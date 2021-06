Diffusion en direct des Belmont Stakes 2021: comment regarder les courses de chevaux en ligne de n’importe où

La triple couronne américaine des courses de chevaux se termine ce week-end avec la dernière course de la série et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les Belmont Stakes de cette année à la télévision ou en ligne.

Tout comme le Kentucky Derby et les Preakness Stakes, les Belmont Stakes sont une course américaine de pur-sang de catégorie 1 mettant en vedette des pur-sang de 3 ans sur une piste de 2 400 m à Belmont Park à Elmont, New York. La course, qui se déroule traditionnellement cinq semaines après le Kentucky Derby et trois semaines après le Preakness, est la plus ancienne des trois courses Triple Crown et remonte à 1867.

Étant donné que Medina Spirit risque maintenant la disqualification après avoir échoué à deux tests de dépistage de drogue distincts après avoir remporté le Kentucky Derby en mai et que Rombauer a remporté les Preakness Stakes le mois dernier, il n’y aura aucune chance qu’un cheval remporte la Triple Couronne aux Belmont Stakes de cette année. En fait, la dernière fois qu’un cheval a pu remporter les trois courses, c’était en 2018, lorsque Justify est devenu le deuxième cheval à remporter la Triple Couronne ce siècle après American Pharoah en 2015.

Néanmoins, la 153e édition des Belmont Stakes semble être une course intéressante avec Essential Quality, qui a terminé quatrième du Kentucky Derby, en tant que favori de la ligne du matin 2-1 avec la deuxième position au poteau. Pendant ce temps, le vainqueur des Preakness Stakes de cette année, Rombauer, a décroché la troisième position du poteau et est le deuxième choix pour remporter la course de ce week-end avec une cote de 3-1. Cependant, le Bourbonic de Todd Pletcher a tiré la première position du poteau et a une cote de 15-1.

Que vous soyez partisan de Bourbonic, Essential Quality, Rombauer ou de l’un des cinq autres chevaux qui participeront à la course de cette année, nous vous montrerons comment regarder les Belmont Stakes 2021 de n’importe où dans le monde.

Belmont Stakes 2021 : quand et où ?

Les Belmont Stakes de cette année auront lieu le samedi 5 juin au Belmont Park à Elmont, New York. NBC commencera sa couverture de la course à 17 h HE / 14 h HP et l’heure de publication des Belmont Stakes est fixée à 18 h 49 HE / 15 h 49 HP.

Comment regarder les Belmont Stakes aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous avez un abonnement au câble ou même une antenne numérique, vous pourrez regarder les Belmont Stakes 2021 sur NBC à partir de 17 h HE / 14 h HP. Les inconditionnels des courses de chevaux peuvent également se connecter un peu plus tôt à 15 h HE / 12 h HP pour regarder la couverture du réseau des préparatifs des Belmont Stakes de cette année sur NBCSN avant le début de la course à 18 h 49 HE / 15 h 49 HP.

Vous ne voulez pas vous inscrire au câble juste pour regarder les Belmont Stakes ce week-end ? Ne vous inquiétez pas car il existe un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès à NBC afin que vous puissiez regarder la course en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 64,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à NBC, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. Sling TV – 35 $ par mois – Pour avoir accès à NBC, vous devrez vous inscrire au forfait Sling Blue de Sling TV. Le service vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer la télévision en direct avec son Cloud DVR. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à NBC ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et un essai gratuit de 14 jours est disponible. AT&T TV Now – 69,99 $ par mois – Le forfait Divertissement d’AT&T TV Now vous donnera accès à NBC et le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct. Vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud. FuboTV – à partir de 64,99 $ par mois. FuboTV vous donne accès à NBC ainsi qu’à plus de 80 autres chaînes. Le service comprend également un essai gratuit de 7 jours afin que vous puissiez le tester par vous-même.

Diffusez en direct les Belmont Stakes au Canada

Tout comme pour les Preakness Stakes du mois dernier, les amateurs de courses de chevaux au Canada pourront regarder les Belmont Stakes de cette année sur TSN et le réseau commencera sa couverture de la course à 18 h HE / 15 h HP sur TSN. Cependant, vous pouvez également vous connecter un peu plus tôt pour regarder le Belmont Pre-Show à 17 h HE / 14 h HP.

Si vous n’êtes pas encore abonné à TSN, vous pouvez accéder au contenu du réseau pour aussi peu que 4,99 $ pour un pass journalier TSN Direct ou 19,99 $ pour un abonnement mensuel en streaming.

TSN Direct



TSN Direct propose le streaming Preakness Stakes pour seulement 5 $ avec un pass journalier ou abonnez-vous mensuellement pour assister à cette course et à d’autres contenus sportifs.

À partir de 5 $ chez TSN

Comment regarder les Belmont Stakes au Royaume-Uni

Les téléspectateurs britanniques pourront regarder les Belmont Stakes 2021 sur Sky Sports à partir de 21h15 BST samedi.

Si vous ne voulez pas vous engager dans un abonnement Sky Sports prolongé, ne vous inquiétez pas car vous pouvez regarder la couverture de la course par le réseau MAINTENANT avec un abonnement Sky Sports Day pour 9,98 £ ou un abonnement Sky Sports Month pour 33,99 £. MAINTENANT vous permettra également de diffuser la course sur votre ordinateur, votre smartphone, votre téléviseur intelligent ou d’autres appareils de diffusion en continu.

Sports aériens



Sky Sports montrera l’action de Belmont Park ainsi qu’une tonne d’autres couvertures sportives exclusives tout au long de l’année.

À partir de 43 £ par mois chez Sky

Adhésion MAINTENANT Sports



Regardez la couverture des Belmont Stakes par Sky Sports en ligne avec un abonnement NOW Sports. Regardez la couverture d’une journée pour 10 £ ou obtenez un laissez-passer mensuel pour 34 £.

À partir de 10 £ dès MAINTENANT

Comment regarder les Belmont Stakes de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les Belmont Stakes 2021 aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni plus loin dans ce guide. Cependant, si vous voyagez ou vivez actuellement dans un pays sans option de diffusion officielle, vous ne pourrez pas regarder les courses de chevaux de ce week-end.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Belmont Stakes 2021 Post Positions et cotes

Bourbonic (15-1) Qualité Essentielle (2-1) Rombauer (3-1) Hot Rod Charlie (7-2) France Go Ina (30-1) Agenda Connu (6-1) Rock Your World (9-2) Dépassé (20-1)

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.