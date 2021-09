Diffusion en direct des Championnats du Monde Route UCI 2021 : Comment regarder l’action cycliste de Flandre en ligne de n’importe où

Les meilleurs cyclistes du monde arrivent en Flandre cette semaine pour une course de stars digne d’un événement qui célèbre son centenaire. Source : UCI

Lisez la suite pour savoir comment obtenir des Championnats du Monde Route UCI 2021, où que vous soyez dans le monde.

Marquant le 100e anniversaire des premiers championnats qui ont eu lieu au Danemark en 1921, l’événement de cette année est la première fois que la course a lieu en Belgique depuis 19 ans.

Après que l’événement de l’année dernière ait été réduit en raison de la pandémie, c’est un retour au calendrier bien chargé des championnats pour l’édition de cette année, avec le retour du relais mixte contre la montre par équipe, des catégories des moins de 23 ans et des juniors.

Le champion en titre de la course sur route Julian Alaphilippe s’alignera aux côtés des stars de haut niveau Tadej Pogacar et Peter Sagan, avec Wout van Aert et Remco Evenepoel menant les espoirs du pays hôte.

La course de cette année devrait également susciter un vif intérêt britannique, avec le champion olympique de vélo de montagne Tom Pidcock aux côtés des anciens champions du monde Mark Cavendish et Lizzie Deignan dans un solide contingent de l’équipe GB.

Qui va gagner cette année ? Lisez la suite pour savoir comment regarder les Championnats du Monde Route UCI 2021, où que vous soyez dans le monde.

Championnats du Monde Route UCI 2021 – où et quand

Les Championnats du Monde Route UCI 2021 se déroulent du 19 au 26 septembre.

Consultez le programme complet et les horaires de l’événement de cette année ci-dessous.

Regardez les Championnats du Monde Route UCI 2021 en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de cet événement cycliste emblématique plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder les Championnats du Monde Route UCI 2021, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l'avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d'utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d'exploitation et d'appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.).

ExpressVPN

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder les Championnats du Monde Route UCI 2021. Profitez de cette offre maintenant !

Comment regarder les Championnats du Monde Route UCI 2021 en ligne aux États-Unis

Les Championnats du Monde UCI 2021 seront diffusés aux États-Unis sur le service de streaming dédié au cyclisme Flo Bikes.

Un abonnement mensuel à FLoBikes coûte actuellement 30 $, mais si vous vous inscrivez pour un an, vous paierez 150 $, ce qui revient à 12,50 $ par mois. Préparez-vous à quelques matinées endormies, car la plupart des événements commencent vers 4h30 HE / 1h30 HP (vous pouvez trouver le programme des Championnats du Monde Route UCI plus bas sur la page). Et si vous êtes actuellement hors des États-Unis mais que vous souhaitez toujours regarder l’action, n’oubliez pas d’explorer la route VPN décrite ci-dessus.

Comment diffuser GRATUITEMENT les Championnats du Monde UCI 2021 en direct au Royaume-Uni

La BBC détient les droits de diffusion des Championnats du Monde UCI 2021 et retransmettra la majorité des étapes clés en direct et gratuitement.

Le réseau divisera la couverture entre BBC Two, son service Red Button, BBC iPlayer, le site Web de BBC Sport.

Une couverture plus complète de l’action de la semaine en Flandre peut être trouvée via Eurosport ou Discovery+, qui retransmettra chaque étape en direct et dans son intégralité. Un abonnement à Eurosport vous coûtera 6,99 £ par mois ou 39,99 £ pour une année entière, tandis qu’un abonnement au forfait Discovery+ Entertainment and Sport coûte 6,99 £ par mois ou 59,99 £ par an. Enfin, le service de streaming cycliste GCN+ diffusera également une couverture complète en direct de l’événement, avec un abonnement mensuel au réseau en ligne uniquement au prix de 6,99 £ par mois ou 39,99 £ par an.

Comment diffuser les Championnats du Monde UCI 2021 en direct au Canada

Les Canadiens peuvent regarder toute l’action depuis la Belgique via le service de streaming FloBikes. Un abonnement mensuel vous coûtera 30 $ tandis qu’un compte annuel vous coûtera 150 $ (12,50 $ par mois), ce qui vous donnera accès à la couverture des grands événements cyclistes tout au long de l’année.

Diffusion en direct des Championnats du Monde Route UCI 2021 en Australie GRATUITEMENT

Les Championnats du Monde UCI 2021 sont diffusés Down Under via SBS, ce qui signifie que les fans de cyclisme australiens pourront regarder gratuitement toute l’action de cet événement cycliste emblématique.

Outre les applications pour Android et iOS, vous pouvez accéder à SBS On Demand sur Android TV, la clé Amazon Fire TV, l’Apple TV et la plupart des téléviseurs intelligents.

Championnats du Monde Route UCI 2021 – Programme complet

dimanche 19 septembre – ITT Hommes Elite – 14h30 CEST / 13h30 BST / 22h30 AEST / 8h30 HE

Lundi 20 septembre – ITT masculin U23 – 10 h 40 CEST / 9 h 40 BST / 18 h 40 AEST / 4 h 40 HE – Elite Femmes ITT – 14 h 40 CEST / 13 h 40 BST / 22 h 40 AEST / 8 h 40 HE

mardi 21 septembre – ITT junior femmes – 10 h 30 CEST / 9 h 30 BST / 18 h 30 AEST / 4 h 30 HE – Junior hommes ITT – 14 h 55 CEST / 13 h 55 BST / 22 h 55 AEST / 8 h 55 HE

Mercredi 22 septembre – Contre-la-montre par équipes mixtes – 14h25 CEST / 13h25 BST / 22h25 AEST / 8h25 HE

vendredi 24 septembre – Course sur route masculine junior – 8 h 15 CEST / 7 h 15 BST / 16 h 15 AEST / 2 h 15 HE – Course sur route masculine U23 – 13 h 25 CEST / 12 h 25 BST / 18 h 25 AEST / 7 h 25 HE

samedi 25 septembre – Course sur route féminine junior – 8 h 15 CEST / 7 h 15 BST / 16 h 15 AEST / 2 h 15 HE – Course sur route femmes élite – 12 h 20 CEST / 11 h 20 BST / 20 h 20 AEST / 6 h 20 HE

dimanche 26 septembre – Course sur route élite masculine – 10h25 CEST / 9h25 BST / 18h25 AEST / 4h25 HE

