Roman Reigns et Edge se rencontreront sur le ring pour le WWE Universal Championship et AJ Styles et Osmos affronteront The Viking Raiders dans un match par équipe. pour le championnat WWE Raw Tag Team.

Que vous souhaitiez voir les deux matchs du classement ce soir ou simplement regarder le premier événement de la WWE avec des fans en direct depuis Wrestlemania, nous vous montrerons comment regarder Money in the Bank 2021 de n’importe où dans le monde.

Money in the Bank 2021 – Quand et où ?

Cette année, Money in the Bank aura lieu le dimanche 18 juillet à la Dickies Arena de Fort Worth, au Texas. L’événement devrait débuter à 20 h HE / 17 h HP aux États-Unis où les fans pourront le regarder sur Peacock et à 1 h BST au Royaume-Uni où les fans de catch pourront acheter l’accès au PPV sur BT Sport. Pendant ce temps, les fans de catch du reste du monde pourront regarder Money in the Bank 2021 sur le réseau WWE.

Comment regarder WWE Money in the Bank en direct aux États-Unis

Comme ce fut le cas pour les autres événements récents de la WWE, les fans de catch aux États-Unis pourront regarder Money in the Bank à partir de 20h HE / 17h HP sur le service de streaming de NBC Peacock sans avoir à payer de frais de PPV supplémentaires.

Peacock propose trois forfaits différents au choix : gratuit, Premium pour 5 $ par mois ou 49,99 $ pour l’année et Premium Plus pour 10 $ par mois ou 99,99 $ pour l’année. Alors que d’autres contenus sur le service de streaming peuvent être regardés avec un seul forfait gratuit, vous devrez vous inscrire à un forfait Premium pour regarder la WWE sur Peacock. Cependant, souscrire à un plan Premium Peacock est toujours moins cher que de payer le plein prix pour un PPV chaque fois que la WWE organise un événement. Vous pouvez également regarder les événements passés de la WWE sur le service au cas où vous voudriez voir comment Money in the Bank de cette année se compare aux précédents.

Obtenez un WWE Money in the Bank PPV au Royaume-Uni

Les fans de la WWE au Royaume-Uni ont deux façons de regarder Money in the Bank ce soir. Si vous êtes abonné au câble BT, vous pourrez acheter l’accès au PPV Money in the Bank auprès de BT Sport Box Office pour 14,95 £. Cependant, le réseau WWE est également disponible au Royaume-Uni et ne coûte que 9,99 £ par mois. Les fans de catch au Royaume-Uni pourront regarder toute l’action à Money in the Bank 2021 à partir de 1h du matin BST tôt lundi matin.

BT Sport



Regardez WWE Money in the Bank via BT Sport Box Office. Une fois acheté, il peut être visionné sur une gamme de plates-formes de télévision comme Sky, BT et Virgin.

14,95 £ chez BT Sport

Comment regarder WWE Money in the Bank au Canada et en Australie

Comme Peacock n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis, le réseau WWE est toujours le meilleur endroit pour regarder Money in the Bank au Canada et en Australie pour seulement 9,99 $ par mois. Cependant, les téléspectateurs australiens peuvent également acheter l’accès au PPV du Main Event pour 24,95 $ AUD via Foxtel et Optus TV s’ils ne souhaitent pas souscrire à un abonnement au réseau WWE.

Comment regarder WWE Money in the Bank en direct de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Money in the Bank aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder les deux matchs du classement lors de l’événement de ce soir lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

WWE Money in the Bank 2021 – La carte principale en entier

Championnat de la WWE Bobby Lashley contre Kofi Kingston Championnat universel de la WWE Raw Women’s Championship Rhea Ripley contre Charlotte Flair Men’s Money in the Bank Match d’échelle Ricochet contre John Morrison contre Riddle contre Drew McIntyre contre Big E contre Kevin Owens contre Shinsuke Nakamura contre Seth Rollins L’argent des femmes dans la banque Match Ladder Asuka contre Naomi contre Alexa Bliss contre Nikki Cross contre Liv Morgan contre Zelina Vega contre Natalya contre Tamina Raw Tag Team Championship AJ Styles & Omos contre The Viking Raiders

