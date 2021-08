Diffusion en direct des 49ers contre les Chargers: comment regarder la pré-saison de la NFL en ligne de n’importe où

in

Trey Lance a une autre chance de revendiquer le rôle de quart-arrière partant de Jimmy G pour les 49ers, après avoir montré ce qu’il peut faire en lançant une bombe de 80 verges pour un touché contre les Chiefs lors de ses débuts le week-end dernier. La ligne officielle est que Garoppolo n’est pas menacé, mais il appartient au choix de repêchage n ° 3 de montrer de quoi d’autre il est capable. Continuez à lire pendant que nous expliquons comment obtenir une diffusion en direct des 49ers contre les Chargers et regardez le match préparatoire de la NFL en ligne de n’importe où.

Les Bolts ont donné un bon départ à l’ère Brandon Staley contre les voisins de LA, les Rams, et ils espèrent maintenir le facteur de bien-être alors que le stade SoFi accueille des fans de la NFL pour la deuxième fois depuis son ouverture il y a un an.

Matthew Stafford et John Wolford ont pris congé alors que Staley se concentrait sur la défense, et cela a payé généreusement, avec un blanchissage en deuxième mi-temps jetant les bases d’une victoire de retour.

Il sera intriguant de voir comment se comporteront Lance inexpérimenté et Garoppolo raté si les Chargers utilisent à nouveau la même stratégie D-first aujourd’hui.

Suivez notre guide pour savoir comment regarder les 49ers vs Chargers en ligne et obtenir une diffusion en direct de la NFL où que vous soyez dans le monde en ce moment.

Comment regarder les 49ers contre les Chargers depuis l’extérieur de votre pays

Si vos vacances ne correspondent pas ou si vous êtes en voyage d’affaires et que vous souhaitez regarder la couverture de votre pays depuis l’étranger, vous devrez utiliser un VPN. Cela vous aidera à vous connecter à un emplacement dans votre pays d’origine pour éviter les blocages géographiques et retrouver l’accès au contenu et aux services que vous payez déjà chez vous.

Un VPN est généralement parfait pour cela car il vous permet de changer votre adresse IP afin que vous sembliez être dans un endroit complètement différent lorsque le grand jeu est lancé.

Utilisez un VPN pour diffuser en direct 49ers vs Chargers de n’importe où

ExpressVPN – obtenez le meilleur VPN au monde

Nous avons mis tous les principaux VPN à l’épreuve et nous classons ExpressVPN comme notre premier choix, grâce à sa vitesse, sa facilité d’utilisation et ses solides fonctionnalités de sécurité. Il est également compatible avec à peu près tous les appareils de streaming, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi que les mobiles Android et Apple.

Inscrivez-vous dès maintenant à un plan annuel et obtenez 3 mois supplémentaires absolument GRATUITS. Et si vous changez d’avis dans les 30 premiers jours, faites-le-leur savoir et ils vous rendront votre argent sans chichi.

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

Une fois que vous avez choisi et installé le VPN de votre choix, ouvrez simplement l’application correspondante du service, appuyez sur « choisir l’emplacement », sélectionnez le pays approprié et vous pourrez regarder la diffusion comme si vous étiez de retour à la maison.

Comment diffuser en direct les 49ers contre les Chargers aux États-Unis

Le match 49ers vs Chargers d’aujourd’hui est diffusé sur NFL Network, avec un coup d’envoi prévu à 19h30 HE / 16h30 HP. Donc, si vous avez accès à cette chaîne sur votre forfait câblé, vous êtes prêt à partir !

Comment regarder les 49ers contre les chargeurs sans câble

Si vous n’avez pas déjà inclus NFL Network dans votre forfait câblé, vous aurez besoin d’un service de streaming over-the-top avec la chaîne pour diffuser le jeu.

Le service de streaming de grande valeur Sling TV est le point de départ évident pour les fans de la NFL.

Son forfait Blue offre le réseau NFL et les chaînes locales Fox et NBC/NBC Sports dans la plupart des grands marchés, pour seulement 35 $ par mois – mais pour le moment, vous pouvez obtenir un tout le mois de Sling Blue pour 10 $.

Le forfait combiné Sling Blue + Orange ajoute l’accès à ESPN 1, 2 et 3, couvrant ainsi un grand nombre de jeux de la NFL, y compris les diffusions aux heures de grande écoute et locales, pour seulement 50 $ par mois.

L’alternative la plus coûteuse (mais la plus complète) consiste à obtenir un plan FuboTV. Son plan standard comprend toutes les chaînes dont vous avez besoin pour les diffusions en direct de la NFL de pré-saison et au-delà. Vous bénéficiez également du fait que fuboTV propose un essai GRATUIT.

Cela signifie que vous pouvez regarder le match 49ers vs Chargers d’aujourd’hui 100% gratuitement, si c’est ce que vous décidez.

Comment regarder 49ers vs Chargers: diffuser en direct la NFL GRATUITEMENT au Canada

Le match 49ers vs Chargers d’aujourd’hui débutera à 19 h 30 HE / 16 h 30 HP au Canada, et il est diffusé en direct sur DAZN, qui offre chaque match de la NFL 2021/22.

Mieux encore, c’est un vol absolu – DAZN ne coûte que 20 $ CAD par mois ou 150 $ par an.

De plus, un essai gratuit de DAZN en cours L’offre vous permet actuellement d’essayer le service gratuitement, ce qui signifie essentiellement que vous pouvez regarder une diffusion en direct gratuite de 49ers contre Chargers.

Non seulement vous obtenez tous les matchs de la NFL, y compris le NFL Game Pass et l’accès RedZone, mais DAZN est également la maison canadienne exclusive de diffusion en continu du football de la Premier League et de la Ligue des champions !

Il prend en charge iOS, Android, Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV, Android TV, Roku, Xbox One, PS4 et le streaming pour ordinateur portable/PC (y compris les appareils Mac).

Diffusion en direct GRATUITE des 49ers contre les Chargers au Royaume-Uni: comment regarder la NFL 2021 en ligne

N’importe qui au Royaume-Uni peut se brancher sur le Jeu 49ers vs Chargers GRATUIT via NFL Game Pass où toute la couverture de pré-saison est disponible gratuitement.

Vous devrez vous inscrire au niveau gratuit du Game Pass, mais c’est tout – vous n’avez pas besoin de déposer de carte de crédit ou quoi que ce soit d’autre.

Préparez-vous cependant pour une soirée tardive, avec le coup d’envoi prévu à 00h30 BST le dimanche soir/lundi matin.

Vous n’êtes pas au Royaume-Uni, mais vous souhaitez tout de même assister à l’action sur Game Pass ? Saisir un VPN vous permettra de vous connecter à une adresse IP britannique afin que vous puissiez diffuser en direct la NFL comme si vous étiez à la maison.

Comment regarder les 49ers contre les Chargers GRATUITEMENT: diffusion en direct du match préparatoire de la NFL en Australie

Le match des 49ers contre les Chargers commence à 9h30 AEST le lundi matin, et n’importe qui en Australie peut le regarder pendant LIBRE via NFL Game Pass – tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire au niveau gratuit.

