Diffusion en direct des 49ers contre les Cardinals: comment regarder l’action de la NFL en ligne de n’importe où

Après avoir envoyé les Rams de manière clinique le week-end dernier, Kyler Murray et ses collègues chercheront à souligner une fois de plus leur réputation grandissante en tant qu’équipe à battre de la ligue.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon de regarder les 49ers contre les cardinaux, où que vous soyez dans le monde.

Les 49ers espèrent encore plus de Murray, qui a complété 24 de ses 32 passes pour 268 verges, avec deux touchés, ajoutant 39 verges supplémentaires au sol, assurant à l’Arizona de conserver le rôle de seule équipe invaincue de la NFL. .

Les Redbirds se heurtent aujourd’hui à une équipe de 49ers abattue par de grosses blessures. Le quart recrue Trey Lance devrait commencer grâce à une crise qui a coûté la vie aux hommes clés George Kittle et Jimmy Garoppolo.

Malgré une apparition impressionnante à la place de Garoppolo pour les 49ers lors de leur défaite 28-21 contre les Seawahks lors de la semaine de match 4, cela semble être une tâche difficile pour Lance qui se heurterait à une défense qui a forcé deux revirements contre les Rams le week-end dernier. .

Continuez à lire pendant que nous expliquons ci-dessous comment obtenir une diffusion en direct des 49ers contre les Cardinals pour le match de dimanche.

49ers vs cardinaux : où et quand ?

Ces deux équipes se rencontrent dimanche au State Farm Stadium, à Glendale, en Arizona, avec un coup d’envoi prévu à 16h25 HE / 13h25 PT / 21h25 BST / 7h25 AEDT

Regardez 49ers vs Cardinals en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de ce jeu plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder les 49ers contre les Cardinals mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Comment regarder les 49ers contre les Cardinals en ligne aux États-Unis

Ce match devrait commencer à 16 h 25 HE / 13 h 25 HP, Fox détenant les droits de diffusion.

Si vous avez Fox dans votre forfait câblé, vous pouvez également diffuser le jeu en direct directement via le site Web du réseau.

Si vous êtes un coupe-câble, alors il vaut la peine d’envisager le service de streaming Sling TV qui propose des chaînes locales NBC/NBCSN et Fox sur la plupart des grands marchés, ainsi que NFL Network dans le cadre de son forfait Blue de 35 $ par mois. Ajoutez 15 $ supplémentaires pour son forfait Sling Blue + Sling Orange et vous aurez également accès à ESPN 1,2 et 3 pour couvrir la plupart des bases de visualisation de la NFL.

Comment diffuser 49ers vs Cardinals en direct au Royaume-Uni

Les fans de Gridiron peuvent regarder au moins cinq matchs de la NFL en direct chaque semaine grâce à la chaîne Sky Sports NFL ainsi qu’un accès à l’émission en direct des faits saillants de RedZone chaque dimanche.

Malheureusement, ce match n’est pas l’un de ces jeux qui reçoivent le traitement en direct.

L’aide est cependant à portée de main pour les téléspectateurs britanniques, via le service de streaming dédié NFL Game Pass Pro.

Son abonnement de 147,99 £ vous donne accès à tous les matchs de la saison 2020/21 (sous réserve de pannes), y compris les éliminatoires, le Super Bowl, ainsi que l’accès RedZone en plus.

Le match des 49ers contre les Cardinals débutera à 21h25 BST dimanche soir.

Vous n’êtes pas au Royaume-Uni, mais vous souhaitez tout de même assister à l’action sur Game Pass ? Ensuite, l’utilisation d’un VPN vous permettra de vous connecter à une adresse IP britannique afin que vous puissiez diffuser en direct la NFL comme si vous étiez à la maison.

Comment diffuser 49ers vs Cardinals en direct au Canada

Alors que TSN et CTV diffusent tous les deux le match de ce soir, pour les fans inconditionnels de la NFL au Canada, la voie à suivre est probablement le service de streaming DAZN qui a une couverture exclusive en direct de chaque match de la saison régulière 2021/22 au Canada, y compris ce match.

Au prix de 20 $ CA par mois ou de 150 $ par an, un abonnement vous donnera également accès au NFL Game Pass et à RedZone, ainsi qu’à toute la liste des sports en direct de DAZN, y compris le football de la Premier League et de la Ligue des champions !

Le coup d’envoi de ce match pour les Canucks est à 16 h 25 HE / 13 h 25 HP.

Diffusez en direct les 49ers contre les Cardinals en Australie GRATUITEMENT

Si vous prévoyez de regarder cet affrontement en Australie, alors la bonne nouvelle est qu’il est disponible pour regarder gratuitement via le Seven Network et c’est le service de streaming en ligne 7 Mate.

Le coup d’envoi de ce match est donné à 7h25 AEST lundi matin.

