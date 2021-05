Diffusion en direct de WWE WrestleMania Backlash: comment regarder sans frais PPV supplémentaires maintenant

Après le Show of Shows du mois dernier, la WWE revient pour son prochain grand événement à Tampa et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder WrestleMania Backlash à la télévision ou en ligne.

Alors que WrestleMania 37 était le premier événement de la WWE avec des fans en direct depuis plus d’un an, le spectacle de ce week-end se déroulera à nouveau à huis clos. Cependant, les fans pourront toujours faire partie de l’action, même si la WWE prévoit d’utiliser son ThunderDome à Backlash qui se tiendra au Yuengling Center de Tampa.

WrestleMania Backlash proposera un total de cinq matchs pour le titre ainsi qu’un match de bûcheron entre Damian Priest et The Miz.

Au sommet de la carte, Cesaro affrontera Roman Reigns pour le WWE Universal Championship tandis que Bobby Lashley, Drew McIntrye et Braun Strowman se retrouveront sur le ring pour un match de championnat de la WWE. Rhea Ripley, Asuka et Charlotte Flair s’affronteront pour le Raw Women’s Championship avec Bianca Belair et Bayley s’affronteront pour le SmackDown Women’s Championship. Enfin, Dolph Zigger et Robert Roode affronteront Rey et Dominik Mysterio dans un match de championnat par équipe à SmackDown.

Ce soir sera probablement une grande soirée pour Cesaro, car c’est la première fois qu’il remporte une chance en tête-à-tête pour un titre mondial. Il est à la WWE depuis plus d’une décennie, il est donc logique que la promotion lui donne enfin le temps de briller. Cesaro pourra-t-il remporter le championnat universel de Roman Reigns?

Que vous souhaitiez Cesaro, Reigns ou que vous souhaitiez simplement voir toutes les histoires qui ont continué de The Show of Shows, nous vous montrerons exactement comment regarder WrestleMania Backlash de n’importe où dans le monde.

WrestleMania Backlash – Quand et où?

WrestleMania Backlash aura lieu au ThunderDome de la WWE qui est actuellement situé au Yuengling Center à Tampa, en Floride. L’événement débutera à 16 h HP / 19 h HE dimanche aux États-Unis et au Canada et à 12 h 00 BST et 9 h 00 AEST / 7 h 00 AWST lundi au Royaume-Uni et en Australie.

Comment regarder WrestleMania Backlash aux États-Unis

Les fans de la WWE aux États-Unis pourront regarder WrestleMania Backlash sur le service de streaming de NBC Peacock à partir de 19 h HE / 16 h HP dimanche.

Peacock propose trois plans différents au choix sous la forme de Free, Premium pour 5 $ par mois ou 49,99 $ pour l’année et Premium Plus pour 10 $ par mois ou 99,99 $ pour l’année. Alors que d’autres contenus sur le service de streaming peuvent être regardés avec juste un plan gratuit, vous devrez vous inscrire à un abonnement Premium pour regarder la WWE sur Peacock. Cependant, s’inscrire à un plan Premium Peacock est toujours moins cher que de payer le prix total pour un PPV chaque fois que la WWE organise un événement.

Paon Premium



Le plan Premium de Peacock vous donne accès à sa couverture WWE, y compris WrestleMania Backlash, pour seulement 4,99 $ par mois. Il y a un essai de 7 jours si vous voulez l’essayer et regarder WrestleMania gratuitement.

4,99 $ par mois chez Peacock

Obtenez un PPV WrestleMania Backlash au Royaume-Uni

Les fans de la WWE au Royaume-Uni ont deux options pour regarder WrestleMania Backlash. Si vous êtes abonné au câble, vous pourrez acheter le PPV WrestleMania Backlash auprès de BT Sport Box Office pour 14,95 £. Cependant, le réseau WWE est également disponible au Royaume-Uni et ne coûte que 9,99 £ par mois. Les fans de lutte au Royaume-Uni pourront regarder toute l’action à WrestleMania Backlash à partir de 12h BST.

BT Sport



Regardez WrestleMania Backlash via BT Sport Box Office. Une fois acheté, il peut être visionné sur une gamme de plates-formes de télévision telles que Sky, BT et Virgin.

14,95 £ chez BT Sport

Réseau WWE



Regardez WrestleMania Backlash et tous les autres événements PPV via WWE Network pour 10 £ par mois. Le service est disponible sur mobile, en ligne, via une télévision intelligente, des boîtiers de streaming, etc.

9,99 £ par mois sur WWE Network

Regardez WrestleMania Backlash au Canada et en Australie

Comme le service de streaming Peacock de NBC n’est pas disponible en dehors des États-Unis, le réseau WWE est toujours le meilleur endroit pour regarder WrestleMania Backlash au Canada et en Australie pour seulement 9,99 $ par mois.

Cependant, les téléspectateurs australiens peuvent également acheter l’accès au PPV à partir du Main Event pour 24,95 AUD via Foxtel et Optus TV s’ils ne sont pas intéressés à s’inscrire au réseau WWE.

Comment regarder WrestleMania Backlash de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder WrestleMania Backlash aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus haut dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder le suivi de la WWE à son plus grand événement de l’année lorsque vous êtes loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous recherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

WrestleMania Backlash: La carte principale dans son intégralité

Match de championnat universel Match de championnat de la WWE Bobby Lashley contre Drew McIntyre contre Braun Strowman Raw Match de championnat féminin Rhea Ripley contre Asuka contre Charlotte Flair SmackDown Match de championnat féminin SmackDown Match de championnat par équipe Dolph Zigger et Robert Roode contre Rey et Dominik Mysterio Lumberjack Correspondre

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.