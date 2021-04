Diffusion en direct de WWE WrestleMania 37: comment regarder sans frais PPV supplémentaires maintenant

Le moment que les fans de la WWE attendaient toute l’année est enfin arrivé et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder WrestleMania 37 à la télévision ou en ligne.

WrestleMania est l’événement annuel phare de la lutte professionnelle et cette année, il se tiendra au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride, qui est également le stade des Buccaneers de Tampa Bay. En plus d’avoir une carte principale empilée et se déroulant sur deux nuits, WrestleMania 37 sera également le premier événement de l’organisation avec des fans en direct depuis plus d’un an et 25000 d’entre eux pourront le voir en direct.

Certains des affrontements clés lors de la première nuit de WrestleMania de cette année incluent Bobby Lashley défendant son championnat de la WWE contre Drew McIntrye, Bianca Belair affrontant Sasha Banks pour le SmackDown Women’s Championship, Bad Bunny et Damian Priest contre The Miz et John Morrison, The New Day défendant le Raw Tag Team Championship contre AJ Styles et Omos et Shane McMahon et Braun Strowman dans un match en cage en acier.

L’action ne ralentira pas la nuit 2 de WrestleMania 37 alors que Roman Reigns défendra le championnat universel contre Edge et Daniel Bryan, Rhea Ripley défiant Asuka pour le Raw Women’s Championship, Apollo Crews rencontrant Big E sur le ring pour une chance de le championnat intercontinental et Riddle défendant son championnat des États-Unis contre Sheamus.

Les fans de la WWE en dehors de l’étranger devront acheter un accès au PPV pour les deux nuits, mais si vous êtes aux États-Unis, vous pourrez regarder la carte complète de WrestleMania 37 sur le service de streaming de NBC Peacock pour une fraction du prix qu’il coûterait normalement. toi.

Que vous soyez un fan de longue date de la WWE ou que vous reveniez dans le sport après une longue pause, nous vous montrerons exactement comment regarder WrestleMania 37 de n’importe où dans le monde.

WrestleMania 37: Quand et où?

WrestleMania 37 aura lieu au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride, le samedi 11 avril et le dimanche 12 avril. Le premier match débutera à 20 h HE / 17 h HP les deux soirs et il y aura également un spectacle de lancement qui commencera un heure plus tôt à 19 h HE / 16 h HP.

Comment regarder WrestleMania 37 aux États-Unis

Les fans de la WWE aux États-Unis pourront regarder Wrestlemania 37 sur le service de streaming de NBC Peacock à partir de 20 h HE / 17 h HP samedi et dimanche.

Peacock propose trois plans différents au choix sous la forme de Free, Premium pour 4,99 $ par mois ou 49,99 $ pour l’année et Premium Plus pour 9,99 $ par mois ou 99,99 $ pour l’année. Alors que d’autres contenus sur le service de streaming peuvent être regardés avec juste un plan gratuit, vous devrez vous inscrire à un abonnement Premium pour regarder la WWE sur Peacock. Cependant, souscrire à un plan Peacock Premium est toujours moins cher que de payer le prix total pour un PPV chaque fois que la WWE organise un événement.

Peacock propose également un essai gratuit de 7 jours de son service Premium dont vous pouvez profiter pour regarder WrestleMania 37 gratuitement si vous n’avez jamais essayé le service auparavant.

Paon Premium



Le plan Premium de Peacock vous donne accès à sa couverture WWE, y compris WrestleMania 37, pour seulement 4,99 $ par mois. Il y a un essai de 7 jours si vous voulez l’essayer et regarder WrestleMania gratuitement.

4,99 $ par mois chez Peacock

Obtenez un PPV WrestleMania 37 au Royaume-Uni

Les fans de la WWE au Royaume-Uni ont deux options pour regarder WrestleMania 37. Si vous êtes abonné au câble, vous pourrez acheter le WrestleMania 37 PPV auprès de BT Sport Box Office pour 19,95 £. Cependant, le réseau WWE est également disponible au Royaume-Uni pour seulement 9,99 £ par mois et offrant une couverture complète en direct de WrestleMania et d’autres événements premium tout au long de l’année.

Dans tous les cas, vous voudrez avoir un café prêt car les deux nuits d’action à WrestleMania 37 commenceront à 1h du matin BST.

BT Sport



Regardez WrestleMania 37 via BT Sport Box Office. Une fois terminé, il peut être visionné sur une gamme de plates-formes de télévision telles que Sky, BT et Virgin.

19,95 £ chez BT Sport

Réseau WWE



Regardez WrestleMania 37 et tous les autres événements PPV via WWE Network pour 10 £ par mois. Le service est disponible sur mobile, en ligne, via une télévision intelligente, des boîtiers de streaming, etc.

9,99 £ par mois sur WWE Network

Regardez WrestleMania 37 au Canada

Comme le service de streaming Peacock de NBC n’est pas disponible en dehors des États-Unis, le réseau WWE est toujours le meilleur endroit pour regarder WrestleMania 37 au Canada. En plus d’un abonnement mensuel qui coûte 14,99 $ CAN par mois.

Regardez WrestleMania 37 en Australie

WWE Network est toujours le meilleur endroit pour regarder WrestleMania 37 en Australie. Il est facturé 9,99 USD par mois, ce qui équivaudrait à 13 AUD par mois.

Les téléspectateurs australiens peuvent également acheter l’accès au PPV à partir du Main Event, disponible via Foxtel et Optus TV.

Regardez WrestleMania 37 de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder WrestleMania 37 aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus bas dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder le spectacle de deux nuits de la WWE lorsque vous êtes loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous recherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

WrestleMania 37: La carte principale dans son intégralité

Nuit 1

Championnat WWE Bobby Lashley contre Drew McIntyre Championnat féminin SmackDown Sasha Banks contre Bianca Belair Tag Team Match Bad Bunny & Damian Priest contre The Miz & John Morrison Singles Match Raw Tag Team Championship Le nouveau jour contre AJ Styles & Omos Steel Cage Match Shane McMahon contre Braun Strowman Tag Team Turmoil Match Naomi et Lana contre Mandy Rose et Dana Brooke contre The Riott Squad contre Natalya et Tamina

Nuit 2

Championnat universel Roman Reigns contre Edge contre Daniel Bryan Raw Championnat féminin en simple Match “The Fiend” Bray Wyatt contre Randy Orton Championnat intercontinental en simple Match Kevin Owens contre Sami Zayn Championnat des États-Unis par équipe féminine Championnat par équipe Nia Jax et Shayna Baszler (c ) (avec Reginald) vs vainqueurs de Tag Team Turmoil

